Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඛණ්ඩිත ලෝකයක විශ්වාසය: ප්‍රධාන ආගම් ලෞකිකත්වය හා අන්තවාදය හමුවේ ගමන් කළ යුතු මග

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඛණ්ඩිත ලෝකයක විශ්වාසය: ප්‍රධාන ආගම් ලෞකිකත්වය හා අන්තවාදය හමුවේ ගමන් කළ යුතු මග

ලෝකයේ මහා ධර්මයන්ට එල්ල වූ දෙබිඩි අභියෝගය

වේගවත් වෙනස්කම් හා ගැඹුරු අවිනිශ්චිතතාවයෙන් සංලක්ෂිත මෙකල යුගයේ, ලෝකයේ ප්‍රධාන ආගම් එකවරම ප්‍රබල හා විරුද්ධ ශක්ති දෙකකට මුහුණ දෙමින් සිටී — එකක් පිටතින් තල්ලු කරන අතර, අනෙක ඇතුළතින් විනාශ කිරීමට තර්ජනය කරයි.

ලෞකිකත්වයේ නැගීම

ලොව පුරා, ලෞකිකත්වය නූතන යුගයේ වඩාත් පරිවර්තනීය සංස්කෘතික ව්‍යාපාරයක් ලෙස මතු වී ඇත. කිසිදු සීමාවක් නොතකා ගලා එන රැළක් මෙන්, එය මානව ඉතිහාසයේ පැරණිතම හා ශුද්ධතම ආයතන වෙතට හැමී, මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ අධ්‍යාත්මික අභිලාෂයන් අතීන්ද්‍රිය දෙසින් ඈත් කොට සම්පූර්ණයෙන්ම භෞතිකත්වය දෙසට යොමු කරමින් සිටී.

වරෙක ජනසමාජ පොදු ආගමික අනන්‍යතාව වටා එකතු වූ තැන, දැන් බොහෝ දෙනා විද්‍යාවෙන්, ආර්ථිකයෙන් හා පුද්ගලවාදයෙන් අර්ථය සොයා ගනිති. සමස්ත ශිෂ්ටාචාරයන්ගේ ආධාරකය වූ ශුද්ධ ස්ථාන, ලෝකයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සියවස් ගණනාවකට නොවූ නිශ්ශබ්දතාවකින් ගැවසෙමින් පවතී.

ඇතුළතින් ඇති වන තර්ජනය

එහෙත් ලෞකිකත්වය ගැටලුවේ එක් පැත්තක් පමණි. එයට සමාන ලෙස භයානක වන්නේ ආගමික සම්ප්‍රදායන් ඇතුළතින්ම නැගී එන අන්තවාදය — බහුවිධ හා සංකීර්ණ විශ්වාස ක්‍රම, බෙදීමේ, වෛරයේ හා හිංසාවේ මෙවලම් බවට පත් කරන ව්‍යාකූල කිරීමකි.

තම සම්ප්‍රදායන්හි ගැඹුර හා ප්‍රඥාව නියෝජනය කිරීම වෙනුවට, අන්තවාදී හඬ නිතරම ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ තුළ ආධිපත්‍ය දරමින්, මහජන සංජානනය හැඩගසමින් සහ ඓතිහාසිකව විශිෂ්ට ඉවසීමකින් සහජීවනය කළ ප්‍රජාවන් අතර ඛේදය ඇති කරයි.

ඉවසීම හා විවිධත්වය සඳහා ඇඟවීම

මෙම පසුබිම මත, ලොව පුරා ආගමික නායකයන්, විද්වතුන් හා ප්‍රජාවන් ඉවසීම හා විවිධත්වයේ වටිනාකම් උදෙසා පෙනී සිටීමට කැඳවනු ලැබේ — නූතනත්වයට කරන 양보 ලෙස නොව, ඔවුන්ගේ ම ආගම්වල හදවතේ ඇති මූලධර්මවල ප්‍රකාශනයක් ලෙස.

  • ප්‍රජා හා ජාතික මට්ටමින් අන්තර් ආගමික සංවාදය ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  • ආගමික ආයතන ඇතුළතින් අන්තවාදී කතිකාවන්ට අභියෝග කිරීම
  • අධ්‍යාත්මිකත්වය හා නූතන සිවිල් ජීවිතය අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බල රහිත නොවන බව ප්‍රදර්ශනය කිරීම
  • ලෝකයේ සියලු ප්‍රධාන ආගම්වලට පොදු හවුල් සදාචාරාත්මක පදනම නැවත තහවුරු කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති අදාළත්වය

බෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාම් හා කිස්තියානි ආගම් නිවාස කරගත් ශ්‍රී ලංකාවට, මෙම ගෝලීය සංවාදය ගාඪ දේශීය වැදගත්කමක් දරයි. ආගමික අඳුරු සිතිවිලි ගෙන එන ව්‍යසනය රට ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස අත්විඳ ඇති අතර, ප්‍රජාවන් සැකය ඉක්මවා අවබෝධය තෝරා ගන්නා විට මතු වන අසාමාන්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණයද එසේ ම අත්විඳ ඇත.

අභියෝගය නම් විශ්වාසය හා නූතන ලෝකය අතර එකක් තෝරා ගැනීම නොව, නම්‍යශීලී බවින්, ධෛර්යෙන් හා අනෙකා වෙත දිගු කළ විවෘත හස්තයකින් තම සම්ප්‍රදායේ ගැඹුරුම ප්‍රඥාව එහි රැගෙන යාමයි.

දිවයිනේ ප්‍රජාවන් විශ්වාසය නැවත ගොඩනගමින් සමාජ සංහිඳියාව තීව්‍ර කරගෙන යන විට, හිස් ලෞකිකත්වය හා භයානක අන්තවාදය යන දෙකටම ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමේ යුගල අත්‍යාවශ්‍යකම ඊට ද වඩා ප්‍රබලව පවතී. ඉදිරි මග, බොහෝ දෙනෙකු තර්ක කරන ආකාරයට, පසු බැසීමෙහි හෝ දෘඩ බවෙහි නොව, මානව වර්ගයා ම නිර්වචනය කරන විවිධත්වය සමග විශ්වාසාන්විතව, කරුණාන්විතව නිරත වීමෙහි නිහිත වෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී Sinhala

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගවත් පන්දු යවන්නා කේමාර් රෝච් තම 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් ලබාගනිමින් කැරිබියානු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම තවදුරටත් කැටයම් කරගත් අතර, ස්වාගතික…

29 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතර තම ස්ථානය තහවුරු කර ගනිමින්, රටේ සෞඛ්‍ය සේවා හා සංචාරක අංශවල ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා…

29 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

දේශීය ඖෂධ කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලාෂය සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් තබමින්, ඉන්දීය ඖෂධ දෙවැනියකු නොවන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය හවුල්කරු…

29 Jun 2026 Discuss