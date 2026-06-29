ඛණ්ඩිත ලෝකයක විශ්වාසය: ප්රධාන ආගම් ලෞකිකත්වය හා අන්තවාදය හමුවේ ගමන් කළ යුතු මග
ලෝකයේ මහා ධර්මයන්ට එල්ල වූ දෙබිඩි අභියෝගය
වේගවත් වෙනස්කම් හා ගැඹුරු අවිනිශ්චිතතාවයෙන් සංලක්ෂිත මෙකල යුගයේ, ලෝකයේ ප්රධාන ආගම් එකවරම ප්රබල හා විරුද්ධ ශක්ති දෙකකට මුහුණ දෙමින් සිටී — එකක් පිටතින් තල්ලු කරන අතර, අනෙක ඇතුළතින් විනාශ කිරීමට තර්ජනය කරයි.
ලෞකිකත්වයේ නැගීම
ලොව පුරා, ලෞකිකත්වය නූතන යුගයේ වඩාත් පරිවර්තනීය සංස්කෘතික ව්යාපාරයක් ලෙස මතු වී ඇත. කිසිදු සීමාවක් නොතකා ගලා එන රැළක් මෙන්, එය මානව ඉතිහාසයේ පැරණිතම හා ශුද්ධතම ආයතන වෙතට හැමී, මිලියන සංඛ්යාත ජනතාවගේ අධ්යාත්මික අභිලාෂයන් අතීන්ද්රිය දෙසින් ඈත් කොට සම්පූර්ණයෙන්ම භෞතිකත්වය දෙසට යොමු කරමින් සිටී.
වරෙක ජනසමාජ පොදු ආගමික අනන්යතාව වටා එකතු වූ තැන, දැන් බොහෝ දෙනා විද්යාවෙන්, ආර්ථිකයෙන් හා පුද්ගලවාදයෙන් අර්ථය සොයා ගනිති. සමස්ත ශිෂ්ටාචාරයන්ගේ ආධාරකය වූ ශුද්ධ ස්ථාන, ලෝකයේ බොහෝ ප්රදේශවල සියවස් ගණනාවකට නොවූ නිශ්ශබ්දතාවකින් ගැවසෙමින් පවතී.
ඇතුළතින් ඇති වන තර්ජනය
එහෙත් ලෞකිකත්වය ගැටලුවේ එක් පැත්තක් පමණි. එයට සමාන ලෙස භයානක වන්නේ ආගමික සම්ප්රදායන් ඇතුළතින්ම නැගී එන අන්තවාදය — බහුවිධ හා සංකීර්ණ විශ්වාස ක්රම, බෙදීමේ, වෛරයේ හා හිංසාවේ මෙවලම් බවට පත් කරන ව්යාකූල කිරීමකි.
තම සම්ප්රදායන්හි ගැඹුර හා ප්රඥාව නියෝජනය කිරීම වෙනුවට, අන්තවාදී හඬ නිතරම ප්රධාන ප්රවෘත්ති ශීර්ෂ තුළ ආධිපත්ය දරමින්, මහජන සංජානනය හැඩගසමින් සහ ඓතිහාසිකව විශිෂ්ට ඉවසීමකින් සහජීවනය කළ ප්රජාවන් අතර ඛේදය ඇති කරයි.
ඉවසීම හා විවිධත්වය සඳහා ඇඟවීම
මෙම පසුබිම මත, ලොව පුරා ආගමික නායකයන්, විද්වතුන් හා ප්රජාවන් ඉවසීම හා විවිධත්වයේ වටිනාකම් උදෙසා පෙනී සිටීමට කැඳවනු ලැබේ — නූතනත්වයට කරන 양보 ලෙස නොව, ඔවුන්ගේ ම ආගම්වල හදවතේ ඇති මූලධර්මවල ප්රකාශනයක් ලෙස.
- ප්රජා හා ජාතික මට්ටමින් අන්තර් ආගමික සංවාදය ප්රවර්ධනය කිරීම
- ආගමික ආයතන ඇතුළතින් අන්තවාදී කතිකාවන්ට අභියෝග කිරීම
- අධ්යාත්මිකත්වය හා නූතන සිවිල් ජීවිතය අන්යෝන්ය වශයෙන් බල රහිත නොවන බව ප්රදර්ශනය කිරීම
- ලෝකයේ සියලු ප්රධාන ආගම්වලට පොදු හවුල් සදාචාරාත්මක පදනම නැවත තහවුරු කිරීම
ශ්රී ලංකාවට ඇති අදාළත්වය
බෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාම් හා කිස්තියානි ආගම් නිවාස කරගත් ශ්රී ලංකාවට, මෙම ගෝලීය සංවාදය ගාඪ දේශීය වැදගත්කමක් දරයි. ආගමික අඳුරු සිතිවිලි ගෙන එන ව්යසනය රට ප්රත්යක්ෂ ලෙස අත්විඳ ඇති අතර, ප්රජාවන් සැකය ඉක්මවා අවබෝධය තෝරා ගන්නා විට මතු වන අසාමාන්ය ප්රතිශක්තිකරණයද එසේ ම අත්විඳ ඇත.
අභියෝගය නම් විශ්වාසය හා නූතන ලෝකය අතර එකක් තෝරා ගැනීම නොව, නම්යශීලී බවින්, ධෛර්යෙන් හා අනෙකා වෙත දිගු කළ විවෘත හස්තයකින් තම සම්ප්රදායේ ගැඹුරුම ප්රඥාව එහි රැගෙන යාමයි.
දිවයිනේ ප්රජාවන් විශ්වාසය නැවත ගොඩනගමින් සමාජ සංහිඳියාව තීව්ර කරගෙන යන විට, හිස් ලෞකිකත්වය හා භයානක අන්තවාදය යන දෙකටම ප්රතිරෝධය දැක්වීමේ යුගල අත්යාවශ්යකම ඊට ද වඩා ප්රබලව පවතී. ඉදිරි මග, බොහෝ දෙනෙකු තර්ක කරන ආකාරයට, පසු බැසීමෙහි හෝ දෘඩ බවෙහි නොව, මානව වර්ගයා ම නිර්වචනය කරන විවිධත්වය සමග විශ්වාසාන්විතව, කරුණාන්විතව නිරත වීමෙහි නිහිත වෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.