Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් LAWASIA අනතුරු අඟවයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් LAWASIA අනතුරු අඟවයි

ආසියාව හා පැසිෆික් කලාපය සඳහා වන නීති සංගමය (LAWASIA) විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් සූදානම් නොකළ, ඛණ්ඩිත ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කිරීමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, එවැනි පියවරයන් රටේ අධිකරණයේ නිදහස හා අඛණ්ඩතාව දුර්වල කළ හැකි බවට විශේෂ අවධානය යොමු කර ඇත.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධ අනතුරු ඇඟවීම්

ආසියාව හා පැසිෆික් කලාපය පුරා නීති සංගම් හා නීතිඥයින් නියෝජනය කරන ගෞරවාන්විත කලාපීය සංවිධානයක් වන LAWASIA, සවිස්තරාත්මක, විනිවිද පෙනෙන හා මූලධර්ම ගත රාමුවක් නොමැතිව, ස්වේච්ඡාව පදනම් කරගත් ඕනෑම ආකාරයකින් විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ ප්‍රයත්නයක් මගින් විනිශ්චය ආසනය දේශපාලනීකරණය වීමේ හා නීතියේ ආධිපත්‍යය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය ඛාදනය වීමේ අවදානමක් ඇති බව ගැඹුරු සැලකිල්ලෙන් ප්‍රකාශ කර ඇත.

ව්‍යවස්ථාමය වශයෙන් මෙතරම් වැදගත් වෙනස්කම් කඩිනමින් ගෙන ඒමේ හෝ කෙටිකාලීන පරිපාලන පහසුව පිළිබඳ සලකා ගෙනයෑමෙන් ඒවා ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතු අතර, ඒ වෙනුවට නීති ප්‍රජාව, සිවිල් සමාජය හා අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ පුළුල් සාකච්ඡාවකින් පසු ඒවා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව සංවිධානය අවධාරණය කළේය.

LAWASIA ඉල්ලා සිටින කරුණු

  • අධිකරණ සේවා කාලය සම්බන්ධ ඕනෑම ප්‍රතිසංස්කරණයක් තනි තනි නඩු හෝ දේශපාලන අරමුණු ඇති තීරණ මත නොව, පැහැදිලි, නීතිරීති මත පදනම් වූ ක්‍රියාවලියක් ඔස්සේ සිදු කළ යුතුය.
  • අධිකරණ ස්වාධීනත්වය, අධිකරණ ක්‍රමය සම්බන්ධ ඕනෑම ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණයක කේන්ද්‍රීය සලකා බැලීම ලෙස පවත්වා ගත යුතුය.
  • ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ ඉහළ අධිකරණවල සංයුතිය හා කාර්යසාධනයට බලපාන වෙනස්කම් සිදු කිරීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාව විනිවිද පෙනෙන ජාතික සංවාදයක යෙදිය යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති පුළුල් ප්‍රතිඵල

වසර ගණනාවක ආර්ථික හා දේශපාලන කැලඹිලි ක්‍රියාවලියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ආයතනික විශ්වාසනීයත්වය යළි ගොඩනැගීමේ ප්‍රයත්නයන් දිගටම ගෙන යන සංවේදී කාලයකදී මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් වී ඇත. අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයේ හා ආයෝජක විශ්වාසයේ මූලාශ්‍රය බව නීති විශ්ලේෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ පෙන්වා දී ඇත.

නිසි ක්‍රියාවලියක් හා සාකච්ඡාවක් නොමැතිව විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව සංශෝධනය කිරීමේ ඕනෑම ප්‍රයත්නයක් දේශපාලන අරමුණු සඳහා අධිකරණ සංයුතිය හසුරවා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

LAWASIA හි මැදිහත්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ප්‍රජාව තුළ නිර்மාණ වෙමින් ඇති, ඕනෑම ප්‍රතිපාදිත අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා සැලකිලිමත්, සාකච්ඡාත්මක ප්‍රවේශයක් ඉල්ලා සිටින ඉල්ලීම් වලට සැලකිය යුතු බලයක් එක් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නීතිඥ සංගම් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ද රජයෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට බලපාන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවේශමෙන් හා විනිවිද පෙනෙන ලෙස කටයුතු කරන ලෙසය.

LAWASIA හි ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් රජය තවමත් නිල ප්‍රතිචාරයක් ප්‍රකාශ කර නොමැත. ඕනෑම ව්‍යවස්ථාදායක වෙනස්කම් ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර, රජය කලාපීය හා දේශීය ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධ සැලකිල්ලට ගොදුරු වී ඉදිරියට ගෙන යාමට ඇති ආකාරය නීති නිරීක්ෂකයන් ඉතා ශ්‍රද්ධාවෙන් නරඹනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා සමාවේශී සැමරුම් රැල්ලක් සමඟ ප්‍රයිඩ් මාසය සනිටුහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා සමාවේශී සැමරුම් රැල්ලක් සමඟ ප්‍රයිඩ් මාසය සනිටුහන් කරයි

විවිධත්වය හා සමානාත්මතාව සැමරීමට ප්‍රජාවන් එක්වෙයි ශ්‍රී ලංකාව මෙlethal වසරේ ප්‍රයිඩ් මාසයේ ගෝලීය සැමරුමට එක්වූයේ, රටේ LGBTQ+ ප්‍රජාවේ හා එහි සහයකයන්ගේ වර්ධනීය…

29 Jun 2026 Discuss
රෝච් ඉතිහාසය රචනා කරයි — වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වාර්තාගත ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාව කුඩු කරයි Sinhala

රෝච් ඉතිහාසය රචනා කරයි — වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වාර්තාගත ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාව කුඩු කරයි

පළපුරුදු වේගවත් පන්දු යවන්නෙකු වන කෙමාර් රෝච් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම සදාකාලිකව කොටා තබා ගත් අතර, ගෙදර ක්‍රීඩා කළ කළුකරුවෝ පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී…

29 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ජනප්‍රියතම සෞඛ්‍ය සංචාරක මිනිසා ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ජනප්‍රියතම සෞඛ්‍ය සංචාරක මිනිසා ලෙස නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය අත්පත් කර ගෙන ඇති අතර, මෙම සුවිශේෂී ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර…

29 Jun 2026 Discuss