රෝච් ඉතිහාසය රචනා කරයි — වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වාර්තාගත ජයග්රහණයකින් ශ්රී ලංකාව කුඩු කරයි
පළපුරුදු වේගවත් පන්දු යවන්නෙකු වන කෙමාර් රෝච් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්රිකට් ඉතිහාසයට තම නම සදාකාලිකව කොටා තබා ගත් අතර, ගෙදර ක්රීඩා කළ කළුකරුවෝ පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ශ්රී ලංකාව අතිශය ආධිපත්යයෙන් යුත් වාර්තාගත ජයග්රහණයකින් පරාජය කරමින් කැරිබියන් කණ්ඩායමේ අභිලාෂය ප්රබල ලෙස ප්රකාශ කළහ.
රෝච් අමරණීයයන් අතරට එකතු වෙයි
තරගය පුරාවට රෝච් දක්වන ලද දස්කම් ඔහු වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්රිකට් මහාවීරයන් අතරට රැගෙන ගිය අතර, එරට පොහොසත් ටෙස්ට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ගෙෞරවාන්විත පන්දු යවන්නන් අතරට ඔහු ඇතුළත් කරන සන්ධිස්ථානයක් ඔහු සපුරා ගත්තේය. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේග ප්රහාරයේ කොඳු නාරටිය ලෙස දිගු කලක් සලකනු ලැබූ මෙම පළපුරුදු වේගයන් ශූරයා, ක්රිකට් ක්රීඩාවේ දීර්ඝතම ආකෘතියේ ඔහු තවමත් බිය උපදවන ශක්තියක් ව සිටින්නේ ඇයිදැයි නැවතත් ඔප්පු කළේය.
ගෙදර කණ්ඩායමට වාර්තාගත ජයග්රහණයක්
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හුදෙක් ජය ගත්තේ පමණක් නොව — ඉතිහාසය ද රචනා කළහ. ශ්රී ලංකාව අතර ජය ලැබූ පරතරය නව වාර්තාවක් තබා ගත් අතර, එය තරගය පුරාවට දෙපාර්ශ්වය අතර පැවති ක්රීඩා මට්ටමේ අතිශය වෙනස ඉස්මතු කළේය. ගෙදර කණ්ඩායම තරගයේ දිගු කාලීන කොටස් ආධිපත්යයෙන් පාලනය කළ අතර, ඔවුන්ගේ පිතිකරණ හා පන්දු යැවීම යන දෙඅංශයම ඒත්තු ගැන්වෙන ආකාරයෙන් කාර්යක්ෂමව ක්රියා කළේය.
කැරිබියන් කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ ම ගෙදර දී අභියෝග කිරීමේ අරමුණින් පැමිණි ශ්රී ලංකාව, තීරණාත්මක අවස්ථාවල දී නිතරම යටපත් වූ අතර, තරගය පුරාවට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඇති කළ притискan්ට ශක්තිමත් ප්රතිචාරයක් දක්වීමට ඔවුනට නොහැකි විය.
තරග මාලාව සඳහා ශක්තිමත් පදනමක්
පළමු ටෙස්ට් තරගය මෙතරම් තීව්ර ලෙස අවසන් වීමත් සමග, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉතිරි තරග මාලාවට අති විශාල විශ්වාසයකින් ඇතුළු වනු ඇත. ශ්රී ලංකාවට ගත් කල, මෙම ප්රතිඵලය ගෙදරින් පිටත ඉහළම මට්ටමින් අඛණ්ඩව තරග කිරීමට අවශ්ය කාර්ය කොතරම් දැයි ඔවුන්ට දැඩිව මතක් කරවන සිදුවීමක් ලෙස ඉතිරි වනු ඇත.
මෙම සමස්ත පරාජයෙන් පසු යම් ගෞරවයක් යළි ස්ථාපිත කිරීමට ශ්රී ලංකාව ඉමහත් ලෙස කාංසා වෙද්දී, ඊළඟ ටෙස්ට් තරගය ඉදිරියේ දෙකණ්ඩායම ව නැවත සකස් කර ගන්නා ආකාරය කලාපය පුරා ක්රිකට් රසිකයෝ උනන්දුවෙන් නරඹනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.