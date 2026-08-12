ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසික නීති සම්පාදනයකින් ආදිවාසී වැද්ද ජනගහනය ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගනී
ශ්රී ලංකාවේ ආදිවාසී වැද්ද ජනගහනයේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට රජය ඓතිහාසික නීති සම්පාදනයක් යෝජනා කරමින්, දිවයිනේ පැරණිතම වැසියන් සමඟ රට සම්බන්ධ වන ආකාරය නව මඟකට යොමු කළ හැකි වැදගත් පියවරක් ශ්රී ලංකාව ගනිමින් සිටී.
ආදිවාසී අයිතිවාසිකම් සඳහා ඓතිහාසික පියවරක්
යෝජිත නීතිය, රටේ මුල් ආදිවාසී ජනතාව ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන වැද්ද ජනතාවගේ සංස්කෘතික, ඉඩම් සහ සිවිල් අයිතිවාසිකම් නිල වශයෙන් පිළිගෙන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු උත්සාහයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි. මෙම පියවර දේශීය හා ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් සහ ආදිවාසී ප්රජාවන්ගේ අවධානය දිනාගෙන ඇත.
"වන්නියලේතෝ" යනුවෙන් තම භාෂාවෙන් හඳුන්වනු ලබන වැද්දෝ, "වන වැසියන්" යන අර්ථය රැගෙන, තම පෙළපත් ඉඩම්වලින් විස්ථාපනය වීම, සාම්ප්රදායික ජීවන රටාවේ ඛාදනය සහ පවතින නීතිමය රාමු යටතේ සීමිත පිළිගැනීම ඇතුළු දීර්ඝකාලීන අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇත. අනුප්රාප්තික රජයන් මෙම දිගු කාලීන ගැටලු සඳහා නිසි පිළියම් නොයෙදීම ගැන වසර ගණනාවක් තිස්සේ විවේචනයට ලක්ව ඇත.
යෝජිත නීතිය ඉලක්ක කරන ගැටලු
කෙටුම්පත් නීතිය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් අනාවරණය වෙමින් පවතින අතර, යෝජනාව වැද්ද ප්රජාව සම්බන්ධ ප්රධාන ගැටලු ගණනාවකට අවධානය යොමු කරන බව වටහාගෙන ඇති අතර, ඒවා අතරට:
- ආදිවාසී ඉඩම් අයිතිවාසිකම් සහ පෙළපත් බිම්වලට නීතිමය පිළිගැනීම
- වැද්ද සංස්කෘතික උරුමය, සම්ප්රදායන් සහ චාරිත්ර ආරක්ෂා කිරීම
- තම ජීවිතයට බලපාන තීරණවලදී වැද්ද ප්රජාවේ වැඩිවූ සහභාගීත්වය
- තවදුරටත් විස්ථාපනය සහ දුෂ්කරතාවට පත්වීම වැළැක්වීමේ පියවර
බොහෝ කලකට පසු හිමිවන පිළිගැනීමක්
ආදිවාසී අයිතිවාසිකම් සඳහා පෙනී සිටින්නෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ, ශ්රී ලංකාවේ නීති ක්රමය ආදිවාසී ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා වූ ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් සමඟ සමගාමීව ඉදිරියට යාමට අපොහොසත් වී ඇති බවය. ශ්රී ලංකාව අනුමත කළ ආදිවාසී ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්රකාශනය, දේශීය නීතියට ප්රමාණවත් ලෙස ඇතුළත් කර නොමැති බව විවේචකයෝ පවසන පුළුල් ආරක්ෂාවන් ඉදිරිපත් කරයි.
සංඛ්යාත්මකව කුඩා වූවත්, වැද්ද ජනගහනය ශ්රී ලංකාව සඳහා අති විශාල ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික වැදගත්කමක් දරයි. ඔවුන්ගේ සම්ප්රදායන්, දඩයම් කිරීමේ පිළිවෙත් සහ දිවයිනේ වනාන්තරවලට ඇති ගැඹුරු බැඳීම, ශ්රී ලංකාවේ ලිඛිත ඉතිහාසයට දහස් ගණනක් වසරකට පෙර සිට පවතින ජීවන රටාවක් නියෝජනය කරයි.
පෙනී සිටින්නන් අතර පරිස්සම් සහිත ශුභවාදිත්වයක්
ප්රජා නියෝජිතයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් යෝජනාව ගැන පරිස්සම් සහිත ශුභවාදී ආකල්පයක් ප්රකාශ කරමින්, ඕනෑම නව නීතියක් සකස් කිරීමේදී සහ ක්රියාත්මක කිරීමේදී වැද්ද ජනතාව සමඟ ම සිදු කරන සැබෑ සාකච්ඡාවල වැදගත්කම අවධාරණය කර ඇත.
අර්ථාන්විත නීති සම්පාදනය හැඩ ගැසිය යුත්තේ වැද්ද ප්රජාවේ සම්පූර්ණ සහභාගීත්වයෙන් මිස, ඔවුන් වෙනුවෙන් පමණක් ක්රියාත්මක කිරීමෙන් නොවේ.
යෝජනාව ශ්රී ලංකාවේ නීති සම්පාදන ක්රියාවලිය හරහා ඉදිරියට යෑමත් සමඟ, රජය දිවයිනේ ආදිවාසී අයිතිවාසිකම් සඳහා සැබෑ ලෙස පරිවර්තනීය කැපවීමක් ලෙස හැඳින්විය හැකි දෙයක් ඉටු කරයිද යන්න නිරීක්ෂකයෝ සමීපව නරඹනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.