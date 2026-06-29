අ해결නොවූ ඉල්ලීම් මත ග්රාම නිලධාරී සංගම් ඩෙංගු පාලන කටයුතු අත්හිටුවීමේ තර්ජනයක් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ වසංගතයට එරෙහිව ගෙන යන සටන සුබදායක නොවන හැරවුමකට ලක්ව ඇති අතර, ග්රාම නිලධාරී වෘත්තීය සමිති, රජය තම දිගු කලක් තිස්සේ ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීම් නොසලකා හැරීම දිගටම සිදුවේ නම්, තම සාමාජිකයින්ට ඩෙංගු වැළැක්වීමේ කටයුතුවලින් ඉවත් වීමට සිදුවනු ඇතැයි දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
ආසාදන ඉහළ යාමත් සමග නිකුත් වූ තීරණාත්මක අනතුරු ඇඟවීමක්
දිවයිනේ ඩෙංගු ආසාදන අනුපාතය ඉහළ යමින් පවතින මෙවන් අවස්ථාවක ග්රාම නිලධාරී සංගම් රෝග පාලන කටයුතුවලින් ඉවත් වීමට තර්ජනය කිරීම ඉතාමත් භයජනක තත්ත්වයකි. ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මහජන සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් ජාලයේ, විශේෂයෙන් ප්රජනනාගාර හඳුනා ගැනීමේදී, ප්රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණයේදී හා ගම් මට්ටමින් රෝග හැකිළවීමේ ප්රයත්නවලදී සෞඛ්ය බලධාරීන්ට සහාය දීමේදී, මෙම පහළ මට්ටමේ නිලධාරීන් ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
රජය ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් — දිගු කාලයක් තිස්සේ නොසලකා හැර ඇතැයි වාර්තා වන — විසඳීමට සෘජු පියවර නොගත්තහොත්, සාමාජිකයින්ට ඩෙංගු පාලන වගකීම්වලින් ඉවත් වීමට සිදු වනු ඇතැයි සංගම් පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
ග්රාම නිලධාරීන්: ප්රජා මට්ටමේ සෞඛ්ය කටයුතුවල කොඳු නාරටිය
ශ්රී ලංකාව පුරා පළාත් ප්රජාවන් හා රාජ්යය අතර පළමු සම්බන්ධතා ලක්ෂ්යය ලෙස ග්රාම නිලධාරීන් කටයුතු කරයි. ඩෙංගු වැළැක්වීමේ කටයුතු සඳහා ඔවුන්ගේ සහභාගිත්වය අත්යවශ්ය යැයි සැලකෙන්නේ, පදිංචිකරුවන් සංවිධානය කිරීමට, රෝග ව්යාප්තීන් කෙලින්ම වාර්තා කිරීමට, දුෂ්කරම ගෙවල්වලට පවා සෞඛ්ය උපදෙස් ළඟා කිරීමට ඔවුන් සුවිශේෂ ස්ථානයක සිටින බැවිනි.
කෙටි කාලයකට වුවද, මෙම රාජකාරිවලින් ඉවත් වීමකින් වර්තමාන ඩෙංගු ව්යාප්තියට ඵලදායී හා කාලෝචිත ලෙස ප්රතිචාර දැක්වීමේ රජයේ ධාරිතාවට සැලකිය යුතු හානියක් සිදු විය හැකිය.
රජය මත පීඩනය තීව්ර වෙයි
සංගම්වල අනතුරු ඇඟවීම, නොපමාව අර්ථදායී සාකච්ඡාවලට ඇතුළු වී කල් ගිය ගැටළු විසඳීමට බලධාරීන් මත වැඩෙන පීඩනයක් ඇති කරයි. රෝගයට ගොදුරු වීමේ ප්රවණතාව ඇති ප්රජාවන්ට ඇති සෘජු ප්රතිවිපාක හේතුවෙන්, මහජන සෞඛ්ය විශේෂඥයින් හා ප්රජා නායකයින් මෙම ප්රශ්නයේ ගමන් මග සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත.
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව වැසි කාලය තුළ ඉහළ ඩෙංගු රෝගී සංඛ්යා වාර්තා කර ඇති අතර, පහළ මට්ටමේ වැළැක්වීමේ කටයුතුවලට යම් බාධාවක් ඇතිවීමෙන් තත්ත්වය තව දුරටත් නරක් වීමේ අවදානම ඉහළ යයි.
සංගම්වල අවසාන ඉල්ලීමට රජය තවමත් නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නොමැත. ගැටුම නිරාකරණය කිරීමේ පීඩනය තීව්ර වෙද්දී, ඉදිරි දිනවල සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ අදාළ අමාත්යාංශ ග්රාම නිලධාරී නියෝජිතයින් සමග සාකච්ඡාවලට එළඹෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.