Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ANP නායක අමිත් වීරසිංහ රුපියල් මිලියන 120ක් වංචා කළ බවට චෝදනා මත ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ්

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ANP නායක අමිත් වීරසිංහ රුපියල් මිලියන 120ක් වංචා කළ බවට චෝදනා මත ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ්

අභිනව නිවහල් පෙරමුණේ (ANP) නායක අමිත් වීරසිංහ, තෙල්දෙණිය මහේස්ත්‍රාත් කමල් සංජය ජයතිලකට ඉදිරිපිට පැවති විභාගයකින් අනතුරුව ජූලි 3 දක්වා නැවතත් රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබ ඇත.

ඉදිකිරීම් ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය පොරොන්දු ලබා දීමෙන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් රුපියල් මිලියන 120කට ආසන්න මුදලක් වංචා කළ බවට වීරසිංහට බරපතල චෝදනා එල්ල වී ඇත.

කැපී පෙනෙන මූල්‍ය වංචාවකට අදාළ ඇතැයි කියනු ලබන සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන අතර, ANP නායකවරයා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත ව සිටින බැවින් තෙල්දෙණිය මහේස්ත්‍රාත්වරයා නඩු කරුණු ස검토u කිරීමෙන් අනතුරුව නිරවුල් රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කළේය.

වීරසිංහට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනාවල හරය වන්නේ, කිසිවිටෙකත් ඉෂ්ට නොකළ ඉදිකිරීම් අදාළ කටයුතු සම්බන්ධ ගිවිසුම් ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වෙමින් පීඩිතයන්ගෙන් විශාල මුදල් ප්‍රමාණ ඉල්ලා ගත් බවය. එමඟින් සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ට සැලකිය යුතු මූල්‍ය අලාභ සිදු වී ඇත.

ජූලි 3 වැනිදා රිමාන්ඩ් කාලය අවසන් වීමත් සමඟ නඩුව නැවත විභාගයට ගනු ලැබෙන අතර, එහිදී වීරසිංහ නැවතත් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගත යුතුද නැතහොත් ඔහුට ඇප ලබා දිය යුතුද යන්න අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා සමාවේශී සැමරුම් රැල්ලක් සමඟ ප්‍රයිඩ් මාසය සනිටුහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා සමාවේශී සැමරුම් රැල්ලක් සමඟ ප්‍රයිඩ් මාසය සනිටුහන් කරයි

විවිධත්වය හා සමානාත්මතාව සැමරීමට ප්‍රජාවන් එක්වෙයි ශ්‍රී ලංකාව මෙlethal වසරේ ප්‍රයිඩ් මාසයේ ගෝලීය සැමරුමට එක්වූයේ, රටේ LGBTQ+ ප්‍රජාවේ හා එහි සහයකයන්ගේ වර්ධනීය…

29 Jun 2026 Discuss
රෝච් ඉතිහාසය රචනා කරයි — වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වාර්තාගත ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාව කුඩු කරයි Sinhala

රෝච් ඉතිහාසය රචනා කරයි — වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වාර්තාගත ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාව කුඩු කරයි

පළපුරුදු වේගවත් පන්දු යවන්නෙකු වන කෙමාර් රෝච් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම සදාකාලිකව කොටා තබා ගත් අතර, ගෙදර ක්‍රීඩා කළ කළුකරුවෝ පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී…

29 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ජනප්‍රියතම සෞඛ්‍ය සංචාරක මිනිසා ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ජනප්‍රියතම සෞඛ්‍ය සංචාරක මිනිසා ලෙස නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය අත්පත් කර ගෙන ඇති අතර, මෙම සුවිශේෂී ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර…

29 Jun 2026 Discuss