යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි
දරුණු තාපය යුරෝපීය රටවල් පුරා විනාශකාරී බලපෑමක් ඇති කරයි
යුරෝපය පුරා හමා ගිය දැඩි තාප තරංගය හේතුවෙන් මරණ 1,300කට අධික සංඛ්යාවක් සිදු වූ බව ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය (WHO) ප්රකාශ කර ඇති අතර, දේශගුණ විපර්යාස හා සම්බන්ධ අන්ත කාලගුණ සිදුවීම්වල ක්රමයෙන් ඉහළ යන මානව මිලය පිළිබඳව දැඩි සැලකිල්ල ඇති කර ඇත.
ඉහළ යන මරණ සංඛ්යාව පිළිබඳ WHO අනතුරු අඟවයි
WHO ප්රකාශ කරන අන්දමට, මෙම කනගාටුදායක මරණ සංඛ්යාව, දැඩි තාප තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමේ සූදානම තීව්ර කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාව රජයන්ට සහ රාජ්ය සෞඛ්ය අධිකාරීන්ට කාලෝචිත ලෙස මතක් කර දෙයි. ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යත්ම එවැනි සිදුවීම් වැඩි වැඩියෙන් නිතර සහ දරුණු ලෙස ඇති වෙමින් පවතින බව නිලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත.
යුරෝපීය මහාද්වීපයේ විශාල ප්රදේශ ග්රහණය කර ගත් මෙම තාප තරංගය, රටවල් කිහිපයක උෂ්ණත්වය භයානක මට්ටම් කරා තල්ලු කළ අතර, සෞඛ්ය පද්ධති මෙන්ම වයෝවෘද්ධයන් හා පූර්ව රෝගාබාධ ඇති අය ඇතුළු අවදානම් සහිත ජනකොටස් කෙරෙහි දැඩි බරක් පැටවීය.
ගෝලීය අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥාවක්
සෞඛ්ය විශේෂඥයින් අවධාරණය කරන ආකාරයට, තාප තරංග ස්වාභාවික ව්යසනවල වඩාත් මාරාන්තික ස්වරූප අතරට ගැනේ; එහෙත් ගංවතුර හෝ කුණාටු වැනි අනෙකුත් ව්යසනවලට සාපේක්ෂව ඒවා බොහෝ විට ජනතාවගේ අවධානයට ලක් නොවේ. අවදානමට ලක් වූ ප්රජාවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රාථමික අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති සහ සිසිලන මධ්යස්ථාන ක්රියාත්මක කරමින්, අන්ත තාපය බරපතල රාජ්ය සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස සලකන ලෙස WHO ලෝකයේ සියලු රාජ්යයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
ශ්රී ලංකාව සහ අනෙකුත් නිවර්තන රටවල් සඳහා, යුරෝපීය අර්බුදය දිගු කාලීන තාප නිරාවරණය මානව සෞඛ්යයට කළ හැකි හානිය පිළිබඳ තියුණු මතක් කිරීමක් වේ. දේශගුණ විපර්යාස හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව ද වැඩි වැඩියෙන් දැඩි හා අනාවැකි කිව නොහැකි කාලගුණ රටාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටින බැවින් මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.
ශක්තිමත් දේශගුණ ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ඇමතුම්
නවතම සංඛ්යා, හරිතාගාර වායු විමෝචනය අඩු කිරීමට සහ අනාගත උෂ්ණත්ව ඉහළ යාම සීමා කිරීමට ශක්තිමත් ගෝලීය ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමට සෞඛ්ය සංවිධාන හා දේශගුණ පෙනී සිටින්නන්ගේ ඉල්ලීම් තීව්ර කර ඇත. නිවැරදි මැදිහත්වීම් හා ප්රමාණවත් රාජ්ය සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් ක්රියාත්මක ව තිබූ නම් මෙම මරණවලින් බොහොමයක් වැළැක්විය හැකිව තිබූ බව WHO අවධාරණය කර ඇත.
අන්ත තාප සිදුවීම් ලොව පුරා නිතර නිතර ඇති වෙත්ම, දේශගුණ අවම කිරීමේ සහ අනුවර්තන උපාය මාර්ග යන දෙකටම ප්රමුඛත්වය දීමට ජාත්යන්තර ප්රජාව ඉදිරියේ ඇති බලපෑම දිනෙන් දිනැ වැඩිවෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.