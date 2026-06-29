Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වෙයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Join the discussion
ප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වෙයි

ශ්‍රී ලාංකික සංගීත ක්ෂේත්‍රය අද දිනයේ ගැඹුරු ශෝකයකට පත්ව ඇත. ජනප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වූ අතර, ඔහු රටේ අසංඛ්‍යාත සංගීත රසිකයන්ගේ හදවත් තුළ තබා ගිය අමිල උරුමය සදහටම ඉතිරිව ඇත.

රුක්මන් අසිත දේශීය සංගීත රඟහලේ සුවිශේෂ පෞරුෂයක් ලෙස හැඳිනවූ අතර, ඔහු සිය වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ශ්‍රී ලාංකික ජනප්‍රිය සංගීතයට ලබා දුන් දායකත්වය සඳහා ඉමහත් ගෞරවයට පාත්‍ර විය. ඔහුගේ අභාවය විනෝදාස්වාද කර්මාන්තය පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, රසිකයන් සහ සහකාර කලාකරුවන් ශෝකය ප්‍රකාශ කරමින් දක්ෂ ගායකයාට ගෞරව පුද කරයි.

ඔහුගේ අභාවය පිළිබඳ ආරංචිය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරී ගිය අතර, ඔහුගේ සංගීත දක්ෂතාවය මෙන්ම උණුසුම් පෞරුෂය ද නිරන්තරයෙන් සිහිපත් කරන රසිකයන් සහ සගයන් විසින් ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීම් රැල්ලක් ඇති විය.

රුක්මන් අසිතගේ නිර්මාණ ශ්‍රී ලාංකික සංගීත රසිකයන් අතර කැපවූ රසිකත්වයක් ඔහුට උදා කළ අතර, ඔහුගේ කටහඬ දේශීය සංස්කෘතික භූ දර්ශනයේ අමතක නොවන කොටසක් ලෙස රැඳී පැවතිණි. කර්මාන්තයට ඔහු ලබා දුන් දායකත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ පොහොසත් සංගීත උරුමයේ ස්ථිර අංගයක් ලෙස සදා සිහිපත් කෙරෙනු ඇත.

විනෝදාස්වාද ක්ෂේත්‍රය රසිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම දුෂ්කර අවස්ථාවේ ඔහුගේ පවුලේ අය ගැන සිත් තුළ ගෙන සිටින ලෙසයි. වාර්තා කළ අවස්ථාව වන විට අවමංගල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ විස්තර පුළුල් ලෙස නිවේදනය කර නොතිබිණි.

ශ්‍රී ලංකාව නොබෝ කලකට තවත් දක්ෂ කලාකරුවෙකු අහිමි කර ගත් අතර, රුක්මන් අසිතගේ අභාවයෙන් ඇතිවන හිඩැස, ඔහුගේ සංගීතය ජීවිතය සරුසාර කළ සියලු දෙනා විසින් ගැඹුරින් දැනෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රොච් ටෙස්ට් කඩඉම් 300 සපිරීමත් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිළිය ශ්‍රී ලංකාව පරදා යයි Sinhala

රොච් ටෙස්ට් කඩඉම් 300 සපිරීමත් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිළිය ශ්‍රී ලංකාව පරදා යයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී පන්දු යවන්නෙකු වන කෙමාර් රොච්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඒකාධිපත්‍ය ජයක් ලබා ගනිමින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ 300 වැනි වික්කට් සිය නාමයට ලියා…

29 Jun 2026 Discuss
2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම පහත වැටීමට නියමිතයි — මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම පහත වැටීමට නියමිතයි — මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ආදායම් පහත වැටීමක් පුරෝකථනය වෙයි 2026 වර්ෂයේ දී රජයේ ආදායම අඩු වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දී ඇති අතර, දිගුකාලීන ආර්ථික…

29 Jun 2026 Discuss
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධව ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයෙකුට අාරෝපණය කළ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම මනඃකල්පිතයක් බව AFP ෆැක්ට් චෙක් හෙළි කරයි Sinhala

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධව ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයෙකුට අාරෝපණය කළ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම මනඃකල්පිතයක් බව AFP ෆැක්ට් චෙක් හෙළි කරයි

අන්තර්ජාලයේ ව්‍යාප්ත වූ අසත්‍ය උද්ධෘතය ජාත්‍යන්තර කරුණු සත්‍යාපකයින් විසින් බිඳ දමයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධව ජ්‍යෙෂ්ඨ…

29 Jun 2026 Discuss