බැකෝ සමන්" යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුන්වන අපකීර්තිමත් අපාය ලෝක චරිතයේ මව මිද්දෙනිය ප්රහාරයකදී වෙඩි තබා තුවාල කෙරේ
"බැකෝ සමන්" යන නමින් හඳුන්වන අපරාධ ලෝකයේ චරිතයක් ලෙස සැලකෙන පුද්ගලයෙකුගේ මව, මිද්දෙනිය ප්රදේශයේදී සිදු කරන ලද ඉලක්කගත ප්රහාරයකින් වෙඩි තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර ඇත.
සැකකරුවන් දෙදෙනා සිදුවෙන් පළා යයි
මූලික වාර්තාවලට අනුව, හඳුනා නොගත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු යතුරුපැදියකින් එම ස්ථානයට පැමිණ එම කාන්තාව ඉලක්ක කර වෙඩි තබා ඇත. ඉන් අනතුරුව ඇයට ප්රතිකාර ලබා දීම සඳහා ආසන්නයේ පිහිටි වෛද්ය මධ්යස්ථානයකට ප්රවාහනය කර ඇත.
අපරාධ සම්බන්ධතා විමර්ශනයට
피해자 වන කාන්තාව, ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ අපාය ලෝකය සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි සැලකෙන "බැකෝ සමන්" යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුන්වන පුද්ගලයෙකුගේ මව වේ. මෙම ප්රහාරය ඇයගේ පුත්රයාගේ කියන ලද අපරාධ කටයුතු සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ කිරීමට බලධාරීන් තවම ඉදිරිපත් වී නොමැති නමුත්, වෙඩිතැබීමේ ඉලක්කගත ස්වභාවය ප්රාදේශීය වැසියන් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් අතර දැඩි සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව සිදුවෙයි
පොලීසිය මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, වෙඩිතැබීමෙන් පසු සිදුවෙන් පළා ගිය සැකකරුවන් දෙදෙනා හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී. අපරාධයේ අරමුණ ඇතුළු ප්රහාරය වටා ඇති සියලු තොරතුරු ක්රියාකාරී විමර්ශනයට ලක්ව ඇත.
දිවා කාලයේ සිදු කරන ලද මෙම නිර්භීත ප්රහාරයෙන් මිද්දෙනිය ප්රජාව කම්පනයට පත්ව ඇති අතර, ප්රදේශයේ සුරක්ෂිතතාව යළි ස්ථාපිත කිරීමට ඉක්මන් ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස වැසියෝ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.