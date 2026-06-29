Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි

දරුණු තාපය යුරෝපීය රටවල් පුරා විනාශකාරී බලපෑමක් ඇති කරයි

යුරෝපය පුරා හමා ගිය දැඩි තාප තරංගය හේතුවෙන් මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිදු වූ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය (WHO) ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, දේශගුණ විපර්යාස හා සම්බන්ධ අන්ත කාලගුණ සිදුවීම්වල ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන මානව මිලය පිළිබඳව දැඩි සැලකිල්ල ඇති කර ඇත.

ඉහළ යන මරණ සංඛ්‍යාව පිළිබඳ WHO අනතුරු අඟවයි

WHO ප්‍රකාශ කරන අන්දමට, මෙම කනගාටුදායක මරණ සංඛ්‍යාව, දැඩි තාප තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමේ සූදානම තීව්‍ර කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව රජයන්ට සහ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධිකාරීන්ට කාලෝචිත ලෙස මතක් කර දෙයි. ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යත්ම එවැනි සිදුවීම් වැඩි වැඩියෙන් නිතර සහ දරුණු ලෙස ඇති වෙමින් පවතින බව නිලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත.

යුරෝපීය මහාද්වීපයේ විශාල ප්‍රදේශ ග්‍රහණය කර ගත් මෙම තාප තරංගය, රටවල් කිහිපයක උෂ්ණත්වය භයානක මට්ටම් කරා තල්ලු කළ අතර, සෞඛ්‍ය පද්ධති මෙන්ම වයෝවෘද්ධයන් හා පූර්ව රෝගාබාධ ඇති අය ඇතුළු අවදානම් සහිත ජනකොටස් කෙරෙහි දැඩි බරක් පැටවීය.

ගෝලීය අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥාවක්

සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් අවධාරණය කරන ආකාරයට, තාප තරංග ස්වාභාවික ව්‍යසනවල වඩාත් මාරාන්තික ස්වරූප අතරට ගැනේ; එහෙත් ගංවතුර හෝ කුණාටු වැනි අනෙකුත් ව්‍යසනවලට සාපේක්ෂව ඒවා බොහෝ විට ජනතාවගේ අවධානයට ලක් නොවේ. අවදානමට ලක් වූ ප්‍රජාවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්‍රාථමික අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති සහ සිසිලන මධ්‍යස්ථාන ක්‍රියාත්මක කරමින්, අන්ත තාපය බරපතල රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස සලකන ලෙස WHO ලෝකයේ සියලු රාජ්‍යයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාව සහ අනෙකුත් නිවර්තන රටවල් සඳහා, යුරෝපීය අර්බුදය දිගු කාලීන තාප නිරාවරණය මානව සෞඛ්‍යයට කළ හැකි හානිය පිළිබඳ තියුණු මතක් කිරීමක් වේ. දේශගුණ විපර්යාස හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ද වැඩි වැඩියෙන් දැඩි හා අනාවැකි කිව නොහැකි කාලගුණ රටාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටින බැවින් මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.

ශක්තිමත් දේශගුණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඇමතුම්

නවතම සංඛ්‍යා, හරිතාගාර වායු විමෝචනය අඩු කිරීමට සහ අනාගත උෂ්ණත්ව ඉහළ යාම සීමා කිරීමට ශක්තිමත් ගෝලීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට සෞඛ්‍ය සංවිධාන හා දේශගුණ පෙනී සිටින්නන්ගේ ඉල්ලීම් තීව්‍ර කර ඇත. නිවැරදි මැදිහත්වීම් හා ප්‍රමාණවත් රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් ක්‍රියාත්මක ව තිබූ නම් මෙම මරණවලින් බොහොමයක් වැළැක්විය හැකිව තිබූ බව WHO අවධාරණය කර ඇත.

අන්ත තාප සිදුවීම් ලොව පුරා නිතර නිතර ඇති වෙත්ම, දේශගුණ අවම කිරීමේ සහ අනුවර්තන උපාය මාර්ග යන දෙකටම ප්‍රමුඛත්වය දීමට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව ඉදිරියේ ඇති බලපෑම දිනෙන් දිනැ වැඩිවෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ Sinhala

අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම, ක්‍රීඩාංගණ නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් ආරම්භය සහ පහළ පෙළ පිතිකරු නිලක්ෂිකා සිල්වාගේ සන්සුන් හා පරිණත දායකත්වය ඇසුරින්,…

29 Jun 2026 Discuss
රොස්ටන් චේස්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් සුණුවිසුණු කරයි Sinhala

රොස්ටන් චේස්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් සුණුවිසුණු කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම අතිවිශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් පරාජය කළ අතර, නව නායකත්වය භාර ගත් රොස්ටන් චේස්ට කැරිබියානු කණ්ඩායමේ නායකයා…

29 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට LAWASIA සහාය දක්වයි Sinhala

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට LAWASIA සහාය දක්වයි

ආසියා හා පැසිෆික් නීති සංගමය (LAWASIA) විසින්, ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ ප්‍රයත්නයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා…

29 Jun 2026 Discuss