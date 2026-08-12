චෙම්මානි සමූහ මිනීවළේ අවශේෂ වල DNA පරීක්ෂණ වහාම සිදු කරන ලෙස ප්රේමචන්ද්රන් බල කරයි
දෙමළ දේශපාලන නායකයෙකු සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු වන විනෝ ප්රේමචන්ද්රන්, උතුරු ශ්රී ලංකාවේ චෙම්මානි සමූහ මිනීවළ ස්ථානයෙන් හෑරී ගත් මිනිස් අවශේෂ සම්බන්ධයෙන් DNA පරීක්ෂණ තවදුරටත් ප්රමාද නොකර සිදු කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් හදිසි ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ විසඳුමකින් තොරව රැඳී ඇති මෙම නඩුව සම්බන්ධයෙන් ප්රායෝගික පියවර ගන්නා ලෙස රජයට බලපෑම් කර ඇත.
බොහෝ කලකට පසු ඉටු විය යුතු ක්රියාවලියක්
යාපනය අසල පිහිටි චෙම්මානි ස්ථානය, ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය අතරතුර හා ඉන් අනතුරුව දෙමළ පවුල් විඳ දරා ගත් නොවිසඳුණු වේදනාවේ වඩාත්ම කම්පනකාරී සංකේතයක් ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ සලකනු ලැබේ. වසර ගණනාවකට පෙර එම ස්ථානයෙන් මිනිස් අස්ථි අවශේෂ සොයාගත් නමුත්, විද්යාත්මක ක්රමවේදයන් හරහා ගොදුරු වූවන් හඳුනා ගැනීමේ ක්රියාවලිය නැවත නැවතත් ස්ථගිත වී ඇති අතර, ශෝකයෙන් පසු වන ඥාතීන්ට පිළිතුරු හෝ සිත් සහනයක් ලබා ගැනීමට නොහැකිව ඇත.
ප්රේමචන්ද්රන්ගේ ඉල්ලීම, ගැටුම් කාලයේ අතුරුදහන් වූ ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම් ගැන තවමත් නොදන්නා පවුල් බොහොමයක් ජීවත් වන උතුරු හා නැගෙනහිර දෙමළ ප්රජාවන් අතර දැනෙන ගැඹුරු කලකිරීම පිළිබිඹු කරයි. බොහෝ දෙනෙකුට, DNA හඳුනා ගැනීම, චෙම්මානිහි භූමදානය කළ අය අතර තම අතුරුදහන් වූ ඥාතීන් සිටිනවාද යන්න තහවුරු කර ගත හැකි ඉතිරිව ඇති එකම望ාශාව නියෝජනය කරයි.
මන්ත්රීවරයාගේ ස්ථාවරය
රැඳී නොසිටින්න — පවුල් ඒ වනවිටත් යුක්තිය හා පිළිතුරු සඳහා ඉතා දිගු කලක් බලා සිට ඇත.
මෙම මන්ත්රීවරයා, ශාස්ත්රීය විමර්ශන අධීක්ෂණය සඳහා වගකිව යුතු අදාළ රජයේ ආයතන හා බලධාරීන් වෙත සිය ඉල්ලීම යොමු කරමින්, හැකි ඉක්මනින් DNA ගැළපීමේ ක්රියාවලිය ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්ය සම්පත් හා විශේෂඥ දැනුම බලගැන්වීමට ඔවුන්ගෙන් 촉구 කළේය.
වගවීම සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
චෙම්මානි සමූහ මිනීවළ, යුද්ධෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ ඉතා සංවේදී හා දේශපාලනිකව වැදගත් ප්රශ්නයක් ලෙස රැඳී ඇත. මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් සහ දෙමළ පෙනී සිටීමේ සංවිධාන, යුද කාලීන වගවීම ඇති කර ගැනීමේ සහ ගැටුමෙන් පීඩාවට පත් ප්රජාවන්ට සංක්රාන්ති යුක්තිය ලබා දීමේ පුළුල් අසාර්ථකත්වයේ සංකේතයක් ලෙස එම ස්ථානය නිරන්තරයෙන් ඉස්මතු කර ඇත.
ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ආයතන ද, බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම්වලට ගොදුරු වූවන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා රජය අර්ථවත් පියවර ගන්නා ලෙස නැවත නැවතත් 촉구 කර ඇති අතර, සමූහ මිනීවළ ස්ථාන පිළිබඳ ශාස්ත්රීය විමර්ශනය, විශ්වාසදායක ඕනෑම වගවීමේ ක්රියාවලියක තීරණාත්මක සංරචකයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ සංක්රාන්ති යුක්තිය සම්බන්ධ නව මහජන සංවාදයක් මතු වෙමින් පවතින අතරතුර ප්රේමචන්ද්රන්ගේ මැදිහත්වීම සිදු වී ඇති අතර, රජය වගවීමේ කැපවීම් සම්බන්ධයෙන් සැබෑ ප්රගතියක් පෙන්නුම් කරන ලෙස දේශීය හා ජාත්යන්තර මට්ටම් දෙකෙහිම බලපෑම් එල්ල වෙමින් පවතී. චෙම්මානි DNA පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්රියාත්මක වීමට දෙමළ පවුල් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.