Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වියට්නාමයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට: Vietjet සහ Vietnam Airlines විසින් හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කෙරේ

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වියට්නාමයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට: Vietjet සහ Vietnam Airlines විසින් හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කෙරේ

හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර මෙතෙක් කිසිදා නොතිබූ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය යන දෙරට අතර සංචාරක හා ගමනාගමන සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම් වන අතර, මෙය දෙරට අතර ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී ột සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

වියට්නාම-ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධතාවයේ නව යුගයක්

Vietjet සහ Vietnam Airlines යන දෙඅංශයම, වියට්නාමයේ කාර්යබහුල වාණිජ අගනගරය වන හෝ චි මින් නගරය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ගමනාගමන දොරටුව වන කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවා හඳුන්වාදෙමින් තම කලාපීය ජාලයන් පුළුල් කිරීමට සැලසුම් ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම පියවරත් සමඟ දශක ගණනාවක් තිස්සේ දෙරට අතර ගමනාගමනයට ඇති ප්‍රධාන බාධකයක් ව පැවති, තෙවන රටක සම්බන්ධන ගුවන් ගමන් මත යැපීම අවසන් වේ.

මෙතෙක් කල් වියට්නාමය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ගුවන් ගමන් කිරීමට අපේක්ෂා කළ මගීන්ට සිංගප්පූරුව, බැංකොකය හෝ කුවාලාලම්පූරය වැනි නගරවල නැවතී ගමන් කිරීමට සිදු වූ අතර, එය ඔවුන්ගේ ගමන් සඳහා සැලකිය යුතු කාලයක් හා මුදලක් එකතු කළේය. සෘජු මාර්ග හඳුන්වාදීමෙන් ගමන් කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වන අතර, සංචාරකයින්ට, ව්‍යාපාරික ගමන්කරුවන්ට සහ දෙරටේ ප්‍රවාස ප්‍රජාවන්ට මෙම මාර්ගය වඩාත් පහසු හා ප්‍රවේශ්‍ය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දෙපස සංචාරකත්වය ඉහළ නංවමින්

මෙම නිවේදනයේ කාලෝචිත බව උපායමාර්ගිකව ඉතා වැදගත් ලෙස සලකනු ලැබේ. 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ස්ථිරසාර සංචාරක ප්‍රකෘති ව්‍යාපාරයක නිරත ශ්‍රී ලංකාවට, වේගයෙන් වර්ධනය වන වියට්නාමයේ විදේශ සංචාරක වෙළෙඳපොළ වෙත ළඟා වීමෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රයෝජනයක් ලැබිය හැකිය. ඒ හා සමානව, වියට්නාම සංචාරකයින් ද ඉදිරිපත් වන දූපත් ගමනාන්ත කෙරෙහි ක්‍රමයෙන් ඇල්මක් දක්වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමය, මනරම් වෙරළ තීරයන් සහ වනජීවී ආකර්ෂණ ඔවුන් සඳහා ඉතා ආකර්ශනීය ගමනාන්තයක් බවට පත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා, හෝ චි මින් නගරය සමඟ ඇති සෘජු සම්බන්ධතාවය ගිනිකොනදිග ආසියාව වෙත නව මාර්ගයක් විවෘත කරයි — යුරෝපය, ඉන්දියාව සහ චීනය යන සාම්ප්‍රදායික ප්‍රධාන වෙළෙඳපොළවලින් ඔබ්බට ප්‍රභව වෙළෙඳපොළ විවිධාංගීකරණය කිරීමේ පුළුල් උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස සංචාරක අධිකාරීන් ගිනිකොනදිග ආසියාව ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඉතා උනන්දු වී සිටී.

රථ වාහන දෙකක්, වැඩි තේරීමක්

කැපී පෙනෙන අඩු පිරිවැය ගුවන් සේවාවක් වන Vietjet සහ සම්පූර්ණ සේවා Vietnam Airlines යන දෙකෙහිම සහභාගිත්වය, විවිධ අයවැය හා කැමැත්ත ඇති මගීන්ට ගැලපෙන විකල්ප ලබා දෙයි. විශේෂයෙන් Vietjet හි සහභාගිත්වය, ඉතිරිකිරීමට කැමති මගීන් සහ තරුණ සංචාරකයින් අතර ඉල්ලුම උත්තේජනය කළ හැකි අතර, Vietnam Airlines ගමන් මාර්ගයේ වඩාත් සුඛෝපභෝගී අත්දැකීමක් සෙවූ ශ්‍රීලාංකිකයන්ට ආකර්ෂණීය වනු ඇත.

ද්විත්ව රථ ප්‍රවේශය කාල නිර්ණය සඳහා යම් නම්‍යශීලී බවක් ද එක් කරයි, නව ලෙස ස්ථාපිත මාර්ගයක් දිගුකාලීන ඉල්ලුමක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ඉතා වැදගත් බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

ගුවන් සේවා සම්බන්ධතාවය, සංචාරක වර්ධනයේ ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස අඛණ්ඩව හඳුනාගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා අධිකාරීන් සහ සංචාරක මණ්ඩල මෙම වර්ධනය උණුසුමින් ස්වාගත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නව ගුවන් සේවාවන් රටේ ආගමන සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීමේ සහ සංචාරකත්වය හරහා විදේශ විනිමය ඉපැයීම් වැඩිදියුණු කිරීමේ පුළුල් ඉලක්කයට සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රටේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සඳහා ඉතා වැදගත් ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස සංචාරකත්වය ඉදිරියටත් රැඳේ.

බණ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට Sinhala

සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට

ඉරිදා දිනයේ සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වශයෙන් සිදු වූ ගුවන් අනතුරු දෙකක් හේතුවෙන් මුළු මනින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙම සිදුවීම් ජාත්‍යන්තර…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු බර වැඩිවෙමින් පවතී ශ්‍රී ලංකාවේ සමුච්චිත ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, රෝගය වැළඳීම් ගණන ක්‍රමයෙන් ඉහළ යෑම හේතුවෙන්…

28 Jun 2026 Discuss
බෙදුම්වාදී දේශපාලනය අත්හැර ජාතික එකමුතුව ගොඩනඟන බවට ඇමති විජිත හේරත්ගේ ප්‍රතිඥාව Sinhala

බෙදුම්වාදී දේශපාලනය අත්හැර ජාතික එකමුතුව ගොඩනඟන බවට ඇමති විජිත හේරත්ගේ ප්‍රතිඥාව

බෙදුම්වාදී දේශපාලන ක්‍රමවේදයන්ගෙන් ඉවත් වී වඩාත් එක්සත් හා සමන්විත සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතිශ්‍රුතිය අලුත් කර ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ…

28 Jun 2026 Discuss