ප්රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වෙයි
ශ්රී ලාංකික සංගීත ක්ෂේත්රය අද දිනයේ ගැඹුරු ශෝකයකට පත්ව ඇත. ජනප්රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වූ අතර, ඔහු රටේ අසංඛ්යාත සංගීත රසිකයන්ගේ හදවත් තුළ තබා ගිය අමිල උරුමය සදහටම ඉතිරිව ඇත.
රුක්මන් අසිත දේශීය සංගීත රඟහලේ සුවිශේෂ පෞරුෂයක් ලෙස හැඳිනවූ අතර, ඔහු සිය වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ශ්රී ලාංකික ජනප්රිය සංගීතයට ලබා දුන් දායකත්වය සඳහා ඉමහත් ගෞරවයට පාත්ර විය. ඔහුගේ අභාවය විනෝදාස්වාද කර්මාන්තය පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, රසිකයන් සහ සහකාර කලාකරුවන් ශෝකය ප්රකාශ කරමින් දක්ෂ ගායකයාට ගෞරව පුද කරයි.
ඔහුගේ අභාවය පිළිබඳ ආරංචිය සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා ශීඝ්රයෙන් පැතිරී ගිය අතර, ඔහුගේ සංගීත දක්ෂතාවය මෙන්ම උණුසුම් පෞරුෂය ද නිරන්තරයෙන් සිහිපත් කරන රසිකයන් සහ සගයන් විසින් ශෝකය ප්රකාශ කිරීම් රැල්ලක් ඇති විය.
රුක්මන් අසිතගේ නිර්මාණ ශ්රී ලාංකික සංගීත රසිකයන් අතර කැපවූ රසිකත්වයක් ඔහුට උදා කළ අතර, ඔහුගේ කටහඬ දේශීය සංස්කෘතික භූ දර්ශනයේ අමතක නොවන කොටසක් ලෙස රැඳී පැවතිණි. කර්මාන්තයට ඔහු ලබා දුන් දායකත්වය ශ්රී ලංකාවේ පොහොසත් සංගීත උරුමයේ ස්ථිර අංගයක් ලෙස සදා සිහිපත් කෙරෙනු ඇත.
විනෝදාස්වාද ක්ෂේත්රය රසිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම දුෂ්කර අවස්ථාවේ ඔහුගේ පවුලේ අය ගැන සිත් තුළ ගෙන සිටින ලෙසයි. වාර්තා කළ අවස්ථාව වන විට අවමංගල්ය කටයුතු පිළිබඳ විස්තර පුළුල් ලෙස නිවේදනය කර නොතිබිණි.
ශ්රී ලංකාව නොබෝ කලකට තවත් දක්ෂ කලාකරුවෙකු අහිමි කර ගත් අතර, රුක්මන් අසිතගේ අභාවයෙන් ඇතිවන හිඩැස, ඔහුගේ සංගීතය ජීවිතය සරුසාර කළ සියලු දෙනා විසින් ගැඹුරින් දැනෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.