හෝමුස් සමුද්රධුනිය ආතතීන් මධ්යේ එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය කතාර්හිදී සටන් විරාමයකට එකඟ වෙයි
හෝමුස් සමුද්රධුනිය මධ්යස්ථානය කරගත් ආතතීන් දිගින් දිගටම ඇවිලෙමින් පවතින අතරතුර, එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය එකිනෙකාට එරෙහිව සිදු කරනු ලබන හමුදා ප්රහාර නතර කර කතාර්හිදී සෘජු රාජ්යතාන්ත්රික සාකච්ඡා පැවැත්වීමට එකඟතාවයකට පැමිණ ඇත.
සතුරුකම් වල කඩිනම් විරාමයක්
දෙරට විසින්ම ප්රහාර තාවකාලිකව නතර කිරීමට එකඟ වී ඇති අතර, කතාර්හිදී සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිත ය. දශක ගණනාවක් තිස්සේ ප්රතිවාදීන් ලෙස සිටින මෙම දෙරට අතර පුළුල් හමුදා ගැටුමක් බලාපොරොත්තු වූ ස්ථානයෙන් ප්රවේශමෙන් හෝ පසු බැසීමේ වැදගත් ප්රයත්නයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
ලොව වඩාත්ම තීරණාත්මක සමුද්ර මාර්ග හිරිමල් ස්ථාන අතුරෙන් එකක් වන හෝමුස් සමුද්රධුනිය, ශීඝ්රයෙන් උත්සන්න වෙමින් පවතින මෙම ගැටුමේ කේන්ද්රස්ථානය බවට පත්ව ඇත. ශ්රී ලංකාව ඇතුළු තෙල් ආනයනය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින රටවල් ඇතුළු ජාත්යන්තරයේ බරපතල සැලකිල්ලට ලක් වන කාරණයක් ලෙස, ගෝලීය තෙල් ප්රවාහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් හසුරුවන මෙම ජලමාර්ගයේ ඕනෑම බාධාවක් ක්ෂණිකව ආර්ථික රැල්ලක් ඇති කළ හැකි ය.
රාජ්යතාන්ත්රික වේදිකාව ලෙස කතාර්
සංවේදී මැදපෙරදිග රාජ්යතාන්ත්රිකත්වය සඳහා ප්රථමයෙන්ම මධ්යස්ථ භූමිය ලෙස සේවය කර ඇති කතාර්, සාකච්ඡා සඳහා ස්ථානය ලෙස තෝරා ගෙන ඇත. ගල්ෆ් රාජ්යය වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය යන දෙඅරමත් සමග ක්රියාකාරී සබඳතා පවත්වා ගෙන ඇති අතර, සංවාදය පහසු කිරීම සඳහා ප්රායෝගික තේරීමක් ලෙස ස්ථානගත වී ඇත.
හමුලා වීමේ එකඟතාවය, මෑත කාලීනව දෙරට අතර පවතින වඩාත්ම සෘජු රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතාවලින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, සතුරුකම් අවම කිරීමක් ප්රත්යාශා කරන ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් අතර සූක්ෂ්ම ශුභවාදී බලාපොරොත්තු ඇති කරමින් ඇත.
ගෝලීය ඇඟවුම්
හෝමුස් සමුද්රධුනිය සම්බන්ධ ඕනෑම දීර්ඝකාලීන ගැටුමක් හෝ අවහිරයක් ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ මත සැලකිය යුතු රැල් ආචරණ ඇති කරනු ඇත. තම බලශක්ති අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා බොහෝ දුරට ඉන්ධන ආනයනය කරන ශ්රී ලංකාව සඳහා, කලාපයේ දිගින් දිගටම පවතින අස්ථාවරත්වය රටේ විදේශ සංචිත සහ ඉන්ධන මිල මත නැවත වරක් බරපතල පීඩනයක් ඇති කළ හැකි ය.
දෝහාහිදී දෙපාර්ශ්වය ආසන ගන්නා විට ජාත්යන්තර ප්රජාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, ආතතීන් වඩාත් කල්පවත්නා ලෙස අඩු කිරීමට මෙම සාකච්ඡා මඟ පෑදිය හැකි යැයි බොහෝ දෙනා ප්රත්යාශා කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.