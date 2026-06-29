සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට උද්ධමනය රටේ දරුණුතම සැඟවුණු බද්ද ලෙස ක්රියා කරන ආකාරය
සැමදෙනා දැනෙන, නමුත් කිහිප දෙනෙකු හඳුනාගන්නා බරක්
ශ්රී ලාංකිකයන් බදු ගැන සිතන විට, ඔවුන් සාමාන්යයෙන් සිතන්නේ ආදායම් බදු කැපීම්, භාණ්ඩ මත VAT, හෝ රේගු දොරටුවේ ගාස්තු ගැනය. නමුත් තවත් බදු ආකාරයක් පවතී — රජයේ ලේඛනයක නිල නාමයක් නොමැති, පාර්ලිමේන්තුවේ කිසිදු ප්රසිද්ධ විවාදයකට ලක් නොවන, එහෙත් රටේ සෑම පුරවැසියෙකුගේම ක්රය ශක්තිය නිහඬව ඛාදනය කරන එකක්. ඒ බර නම් උද්ධමනයයි.
උද්ධමනය "සැඟවුණු බද්දක්" වන්නේ ඇයි
සාම්ප්රදායික බදු මෙන් නොව, උද්ධමනය රජයේ නිලධාරියෙකු විසින් එකතු නොකෙරෙන අතර රිසිත්තුවක ලැයිස්තුගත ද නොවේ. එය නිහඬව ක්රියා කරමින්, ජනතාව සිය පසුම්බිවල හා බැංකු ගිණුම්වල රඳවා ගෙන ඇති මුදලේ සැබෑ වටිනාකම අඩු කරයි. සහල්, ඉන්ධන, හෝ ඖෂධ මිල වැටුප් ඉක්මවා ඉහළ යන විට, රුපියලක් පවා නිල වශයෙන් අඩු නොකළද, ගෘහස්ථයන්ට ප්රායෝගිකව තම ආදායමෙන් කොටසක් අහිමි වේ. ආර්ථික විද්යාඥයන් මෙම සංසිද්ධිය සැඟවුණු බද්දක් ලෙස දිගු කලක සිට හඳුන්වන්නේ, එය සාමාන්ය ජනතාවගෙන් — විශේෂයෙන් ස්ථිර ආදායම් ලබන අයගෙන් — ධනය ඉවතට, වටිනාකම ඉහළ යන වත්කම් දරන අය වෙත යළි බෙදා හරිනු ලබන බැවිනි.
ශ්රී ලංකාවේ මෑත අත්දැකීමේදී, මෙම යථාර්ථය ඉතා වේදනාකාරී ලෙස ස්පර්ශ කළ හැකි ආකාරයෙන් ප්රත්යක්ෂ විය. 2022 වර්ෂයේ අසාමාන්ය ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව, රට රෙකෝඩ් මට්ටමේ උද්ධමනයක් 目撃 කළ අතර, එය සියලු ආදායම් කාණ්ඩවල ගෘහ අයවැය විනාශ කළේය. උද්ධමනය දැන් සීතල වී ඇතත්, ජීවන තත්ත්වයට සිදු වූ සමස්ත හානිය තවමත් ගෙවී නොමැත.
විශාලතම බර දරන්නේ කවුරුන්ද
උද්ධමනයේ සැඟවුණු බද්ද සෑම පුරවැසියෙකු මතම සමානව නොවැටේ. එහි බර වඩාත්ම ගතළු වන්නේ:
- ආහාර, ප්රවාහන සහ සෞඛ්ය සේවා වැනි අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ සඳහා ඔවුන්ගේ ඉපැයීම්වලින් වැඩි ප්රමාණයක් වියදම් කරන අඩු හා මධ්යම ආදායම් ලාභී පවුල් මතට
- ඉහළ යන මිල ගණන් සමඟ සකස් නොවන ස්ථිර මාසික ගෙවීම් මත රඳා සිටින වැඩිහිටි පුරවැසියන් සහ විශ්රාමිකයන් මතට
- මිල ඉහළ යාමට සැලකිය යුතු ලෙස පසුගාමී වන වැටුප් ලබන අවිධිමත් අංශ කම්කරුවන් මතට
- පාරිභෝගිකයන්ට සෑම විටම ගෙවිය නොහැකි ඉහළ යෙදවුම් පිරිවැය මුහුණ දෙන කුඩා ව්යාපාරිකයන් මතට
ඊට ප්රතිවිරුද්ධව, ධනවත් පුද්ගලයන් හා ආයතනවලට බොහෝ විට ඉඩකඩම්, කොටස් හෝ විදේශ මුදල් රඳවා ගැනීම් වැනි වත්කම් ඇති අතර, ඒවා උද්ධමනයට එරෙහි ස්වභාවික ආවරණ ලෙස සේවය කරන නිසා ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පන්ති අතර පරතරය තවත් විශාල වෙයි.
මූල්ය හා රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්තියේ භූමිකාව
උද්ධමනය හිස් අවකාශයෙන් මතු නොවේ. එය බොහෝ විට ප්රතිපත්ති තීරණවල — හෝ ඒවා නියමිත වේලාවට ගැනීමට අපොහොසත් වීමේ — ප්රතිඵලයකි. රජයේ ඌනතා මූල්යකරණය සඳහා අධික ලෙස මුදල් මුද්රණය, ණය ගැනීම් හරහා මූල්යකරණය කරන ලද තිරසාර නොවන සහනාධාර, සහ ව්යුහාත්මක රාජ්ය මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ ප්රමාද කිරීම සියල්ල උද්ධමන පීඩනයට දායක වේ. ශ්රී ලංකාවේ සිද්ධියේදී, 2022 ස්වෛරී බංකොළොත් භාවයෙන් නිම වූ වසර ගණනාවක රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ අසාර්ථකත්වය, ප්රතිපත්ති අසාර්ථකත්ව කෙලින්ම සාමාන්ය ජනතාව සඳහා ජීවන වියදම් ව්යසනයක් බවට පත් වන ආකාරය පිළිබඳ සෘජු නිදර්ශනයක් සැපයීය.
රජයකට විනිවිද ආකාරයේ බදු හරහා ප්රමාණවත් ආදායමක් ලබා ගත නොහැකි විට, එය සිය ණය මුදල් කිරීමට — ප්රායෝගිකව නව මුදල් නිර්මාණය කිරීමට — යොමු විය හැකි අතර, එය සංසරණයේ ඇති සෑම රුපියලකම වටිනාකම තනූ කරයි. ජනතාව මිල ගෙවන්නේ ප්රකාශිත බද්දක් හරහා නොව, සිල්ලර ගාස්තු හරහාය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.