Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අර්ජන්ටිනා පාපන්දු ක්‍රීඩකයාගේ පවුල වෙනිසියුලාවේ මාරාන්තික භූමිකම්පා දෙකින් අවසන් වෙයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අර්ජන්ටිනා පාපන්දු ක්‍රීඩකයාගේ පවුල වෙනිසියුලාවේ මාරාන්තික භූමිකම්පා දෙකින් අවසන් වෙයි

ලූකාස් ට්‍රෙහෝට බිරිඳ සහ දරුවන් අහිමි වූ ඛේදජනක අවස්ථාව

අර්ජන්ටිනා වෘත්තීය පාපන්දු ක්‍රීඩක ලූකාස් ට්‍රෙහෝගේ බිරිඳ සහ දරුවන් වෙනිසියුලාවට පහර දුන් බලවත් භූමිකම්පා දෙකෙන් අනතුරුව මියගිය නිලධාරීන් විසින් සොයාගනු ලැබීමෙන් ඔහු දැඩි වේදනාවකට ගොදුරු වී සිටී.

කඩිමුඩියේ සිදු කළ සෙවීම් මෙහෙයුම් අතරතුර දේහ සොයාගනු ලැබේ

යුගල භූමිකම්පපෙන් ඉතිරි වූ කඩාවැටුණු ගොඩනැගිලි අතර සෙවීම් කටයුතු දිගින් දිගටම සිදු කළ ගලවාගැනීමේ කණ්ඩායම් විසින් ට්‍රෙහෝගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ දේහයන් සොයා ගන්නා ලදී. භූමිකම්පා දෙක වෙනිසියුලාවේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ පුරා විශාල හානියක් සිදු කරමින් බහු ජීවිත හානි ඇති කළ අතර බොහෝ පිරිස් නිවාස අහිමි කර ගත්හ.

ශෝකයෙන් ගිලුණු ජාතියක්

මෙම ඛේදවාචකය ලතින් ඇමෙරිකාව පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙන් ද පාපන්දු ප්‍රජාව අතර දැඩි ශෝකයක් ඇති කළ අතර, රසිකයන්, සමාජ සහ සෙලු ක්‍රීඩකයන් ට්‍රෙහෝට තම අනුශෝචනය පළ කළහ. සිතාගත නොහැකි පෞද්ගලික ශෝකයකට මුහුණ දී සිටින අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයාට දැන් ජීවිතයේ වඩාත්ම සමීපතම ඥාතීන් අහිමි කර ගත් කටු සත්‍යයට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත. මෙය මෑත කාලයේ වෙනිසියුලාවට ආඝාත කළ ශ්‍රේෂ්ඨ ගම්‍ය ව්‍යසනයක් ලෙස සැලකේ.

භූමිකම්පා දෙක විශාල ආපදාවක් ඇති කළ අතර, ආධිපත්‍ය ආයතන බලපෑමට ලක් වූ සියලු දෙනා සොයාගැනීමට කටයුතු කරද්දී ගලවාගැනීමේ හා සහන සේවා මෙහෙයුම් අදටත් ක්‍රියාත්මකව පවතී.

සහන මෙහෙයුම් දිගටම ක්‍රියාත්මකයි

වෙනිසියුලා බලධාරීන් සහ හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් ජීවතුන් අතර සිටින්නන්ට සහාය දීමට සහ තවමත් අතුරුදහන් ව සිටින්නන් සොයා ගැනීමට නොකඩවා කටයුතු කරමින් භූමිය මත රැඳී සිටිති. ව්‍යසනයේ මුළු පරිමාණය, ඒ අතර සමස්ත මරණ ගණන සහ ව්‍යුහාත්මක හානියේ විශාලත්වය, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශ පුරා මෙහෙයුම් දිගටම සිදු වෙද්දී තවමත් තක්සේරු කෙරෙමින් පවතී.

ආදරණීය පවුලේ ශෝකජනක අහිමිවීම ශෝක කරන ලූකාස් ට්‍රෙහෝ සමඟ පාපන්දු ලෝකය එකට එක්ව සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි Sinhala

යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි

දරුණු තාපය යුරෝපීය රටවල් පුරා විනාශකාරී බලපෑමක් ඇති කරයි යුරෝපය පුරා හමා ගිය දැඩි තාප තරංගය හේතුවෙන් මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිදු වූ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය…

29 Jun 2026 Discuss
අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ Sinhala

අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම, ක්‍රීඩාංගණ නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් ආරම්භය සහ පහළ පෙළ පිතිකරු නිලක්ෂිකා සිල්වාගේ සන්සුන් හා පරිණත දායකත්වය ඇසුරින්,…

29 Jun 2026 Discuss
රොස්ටන් චේස්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් සුණුවිසුණු කරයි Sinhala

රොස්ටන් චේස්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් සුණුවිසුණු කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම අතිවිශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් පරාජය කළ අතර, නව නායකත්වය භාර ගත් රොස්ටන් චේස්ට කැරිබියානු කණ්ඩායමේ නායකයා…

29 Jun 2026 Discuss