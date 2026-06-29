ANP නායක අමිත් වීරසිංහ රුපියල් මිලියන 120ක් වංචා කළ බවට චෝදනා මත ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ්
අභිනව නිවහල් පෙරමුණේ (ANP) නායක අමිත් වීරසිංහ, තෙල්දෙණිය මහේස්ත්රාත් කමල් සංජය ජයතිලකට ඉදිරිපිට පැවති විභාගයකින් අනතුරුව ජූලි 3 දක්වා නැවතත් රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබ ඇත.
ඉදිකිරීම් ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් අසත්ය පොරොන්දු ලබා දීමෙන් රාජ්ය නිලධාරීන් හා ව්යාපාරිකයන්ගෙන් රුපියල් මිලියන 120කට ආසන්න මුදලක් වංචා කළ බවට වීරසිංහට බරපතල චෝදනා එල්ල වී ඇත.
කැපී පෙනෙන මූල්ය වංචාවකට අදාළ ඇතැයි කියනු ලබන සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන අතර, ANP නායකවරයා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත ව සිටින බැවින් තෙල්දෙණිය මහේස්ත්රාත්වරයා නඩු කරුණු ස검토u කිරීමෙන් අනතුරුව නිරවුල් රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කළේය.
වීරසිංහට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනාවල හරය වන්නේ, කිසිවිටෙකත් ඉෂ්ට නොකළ ඉදිකිරීම් අදාළ කටයුතු සම්බන්ධ ගිවිසුම් ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වෙමින් පීඩිතයන්ගෙන් විශාල මුදල් ප්රමාණ ඉල්ලා ගත් බවය. එමඟින් සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ට සැලකිය යුතු මූල්ය අලාභ සිදු වී ඇත.
ජූලි 3 වැනිදා රිමාන්ඩ් කාලය අවසන් වීමත් සමඟ නඩුව නැවත විභාගයට ගනු ලැබෙන අතර, එහිදී වීරසිංහ නැවතත් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගත යුතුද නැතහොත් ඔහුට ඇප ලබා දිය යුතුද යන්න අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.