Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයෙන් මිලියන් ගණනක් දැඩි උෂ්ණත්වයට නිරාවරණය වෙද්දී මරණ 1,300 ඉක්මවයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයෙන් මිලියන් ගණනක් දැඩි උෂ්ණත්වයට නිරාවරණය වෙද්දී මරණ 1,300 ඉක්මවයි

යුරෝපය හරහා පැතිරෙන විනාශකාරී තාප තරංගයක් හේතුවෙන් ජූනි 21 වැනිදා සිට අතිරික්ත මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, ඉහළ නැඟෙන උෂ්ණත්වය මහාද්වීපය අන්ත සීමාවලට තල්ලු කරමින් ඇස්තමේන්තුගත ජනයා මිලියන 191ක් දරුණු හා ජීවිතයට තර්ජනාත්මක විය හැකි රස්නයට නිරාවරණය කරයි.

ඓතිහාසික මට්ටමේ අර්බුදයක්

වර්තමාන තාප තරංගයේ පරිමාණය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ කාලගුණ විද්‍යාඥයන් එකසේ කලබලයට පත් කර ඇති අතර, යුරෝපීය රාජ්‍ය කිහිපයක් හරහා වාර්තාගත උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණ සටහන් වෙමින් පවතී. නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක දී සාමාන්‍යයෙන් අපේක්ෂා කරනු ලබන මරණ සංඛ්‍යාවට වඩා ඉහළ මරණ ප්‍රමාණය මනිනු ලබන "අතිරික්ත මරණ" ලෙස හඳුන්වනු ලබන මිනුමකින් විස්තර කරන මෙම මරණ ගණන, දිගු කාලීන දරුණු රස්නයේ මානව පිරිවැය පිළිබඳ ඛේදජනක චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරයි.

බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල බලධාරීන් අර්බුදය කළමනාකරණය කිරීමට කටයුතු කරමින්, වැඩිහිටියන්, කුඩා දරුවන් සහ පෙර පැවති වෛද්‍ය තත්ත්වයන් ඇති අය ඇතුළු අවදානම් සහිත ජනගහනය ප්‍රවේශම් ගෙන හිරු එළියට දිගු කලක් නිරාවරණය වීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස දැඩිව නිර්දේශ කරමින් සිටිති.

මහාද්වීපය පුරා මිලියන් ගණනක් අවදානමේ

බලපෑමට ලක් වූ ජනයාගේ අතිමහත් සංඛ්‍යාව තත්ත්වයේ බරපතලකම අවධාරණය කරයි. දරුණු උෂ්ණත්වවලට මුහුණ දෙන පුද්ගලයින් මිලියන 191ක් සමඟ, යුරෝපය හරහා පොදු සෞඛ්‍ය පද්ධති සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක්ව ඇත. රස්න සම්බන්ධ රෝගාබාධ, හීට්ස්ට්‍රෝක් සහ දරුණු තරල හිඟය ඇතුළු ගැටළු නිසා රෝහල් ඇතුළත් කිරීම් ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

  • ජූනි 21 සිට අතිරික්ත මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත
  • දරුණු රස්න තත්ත්වයන්ට ජනයා මිලියන 191ක් නිරාවරණය වී ඇත
  • වැඩිහිටියන් සහ අවදානම් සහිත කණ්ඩායම් වැඩිම අවදානමක ඇති බව හඳුනාගෙන ඇත
  • යුරෝපීය රාජ්‍ය කිහිපයක සෞඛ්‍ය පද්ධති පීඩනයට ලක්ව ඇත

පුළුල් ලෝකයට අනතුරු ඇඟවීමක්

ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යත්ම මෙවැනි සිදුවීම් වඩාත් නිතර හා තීව්‍ර ලෙස සිදුවන බව දේශගුණ විද්‍යාඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූ අතර, යුරෝපයේ වර්තමාන අර්බුදය දේශගුණ විපර්යාසයේ සත්‍ය ලෝක ප්‍රතිවිපාකවල දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. දකුණු ආසියාව ඇතුළු යුරෝපයෙන් ඔබ්බෙහි ප්‍රදේශ සමාන තර්ජනවලින් ආරක්ෂිත නොවන බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

දරුණු රස්න සිදුවීම් තවදුරටත් දුර්ලභ විෂමතා නොවේ. ඒවා අපගේ දේශගුණ යථාර්ථයේ නිර්ණායක ලක්ෂණයක් බවට පත්වෙමින් පවතින අතර, සෑම ස්ථානයකම සමාජ ප්‍රජාවන් ඒ අනුව සූදානම් විය යුතුය.

දිනපතාම ඉහළ උෂ්ණත්වවලට හුරුපුරුදු ශ්‍රී ලංකාව සහ අනෙකුත් නිවර්තන රාජ්‍ය සඳහා, යුරෝපීය අත්දැකීම දරුණු රස්නයේ කාලවලදී පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශක්තිමත් පොදු සෞඛ්‍ය සැලසුම් සහ කලින් අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිවල වැදගත්කම ඉස්මතු කරයි.

යුරෝපයේ තත්ත්වය දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙද්දී, ඉදිරි දිනවල උෂ්ණත්වය අඩු නොවුණහොත් සංඛ්‍යා තවදුරටත් ඉහළ යාමේ බිය සමඟ, ගෝලීය සෞඛ්‍ය සංවිධාන මරණ ගණන සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී Sinhala

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගවත් පන්දු යවන්නා කේමාර් රෝච් තම 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් ලබාගනිමින් කැරිබියානු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම තවදුරටත් කැටයම් කරගත් අතර, ස්වාගතික…

29 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතර තම ස්ථානය තහවුරු කර ගනිමින්, රටේ සෞඛ්‍ය සේවා හා සංචාරක අංශවල ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා…

29 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

දේශීය ඖෂධ කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලාෂය සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් තබමින්, ඉන්දීය ඖෂධ දෙවැනියකු නොවන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය හවුල්කරු…

29 Jun 2026 Discuss