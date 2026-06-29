ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි
දේශීය ඖෂධ කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ අභිලාෂය සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් තබමින්, ඉන්දීය ඖෂධ දෙවැනියකු නොවන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය හවුල්කරු සන්ෂයින් ආයතනය අතර ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයක් ලෙස හොරණ හි ප්රධාන නව නිෂ්පාදන පහසුකමක් විධිමත් ලෙස විවෘත කරන ලදී.
විශ්වාසයේ ඩොලර් මිලියන 20ක ප්රකාශනයක්
එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 20ක් වටිනා මෙම අලුතින් ආරම්භ කරන ලද කර්මාන්ත ශාලාව, මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා නිෂ්පාදන අංශයේ සිදු වූ ප්රධාන විදේශ ආශ්රිත ආයෝජනවලින් එකකි. ඉන්දීය ඖෂධ කර්මාන්තයේ ප්රකට නාමයක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය වෙළඳපොළේ ස්ථාපිත පැවැත්මක් ඇති ශ්රී ලාංකික සන්ෂයින් ආයතනය අතර ගිවිසුම ඇතිව මෙම පහසුකම ඉදිකරන ලදී.
රටේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියේ පවා, ගුණාත්මක ඖෂධ නිෂ්පාදනයට සහාය දැක්වීමේ ශ්රී ලංකාවේ හැකියාව කෙරෙහි ජාත්යන්තර ක්රීඩකයන්ගේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින විශ්වාසය මෙම ආයෝජනය ප්රකාශ කරයි.
දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීම
ශ්රී ලංකාව ආනයනික ඖෂධ මත යැපීම අඩු කිරීමට සක්රීයව කටයුතු කරමින් සිටින අවස්ථාවක මෙම ආරම්භය සිදු වේ. දේශීයව ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් රට සැපයුම් දාම ස්ථිතිස්ථාපකතාව වැඩිදියුණු කිරීමටත්, පාරිභෝගිකයින් සඳහා පිරිවැය අඩු කිරීමටත්, ඖෂධ හා සෞඛ්ය සේවා අංශවල දක්ෂ රැකියා නිර්මාණය කිරීමටත් අපේක්ෂා කරයි.
හොරණ පහසුකම ශ්රී ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කෙරෙන ඖෂධ පරාසය පුළුල් කිරීමේදී සාර්ථක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දේශීය ඉල්ලුම සහ කලාපීය අපනයන අවස්ථා යන දෙකටම සේවය කරනු ඇත.
වෙළඳපොළ-නැඹුරු හවුල්කාරිත්වයක්
ඒකාබද්ධ ව්යාපාරය, ඉන්දීය ඖෂධ සමාගම් දකුණු ආසියානු වෙළඳපොළවල නිෂ්පාදන පාද පිහිටුවීමට සොයන පුළුල් ප්රවණතාවක් පිළිබිඹු කරන බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කර ඇත. සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සඳහා, සන්ෂයින් වැනි ස්ථාපිත දේශීය ආයතනයක් සමඟ හවුල්කාරිත්වය ගොඩනැගීම, ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා පරිසරය ඵලදායී ලෙස සැරිසැරීමට අවශ්ය වෙළඳපොළ දැනුම සහ බෙදාහැරීමේ යටිතලය සලසා දෙයි.
සහයෝගීතාවය, ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ඖෂධ පාරිසරික පද්ධතියට කාලයත් සමඟ ප්රයෝජනවත් විය හැකි තාක්ෂණ හුවමාරුව, ජාත්යන්තර නිෂ්පාදන ප්රමිතීන් සහ විශේෂඥතාව රැගෙන ඒමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව තම කාර්මික පදනම නවීකරණය කිරීමටත්, ගුණාත්මක විදේශ ආයෝජන誘ක ඇදගැනීමටත් කටයුතු කරන විට, හොරණ හි මෙම කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත කිරීම, රටට ආර්ථික සහ මහජන සෞඛ්ය ප්රතිලාභ ලබා දිය හැකි හවුල්කාරිත්වයේ ප්රොත්සාහජනක නිදසුනක් ලෙස කැපී පෙනේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.