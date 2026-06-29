Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

දේශීය ඖෂධ කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලාෂය සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් තබමින්, ඉන්දීය ඖෂධ දෙවැනියකු නොවන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය හවුල්කරු සන්ෂයින් ආයතනය අතර ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරයක් ලෙස හොරණ හි ප්‍රධාන නව නිෂ්පාදන පහසුකමක් විධිමත් ලෙස විවෘත කරන ලදී.

විශ්වාසයේ ඩොලර් මිලියන 20ක ප්‍රකාශනයක්

එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 20ක් වටිනා මෙම අලුතින් ආරම්භ කරන ලද කර්මාන්ත ශාලාව, මෑත වසරවල ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා නිෂ්පාදන අංශයේ සිදු වූ ප්‍රධාන විදේශ ආශ්‍රිත ආයෝජනවලින් එකකි. ඉන්දීය ඖෂධ කර්මාන්තයේ ප්‍රකට නාමයක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය වෙළඳපොළේ ස්ථාපිත පැවැත්මක් ඇති ශ්‍රී ලාංකික සන්ෂයින් ආයතනය අතර ගිවිසුම ඇතිව මෙම පහසුකම ඉදිකරන ලදී.

රටේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියේ පවා, ගුණාත්මක ඖෂධ නිෂ්පාදනයට සහාය දැක්වීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ හැකියාව කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින විශ්වාසය මෙම ආයෝජනය ප්‍රකාශ කරයි.

දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික ඖෂධ මත යැපීම අඩු කිරීමට සක්‍රීයව කටයුතු කරමින් සිටින අවස්ථාවක මෙම ආරම්භය සිදු වේ. දේශීයව ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් රට සැපයුම් දාම ස්ථිතිස්ථාපකතාව වැඩිදියුණු කිරීමටත්, පාරිභෝගිකයින් සඳහා පිරිවැය අඩු කිරීමටත්, ඖෂධ හා සෞඛ්‍ය සේවා අංශවල දක්ෂ රැකියා නිර්මාණය කිරීමටත් අපේක්ෂා කරයි.

හොරණ පහසුකම ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කෙරෙන ඖෂධ පරාසය පුළුල් කිරීමේදී සාර්ථක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දේශීය ඉල්ලුම සහ කලාපීය අපනයන අවස්ථා යන දෙකටම සේවය කරනු ඇත.

වෙළඳපොළ-නැඹුරු හවුල්කාරිත්වයක්

ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරය, ඉන්දීය ඖෂධ සමාගම් දකුණු ආසියානු වෙළඳපොළවල නිෂ්පාදන පාද පිහිටුවීමට සොයන පුළුල් ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කරන බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කර ඇත. සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සඳහා, සන්ෂයින් වැනි ස්ථාපිත දේශීය ආයතනයක් සමඟ හවුල්කාරිත්වය ගොඩනැගීම, ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා පරිසරය ඵලදායී ලෙස සැරිසැරීමට අවශ්‍ය වෙළඳපොළ දැනුම සහ බෙදාහැරීමේ යටිතලය සලසා දෙයි.

සහයෝගීතාවය, ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ඖෂධ පාරිසරික පද්ධතියට කාලයත් සමඟ ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි තාක්ෂණ හුවමාරුව, ජාත්‍යන්තර නිෂ්පාදන ප්‍රමිතීන් සහ විශේෂඥතාව රැගෙන ඒමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව තම කාර්මික පදනම නවීකරණය කිරීමටත්, ගුණාත්මක විදේශ ආයෝජන誘ක ඇදගැනීමටත් කටයුතු කරන විට, හොරණ හි මෙම කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත කිරීම, රටට ආර්ථික සහ මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ ලබා දිය හැකි හවුල්කාරිත්වයේ ප්‍රොත්සාහජනක නිදසුනක් ලෙස කැපී පෙනේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී Sinhala

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගවත් පන්දු යවන්නා කේමාර් රෝච් තම 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් ලබාගනිමින් කැරිබියානු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම තවදුරටත් කැටයම් කරගත් අතර, ස්වාගතික…

29 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතර තම ස්ථානය තහවුරු කර ගනිමින්, රටේ සෞඛ්‍ය සේවා හා සංචාරක අංශවල ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා…

29 Jun 2026 Discuss
අසාධාරණ මිල ගණන් සහ පොහොර අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවීන් නැගී සිටිති Sinhala

අසාධාරණ මිල ගණන් සහ පොහොර අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවීන් නැගී සිටිති

සිය නිෂ්පාදන පිරිවැය සැබැවින්ම පිළිබිඹු කරන මිල ගණන්වලට තම අස්වැන්න විකිණීමට නොහැකිව දැඩි අසහනයෙන් පසුවන ශ්‍රී ලංකාව පුරා වී ගොවීහු විරෝධතාවල් දියත් කරමින්…

29 Jun 2026 Discuss