පර්සීඩ් උල්කාපාත වර්ෂාව අගෝස්තු 24 දක්වා ශ්රී ලංකාවේ අහසේ දිස්වේ
පර්සීඩ් උල්කාපාත වර්ෂාව අගෝස්තු 24 දක්වා රාත්රී අහස එළිය කරමින් දිගටම දිස්වන හෙයින්, ශ්රී ලංකාව පුරා නක්ෂත්ර නිරීක්ෂකයන්ට වසරේ වඩාත් සුවිශේෂී අභව්යාකාශ සිදුවීම්වලින් එකක් නැරඹීමේ දුර්ලභ හා විශිෂ්ට අවස්ථාවක් උදා වී ඇත.
පර්සීඩ් උල්කාපාත වර්ෂාව යනු කුමක්ද?
පර්සීඩ් යනු සෑම වසරකම සිදුවන උල්කාපාත වර්ෂාවකි. ස්විෆ්ට්-ටට්ල් වල්ගා තරුව පිටුපස ඉතිරිව ඇති සුන්බුන් මාර්ගයක් හරහා පෘථිවිය ගමන් කිරීමේදී මෙය සිදු වේ. මෙම සුන්බුන් කැබලි ඉහළ වේගයකින් පෘථිවි වායුගෝලයට ඇතුළු වූ විට, ඒවා දහනය වී අහසේ දිදුලන ආලෝක රේඛා ඇති කරයි. සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ අහස නරඹන්නන් මවිත කර ඇති මෙම ස්වාභාවික දර්ශනය ඒ අයුරින්ම ඔබට ද අත්විඳිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවෙන් නැරඹීම සඳහා තත්ත්වයන්
උල්කාපාත වර්ෂාව අගෝස්තු 24 දින නිමා වීමට පෙර, ශ්රී ලංකාව පුරා පදිංචිකරුවන් ඉතිරි නැරඹුම් කාල සීමාව උපරිම ලෙස ප්රයෝජනයට ගෙන, නගර ආලෝකයෙන් තොර විවෘත ස්ථාන සොයා ගැනීමට දිරිමත් කෙරේ. එවැනි ස්ථානවල ආලෝක දූෂණය අවම වන අතර රාත්රී අහස වඩාත් පැහැදිලිව දිස් වේ.
- නාගරික ආලෝක දූෂණයෙන් ඈත් ස්ථානයක් තෝරා ගන්න
- ඔබේ ඇස් අඳුරට හුරු කර ගැනීමට අවම වශයෙන් විනාඩි 20ක් ගත වීමට ඉඩ දෙන්න
- හොඳම දෘශ්යතාව සඳහා උතුරු අහස දෙසට බලන්න
- මෙම වර්ෂාව ගැඹුරු රාත්රී හා අලුයම් කාලයේ හොඳින් දිස් වේ
ඉහළ බලන මොහොතක්
ඔබ තාරකා විද්යා ප්රේමියෙකු වුවත්, ස්වභාව සෞන්දර්යය භුක්ති විඳින කෙනෙකු වුවත්, පර්සීඩ් උල්කාපාත වර්ෂාව විශේෂ උපකරණ කිසිවක් නොමැතිව අත්විඳිය හැකි, හුස්ම හිර කරවන අත්දැකීමක් ලබා දේ — ඒ සඳහා ඔබට අවශ්ය වන්නේ නිල් අහසක්, ටිකක් ඉවසීමක් සහ ඉහළ බැලීමේ කැමැත්තක් පමණකි.
කොළඹ සහ අනෙකුත් ප්රධාන නගරවල දීප්තිමත් ආලෝකයෙන් ඈත්ව, විශේෂයෙන් ග්රාමීය ප්රදේශවල සිටින ශ්රී ලාංකිකයන්ට වඩාත් ප්රබල දර්ශන භුක්ති විඳීමට ඉඩ ඇත. නුවර එළිය වැනි කඳුකර ප්රදේශ හා වෙරළබඩ ස්ථානයන්ද, අහස පැහැදිලිව ඇත්නම්, විශිෂ්ට නැරඹුම් ස්ථාන වනු ඇත.
පර්සීඩ් උල්කාපාත වර්ෂාව වසරේ වඩාත් විශ්වාසදායක හා දෘශ්යමය වශයෙන් ප්රතිඵලදායී ජ්යෝතිෂ සිදුවීම්වලින් එකක් වන අතර, රාත්රී අහස කෙරෙහි උනන්දුවක් ඇති ඕනෑම කෙනෙකු අනිවාර්යෙන්ම නැරඹිය යුතු දෙයකි.
වර්ෂාව මැකී යාමට දැන් රාත්රී කිහිපයක් පමණක් ඉතිරිව ඇති හෙයින්, අගෝස්තු 24 එළඹීමට පෙර ශ්රී ලාංකිකයන් පිටතට පිය නගා, අඳුරු ස්ථානයක් සොයා ගෙන, ස්වභාවයේ ආකර්ෂණීයතම නොමිලේ දර්ශනයෙන් එකක් විඳ ගැනීමට මෙය සුදුසු අවස්ථාවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.