Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ අගයන් පුනර්ජීවනය කිරීමට කැඳවීමක් කරයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති දිසානායක ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ අගයන් පුනර්ජීවනය කිරීමට කැඳවීමක් කරයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ මූලධර්ම පුනර්ජීවනය කිරීමට 촉구 කරමින්, ජාතියේ සංස්කෘතික හා සදාචාරාත්මක රටාව ඓතිහාසිකව හැඩගස්වා ඇති අගයන් හා ඉගැන්වීම් කෙරෙහි ප්‍රතිඥා දීමට පුරවැසියන්ට සහ ආගමික නායකයන්ට ආරාධනා කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ජීවිතය තුළ බෞද්ධාගමේ අඛණ්ඩ වැදගත්කම ඉස්මතු කරන අදහස් දැක්වීමකදී ජනාධිපතිවරයා මෙම ආයාචනය කළේය. එම ආගම ව්‍යවස්ථාවේ කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක් හිමිකර ගනිමින් ජාතික අනන්‍යතාව සමඟ ගැඹුරින් බැඳී පවතී.

අධ්‍යාත්මික පදනම් නැවත අවදි කිරීමේ ආරාධනාවක්

දිසානායක අවධාරණය කළේ, බෞද්ධ අගයන් කරා ප්‍රතිශෝධනය වීම, රට දිගින් දිගටම මුහුණ දෙන සමාජ, ආර්ථික හා දේශපාලන අභියෝගයන් හමුවේ මග පෙන්වන බලවේගයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි බවයි. ඔහුගේ අදහස් පිළිබිඹු කරන්නේ, සැලකිය යුතු පරිවර්තනයකින් පසු ජාතිය ඒකරාශී කිරීම සඳහා පොදු සංස්කෘතික සංකේත වටා රැස් කිරීමේ පුළුල් උත්සාහයකි.

ශ්‍රී ලංකාව බහුතර සිංහල බෞද්ධ ජනගහනයකට නිවහනක් වන අතර, බෞද්ධ උරුමය කෙරෙහි ආයාචනයන් රටේ දේශපාලන කතිකාවතේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉදිරිපත් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, එවැනි ආයාචනයන් සමහර විට සුළු ජාතීන් වන දෙමළ හා මුස්ලිම් ප්‍රජාවන් ඇතුළු අනෙකුත් කණ්ඩායම්වල අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, ඔවුහු සියලු ආගමික හා ජාතික කණ්ඩායම්වලට සමාන සැලකීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි යන කනස්සල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත.

විවිධ ජාතිකත්වයේ රටකට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාව බෞද්ධාගමට රටේ ආගම් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබා දෙන අතරම, සියලු පුරවැසියන්ට ආගමික නිදහස ද සහතික කරයි. ජනාධිපතිවරයා බෞද්ධ පුනරුද කෙරෙහි යොමු කරන ඕනෑම අවධාරණයක් සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ හා සන්නිවේදනයේ දෘඩ කැපවීමකින් සමතුලිත කළ යුතු බව නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරයි.

ජාතික එකමුතුව ප්‍රමුඛ ප්‍රාධාන්‍යතාවක් ව පවතින මෙම අවස්ථාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ අදහස් ප්‍රකාශ වී ඇත. විශේෂයෙන් රට දශක ගණනාවක සිවිල් ගැටුම් අවසන් කිරීමෙන් පසු ස්ථිර සංහිඳියාව කරා ගමන් කරමින් සහ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් සෙමෙන් සුවය ලබමින් සිටී.

දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම ආයාචනය පිටුපස ඇති හැඟීම ජනගහනයේ විශාල කොටසක් සමඟ ශක්තිමත් ලෙස අනුනාද විය හැකි නමුත්, එවැනි පණිවිඩකරණය පවතින ජනවාර්ගික බෙදීම් ගැඹුරු නොකිරීමට හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු දෙමළ හා මුස්ලිම් සුළු ජාතීන් පසෙකලා නොදැමීමට රජය සහතික විය යුතු බවයි.

ජනාධිපතිවරයා තම අදහස් ප්‍රකාශ කළ නිශ්චිත සන්දර්භය හෝ අවස්ථාව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ක්ෂණිකව ලබා ගත නොහැකි විය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වේ — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 53,000 ඉක්මවයි Sinhala

2026 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වේ — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 53,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු ආසාදන ව්‍යාප්තිය ජනාරෝග්‍ය ගැටලුවක් බවට පත්වේ නවතම ලබාගත් දත්තයන්ට අනුව, 2026 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන්ගේ මුළු සංඛ්‍යාව 53,000 සීමාව…

29 Jun 2026 Discuss
හෝර්මුස් සමුද්‍රසන්ධිය අසල ප්‍රහාර මාලාවකට පසු එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය 'ආයුධ තැබීමට' එකඟ වෙති Sinhala

හෝර්මුස් සමුද්‍රසන්ධිය අසල ප්‍රහාර මාලාවකට පසු එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය 'ආයුධ තැබීමට' එකඟ වෙති

ජ්‍යෙෂ්ඨ එක්සත් ජනපද නිලධාරියෙකු උපුටා දක්වමින් කළ මාධ්‍ය වාර්තා කිහිපයකට අනුව, පසුගිය දින කිහිපය තුළ තතුංවූ ප්‍රහාර හුවමාරුවකට අනතුරුව එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය…

29 Jun 2026 Discuss
ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ අතේ හදා ගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළී පිරිමි දෙදෙනෙකු මිය යයි Sinhala

ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ අතේ හදා ගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළී පිරිමි දෙදෙනෙකු මිය යයි

රිදීමාලියද්දේදී සංචාරක කණ්ඩායමක් ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ ගමන් කළ අතේ හදාගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළීම නිසා පිරිමි දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඛේදජනක සිදුවීමක් වාර්තා විය.…

29 Jun 2026 Discuss