ඉරාන යුද්ධ විරාමය: බිඳෙනසුලු සාමය ලෝක පිළිවෙල නැවත හැඩගස්වන්නේ කෙසේද?
ඉරානයට එරෙහිව පැවති යුද්ධය අවසන් කිරීම සඳහා අත්සන් කරන ලද සාකච්ඡා ගිවිසුම, ජාත්යන්තර ප්රජාව තුළ පරිස්සම්කාරී ශුභවාදයක් ඇති කර ඇතත්, ඉදිරි දින හා සති කිහිපය තුළ මෙම විරාමය පවත්වා ගත හැකිද යන්න පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න තවමත් පවතී.
සියල්ල වෙනස් කළ යුද්ධය
ඉරානය සමඟ ඇති වූ ගැටුම ලෝක භූ-දේශපාලනය මත ලේෂ්ම රහිතව ඉවත් කළ නොහැකි සටහනක් තබා ඇති අතර, එය සන්ධාන, ශක්ති වෙළඳපොළ සහ මැද පෙරදිග බලතුලනය නැවත හැඩගස්වා ඇත. දිපෙකට් රාජ්ය තාන්ත්රිකයින් මෙම බිඳෙනසුලු විරාමය ඇගයීමට ලක් කරන මේ මොහොතේ, තවමත් යුද්ධයේ දැවිලි හමන කලාපයේ ඉදිරියට ජනපදය කරා ගෙනයා යුතු ගමන කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ලෝක නායකයෝ හිස කාවාකාරීව සිටිති.
ට්රම්ප් ගේ පිටවීමේ මාර්ග සෙවීම
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් සතුරුකම් අවසන් කිරීම සඳහා ක්රියාකාරීව ඉවත්වීමේ මාර්ගයක් සොයමින් සිටි බව ක්රමයෙන් පැහැදිලිව පෙනී ගොස් ඇත. විශ්ලේෂකයන් යම් කාලයක් තිස්සේ සංකේත නිරීක්ෂණය කර සිටි අතර, අවසානයේ විරාමය සඳහා ඇති වූ ගිවිසුම, ඇමෙරිකන් විදේශ ප්රතිපත්තියේ පළපුරුදු නිරීක්ෂකයන්ට ඉතා පුදුම දෙයක් නොවීය.
ගිවිසුම ඇති කර ගැනීම සඳහා දේශපාලන ප්රාග්ධනය යෙදූ ට්රම්ප්, නැවතත් විවෘත ගැටුමකට පිවිසීමට අකමැති බවට දැන් ඇති අපේක්ෂාව, ප්රවේශම් සහගත බලාපොරොත්තුවට අවම වශයෙන් යම් පදනමක් සපයයි.
නෙතන්යාහු ගේ ස්ථාවරය අනිශ්චිත සාධකයක් ලෙස පවතී
කෙසේ වෙතත්, විරාමයේ ස්ථායිත්වය වොෂිංටනයේ අතේ පමණක් නොමැත. ඊශ්රායල් අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු ගේ ස්ථාවරය ගිවිසුම මත අවිනිශ්චිතතාවයේ සෙවලක් දිගටම හෙළමින් ඇති අතර, ගිවිසුමේ කොන්දේසි ඊශ්රායලයේ ආරක්ෂක කනස්සල්ල ප්රමාණවත් ලෙස ආමන්ත්රණය කරයිද යන්න පිළිබඳව ඊශ්රායලය ඊට වෙනස් දෘෂ්ටිකෝණ දරයි යැයි අනුමාන ශක්තිමත් වෙමින් පවතී.
ඕනෑම පාර්ශ්වයක් විරාමය කඩ කිරීමට ගමන් කරන බවට ලකුණු කෙරෙහි ජාත්යන්තර ප්රජාව දැඩි අවධානයෙන් සිටින බැවින්, ඉදිරි දින ඉතා තීරණාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විරාමයෙන් කලාපයට ඇති අදහස කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාවට සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ලෝකයේ බොහෝ රටවලට, ඉරාන ගැටුමේ සහ එහි අනතුරේ ඇඟවුම් ඉතා ගැඹුරින් දැනෙන අතර, විශේෂයෙන් පහත සඳහන් ක්ෂේත්රවල:
- ගැටුමේ උච්චතම අවස්ථාවේදී තියුනු ලෙස ඉහළ ගිය ගෝලීය තෙල් මිල, දැනටමත් පීඩාවට පත් ආර්ථිකයන් මත අමතර බරක් ඇති කළේය.
- ජාත්යන්තර වෙළඳාමට සහ සැපයුම් දාමවලට ඉතා ප්රයෝජනවත් වන පර්සියානු බොක්කේ නාවික මාර්ග.
- රාජ්ය තාන්ත්රික පෙළගැස්ම, ආසියාවේ ජාතීන් බටහිර බලවතුන් සහ කලාපීය ක්රියාකාරීන් සමඟ සම්බන්ධතා ප්රවේශමෙන් මෙහෙයවීමට බලකෙරුනු ආකාරය.
විරාමය පවතී නම්, එය දශකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු භූ-දේශපාලනික හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් ලෙස සලකුණු කළ හැකිය — නමුත් ලෝකය නිදහස් ශුභවාදයකින් නොව, මැනිය හැකි ශුභවාදයකින් බලා සිටී.
සාකච්ඡා දිගටම වසා ගත් දොරටු පිටුපස ගෙන යන විට, නැවත ඇති වන ආක්රමණශීලිත්වයට වඩා සංයමය ජයගනු ඇතැයි — සහ දැනටමත් දරා සිටි මානව හා ආර්ථික පිරිවැය නිෂ්ඵල නොවනු ඇතැයි — ප්රත්යාශාව තවමත් ඉතිරිව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.