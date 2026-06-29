Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හෝමුස් සමුද්‍රධුනිය ආතතීන් මධ්‍යේ එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය කතාර්හිදී සටන් විරාමයකට එකඟ වෙයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හෝමුස් සමුද්‍රධුනිය ආතතීන් මධ්‍යේ එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය කතාර්හිදී සටන් විරාමයකට එකඟ වෙයි

හෝමුස් සමුද්‍රධුනිය මධ්‍යස්ථානය කරගත් ආතතීන් දිගින් දිගටම ඇවිලෙමින් පවතින අතරතුර, එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය එකිනෙකාට එරෙහිව සිදු කරනු ලබන හමුදා ප්‍රහාර නතර කර කතාර්හිදී සෘජු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා පැවැත්වීමට එකඟතාවයකට පැමිණ ඇත.

සතුරුකම් වල කඩිනම් විරාමයක්

දෙරට විසින්ම ප්‍රහාර තාවකාලිකව නතර කිරීමට එකඟ වී ඇති අතර, කතාර්හිදී සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිත ය. දශක ගණනාවක් තිස්සේ ප්‍රතිවාදීන් ලෙස සිටින මෙම දෙරට අතර පුළුල් හමුදා ගැටුමක් බලාපොරොත්තු වූ ස්ථානයෙන් ප්‍රවේශමෙන් හෝ පසු බැසීමේ වැදගත් ප්‍රයත්නයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

ලොව වඩාත්ම තීරණාත්මක සමුද්‍ර මාර්ග හිරිමල් ස්ථාන අතුරෙන් එකක් වන හෝමුස් සමුද්‍රධුනිය, ශීඝ්‍රයෙන් උත්සන්න වෙමින් පවතින මෙම ගැටුමේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත්ව ඇත. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු තෙල් ආනයනය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින රටවල් ඇතුළු ජාත්‍යන්තරයේ බරපතල සැලකිල්ලට ලක් වන කාරණයක් ලෙස, ගෝලීය තෙල් ප්‍රවාහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් හසුරුවන මෙම ජලමාර්ගයේ ඕනෑම බාධාවක් ක්ෂණිකව ආර්ථික රැල්ලක් ඇති කළ හැකි ය.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වේදිකාව ලෙස කතාර්

සංවේදී මැදපෙරදිග රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වය සඳහා ප්‍රථමයෙන්ම මධ්‍යස්ථ භූමිය ලෙස සේවය කර ඇති කතාර්, සාකච්ඡා සඳහා ස්ථානය ලෙස තෝරා ගෙන ඇත. ගල්ෆ් රාජ්‍යය වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය යන දෙඅරමත් සමග ක්‍රියාකාරී සබඳතා පවත්වා ගෙන ඇති අතර, සංවාදය පහසු කිරීම සඳහා ප්‍රායෝගික තේරීමක් ලෙස ස්ථානගත වී ඇත.

හමුලා වීමේ එකඟතාවය, මෑත කාලීනව දෙරට අතර පවතින වඩාත්ම සෘජු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවලින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, සතුරුකම් අවම කිරීමක් ප්‍රත්‍යාශා කරන ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් අතර සූක්ෂ්ම ශුභවාදී බලාපොරොත්තු ඇති කරමින් ඇත.

ගෝලීය ඇඟවුම්

හෝමුස් සමුද්‍රධුනිය සම්බන්ධ ඕනෑම දීර්ඝකාලීන ගැටුමක් හෝ අවහිරයක් ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ මත සැලකිය යුතු රැල් ආචරණ ඇති කරනු ඇත. තම බලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා බොහෝ දුරට ඉන්ධන ආනයනය කරන ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, කලාපයේ දිගින් දිගටම පවතින අස්ථාවරත්වය රටේ විදේශ සංචිත සහ ඉන්ධන මිල මත නැවත වරක් බරපතල පීඩනයක් ඇති කළ හැකි ය.

දෝහාහිදී දෙපාර්ශ්වය ආසන ගන්නා විට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, ආතතීන් වඩාත් කල්පවත්නා ලෙස අඩු කිරීමට මෙම සාකච්ඡා මඟ පෑදිය හැකි යැයි බොහෝ දෙනා ප්‍රත්‍යාශා කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි Sinhala

යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි

දරුණු තාපය යුරෝපීය රටවල් පුරා විනාශකාරී බලපෑමක් ඇති කරයි යුරෝපය පුරා හමා ගිය දැඩි තාප තරංගය හේතුවෙන් මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිදු වූ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය…

29 Jun 2026 Discuss
අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ Sinhala

අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම, ක්‍රීඩාංගණ නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් ආරම්භය සහ පහළ පෙළ පිතිකරු නිලක්ෂිකා සිල්වාගේ සන්සුන් හා පරිණත දායකත්වය ඇසුරින්,…

29 Jun 2026 Discuss
රොස්ටන් චේස්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් සුණුවිසුණු කරයි Sinhala

රොස්ටන් චේස්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් සුණුවිසුණු කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම අතිවිශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් පරාජය කළ අතර, නව නායකත්වය භාර ගත් රොස්ටන් චේස්ට කැරිබියානු කණ්ඩායමේ නායකයා…

29 Jun 2026 Discuss