Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගවත් පන්දු යවන්නා කේමාර් රෝච් තම 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් ලබාගනිමින් කැරිබියානු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම තවදුරටත් කැටයම් කරගත් අතර, ස්වාගතික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් පරාජය කරමින් ආධිපත්‍යදායී ජයග්‍රහණයක් ලබාගත්තේය.

රෝච්ට ඓතිහාසික සංධිස්ථානයක්

පළපුරුදු මේ වේගවත් පන්දු යවන්නා ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හිදී 300 වික්කට් සන්ධිස්ථානයට පත්වූ ඉතා සීමිත ප්‍රමාණයක් හිමිවන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතරට එක්වූ අතර, ඒ ඉහළම මට්ටමේ ක්‍රිකට්හිදී ඔහු දක්වා ඇති අසාමාන්‍ය දිගුකාලීනත්වය සහ ස්ථාවරභාවයට සාක්ෂියකි. සංධිස්ථාන වික්කට්ටුව නිවෙස් ප්‍රේක්ෂකයන් සහ කණ්ඩායම් සගයන් විසින් ජයොත්සවයෙන් පිළිගත් අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සදාකාලිකව සටහන් වන්නාවූ පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයක් ලෙස ඒ සනිටුහන් විය.

ශ්‍රී ලංකාවට දරුණු පරාජයක්

ශ්‍රී ලංකාවට මෙම ප්‍රතිඵලය ඉතා කනගාටුදායක එකක් විය; ක්‍රීඩාවේ සෑම අංශයකින්ම ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන් පරදිනු ලැබීය. ඉනිමක් සහ රනක් 217ක් වූ පරාජයේ ප්‍රමාණය, දිගු තරගය පුරාම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කෙතරම් ආධිපත්‍යය දැරුවාද යන්න ඉස්මතු කරන අතර, සංචාරක කණ්ඩායමට තම ශ්‍රේණිය ඉතිරි ශ්‍රේණිගත තරග සම්බන්ධව දැඩිව ආවර්ජනය කිරීමට සිදුවේ.

ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට, රෝච් සිය සෙසු සීමර් ක්‍රීඩකයන් සමඟ ඒකාබද්ධව සංචාරක කණ්ඩායමේ පෙළගැස්ම දෙවතාවම කඩාබිඳ දැමූ, කාර්යක්ෂම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරයට එරෙහිව කිසිදු අර්ථවත් ප්‍රතිරෝධයක් ගොඩනඟා ගැනීමට නොහැකි විය.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ආධිපත්‍යය ප්‍රකාශ කරයි

මෙම ජයග්‍රහණය නිවෙස් භූමියේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ටෙස්ට් පිළිසකරණයේ ශක්තිය සහ ගැඹුර ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, එහිදී ඔවුන්ගේ වේගවත් පන්දු යවන්නන් ඓතිහාසිකව හිතකර තත්ත්ව යටතේ දීප්තිමත්ව දිස්වී ඇත. ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන් ද සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබාදෙමින්, ෆොලෝ-ඔන් බලාත්මක කිරීමට සහ අවසානයේදී දෙවන වතාවටවත් පිත්තකිරීමකින් තොරව තරගය ජය ගැනීමට ප්‍රමාණවත් මුළු ලකුණු ප්‍රමාණයක් රාශිකර ගත්හ.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, මෙම දරුණු පරාජය ඔවුන්ගේ පිතිකිරීමේ ශක්තිය සහ උප මහාද්වීපයෙන් පිටත තත්ත්වයන්ට අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව ගැන බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි. ශ්‍රේණියේ ඉතිරි තරগগෙන් යම් ගෞරවයක් රැකගැනීමට නම්, සංචාරක කණ්ඩායමට ඉක්මනින් නැවත ශක්තිය රැස්කර ගැනීමට සිදුවනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයන් නිසැකවම ශ්‍රේණිය ඉදිරියට ගෙන යද්දී ඔවුන්ගේ ජාතික කණ්ඩායමෙන් ශක්තිමත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් LAWASIA අනතුරු අඟවයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් LAWASIA අනතුරු අඟවයි

ආසියාව හා පැසිෆික් කලාපය සඳහා වන නීති සංගමය (LAWASIA) විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් සූදානම් නොකළ, ඛණ්ඩිත ප්‍රවේශයක් අනුගමනය…

29 Jun 2026 Discuss
අ해결නොවූ ඉල්ලීම් මත ග්‍රාම නිලධාරී සංගම් ඩෙංගු පාලන කටයුතු අත්හිටුවීමේ තර්ජනයක් කරයි Sinhala

අ해결නොවූ ඉල්ලීම් මත ග්‍රාම නිලධාරී සංගම් ඩෙංගු පාලන කටයුතු අත්හිටුවීමේ තර්ජනයක් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ වසංගතයට එරෙහිව ගෙන යන සටන සුබදායක නොවන හැරවුමකට ලක්ව ඇති අතර, ග්‍රාම නිලධාරී වෘත්තීය සමිති, රජය තම දිගු කලක් තිස්සේ ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීම්…

29 Jun 2026 Discuss
රටම එකට මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුමේදී තරුණයින් 7,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

රටම එකට මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුමේදී තරුණයින් 7,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

රටම එකට නමින් දියත් කරන ලද ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම ආරම්භයේ සිට අද දක්වා වයස අවුරුදු 21ට අඩු තරුණයින් 7,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි…

29 Jun 2026 Discuss