අර්ජන්ටිනා පාපන්දු ක්රීඩකයාගේ පවුල වෙනිසියුලාවේ මාරාන්තික භූමිකම්පා දෙකින් අවසන් වෙයි
ලූකාස් ට්රෙහෝට බිරිඳ සහ දරුවන් අහිමි වූ ඛේදජනක අවස්ථාව
අර්ජන්ටිනා වෘත්තීය පාපන්දු ක්රීඩක ලූකාස් ට්රෙහෝගේ බිරිඳ සහ දරුවන් වෙනිසියුලාවට පහර දුන් බලවත් භූමිකම්පා දෙකෙන් අනතුරුව මියගිය නිලධාරීන් විසින් සොයාගනු ලැබීමෙන් ඔහු දැඩි වේදනාවකට ගොදුරු වී සිටී.
කඩිමුඩියේ සිදු කළ සෙවීම් මෙහෙයුම් අතරතුර දේහ සොයාගනු ලැබේ
යුගල භූමිකම්පපෙන් ඉතිරි වූ කඩාවැටුණු ගොඩනැගිලි අතර සෙවීම් කටයුතු දිගින් දිගටම සිදු කළ ගලවාගැනීමේ කණ්ඩායම් විසින් ට්රෙහෝගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ දේහයන් සොයා ගන්නා ලදී. භූමිකම්පා දෙක වෙනිසියුලාවේ ආශ්රිත ප්රදේශ පුරා විශාල හානියක් සිදු කරමින් බහු ජීවිත හානි ඇති කළ අතර බොහෝ පිරිස් නිවාස අහිමි කර ගත්හ.
ශෝකයෙන් ගිලුණු ජාතියක්
මෙම ඛේදවාචකය ලතින් ඇමෙරිකාව පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙන් ද පාපන්දු ප්රජාව අතර දැඩි ශෝකයක් ඇති කළ අතර, රසිකයන්, සමාජ සහ සෙලු ක්රීඩකයන් ට්රෙහෝට තම අනුශෝචනය පළ කළහ. සිතාගත නොහැකි පෞද්ගලික ශෝකයකට මුහුණ දී සිටින අර්ජන්ටිනා ක්රීඩකයාට දැන් ජීවිතයේ වඩාත්ම සමීපතම ඥාතීන් අහිමි කර ගත් කටු සත්යයට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත. මෙය මෑත කාලයේ වෙනිසියුලාවට ආඝාත කළ ශ්රේෂ්ඨ ගම්ය ව්යසනයක් ලෙස සැලකේ.
භූමිකම්පා දෙක විශාල ආපදාවක් ඇති කළ අතර, ආධිපත්ය ආයතන බලපෑමට ලක් වූ සියලු දෙනා සොයාගැනීමට කටයුතු කරද්දී ගලවාගැනීමේ හා සහන සේවා මෙහෙයුම් අදටත් ක්රියාත්මකව පවතී.
සහන මෙහෙයුම් දිගටම ක්රියාත්මකයි
වෙනිසියුලා බලධාරීන් සහ හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් ජීවතුන් අතර සිටින්නන්ට සහාය දීමට සහ තවමත් අතුරුදහන් ව සිටින්නන් සොයා ගැනීමට නොකඩවා කටයුතු කරමින් භූමිය මත රැඳී සිටිති. ව්යසනයේ මුළු පරිමාණය, ඒ අතර සමස්ත මරණ ගණන සහ ව්යුහාත්මක හානියේ විශාලත්වය, බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ පුරා මෙහෙයුම් දිගටම සිදු වෙද්දී තවමත් තක්සේරු කෙරෙමින් පවතී.
ආදරණීය පවුලේ ශෝකජනක අහිමිවීම ශෝක කරන ලූකාස් ට්රෙහෝ සමඟ පාපන්දු ලෝකය එකට එක්ව සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.