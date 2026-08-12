නව ලිබරල් ප්රතිපත්ති ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම අවහිර කරනවාද?
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සියයට 5.1 ක වර්ධනයක් සටහන් කරමින්, විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු යළි සකසා ගැනීමේ ධනාත්මක ලක්ෂණ දක්වා ඇත. එහෙත්, රටේ වර්තමාන ආර්ථික ප්රතිපත්ති දිශානතිය එම වර්ධන ගමන් රටාව තහවුරු කිරීමට තරම් ප්රමාණවත්ද යන්න පිළිබඳව විශ්ලේෂකයන් සහ ආයෝජකයන් බරපතල ප්රශ්න මතු කරමින් සිටිති.
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ අනාවැකි ප්රවේශම්සහගත චිත්රයක් ඉදිරිපත් කරයි
පළමු කාර්තුවේ ප්රතිඵල බලාපොරොත්තු සහගත වුවද, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල 2026 සහ 2027 යන දෙවර්ෂය සඳහාම ශ්රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය වර්ධනය සියයට 3 ක් පමණ ලෙස රැඳෙනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත. අර්බුදයෙන් යළිලඟා වීමේ තීරණාත්මක අදියරක සිටින රටකට, මෙම මට්ටමේ වර්ධනය සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත තත්ත්වය අර්ථවත් ලෙස ඉහළ නැංවීමට ප්රමාණවත් නොවන බව බොහෝ ආර්ථික විද්යාඥයෝ තර්ක කරති.
ශක්තිමත් පළමු කාර්තු ඵලදායිතාව සහ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ සාමාන්ය වාර්ෂික අනාවැකිය අතර පරතරය, ව්යාපාරික ප්රජාව සහ ප්රතිපත්ති නිරීක්ෂකයන් අතර වැඩෙන කනස්සල්ලකට තුඩු දී ඇත. දැනට ක්රියාත්මක ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සැබවින්ම යථා තත්ත්වයට පත්වීම ත්වරාන්විත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත්ද, නැතිනම් බාහිර ණය හිමියන් සෑහීමට පත් කිරීමට පමණක් ද යන ප්රශ්නය ඔවුන් අතර මතු වෙමින් ඇත.
ආයෝජක විශ්වාසය විමර්ශනයට ලක්වෙයි
අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම උත්ප්රේරණය කිරීමට වඩාත් නිශ්චිත පියවර ක්රියාත්මක නොකළේ මන්දැයි යන්න මතු වී ඇති ප්රධාන ගැටලුවකි. ප්රතිපත්ති පරිසරය පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාව සහ අර්ථවත් ආර්ථික පරිවර්තනය සිදු වන වේගය දක්වමින් බොහෝ ආයෝජකයන් තවමත් පැකිළෙමින් සිටිති.
- 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සියයට 5.1 ක වර්ධනයකට ළඟා විය
- ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල 2026 සහ 2027 සඳහා සියයට 3 ක් පමණ වර්ධනයක් පුරෝකථනය කරයි
- ප්රතිපත්ති අවිනිශ්චිතතාව මධ්යයේ ආයෝජක විශ්වාසය තවමත් බිඳෙනසුලු ලෙස පවතී
නව ලිබරල් ප්රතිපත්ති විවාදය
ආර්ථික විද්යාඥ හා විචාරක ඉන්දික හෙට්ටිආරච්චි ඇතුළු විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, පෞද්ගලීකරණය, මූල්ය රාශිමාලිය සහ රාජ්ය මැදිහත්වීම අඩු කිරීම මගින් සංලක්ෂිත නව ලිබරල් ආර්ථික ප්රතිපත්තිවලට ශ්රී ලංකාව දක්වන ඇල්ම, රටට හදිනාකමින් අවශ්ය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්රියාවලියටම බාධාවක් විය හැකි බවයි. එවැනි ප්රතිපත්ති ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ වැඩසටහන් කොන්දේසි සෑහීමට පත් කළද, ඒවා දේශීය ඉල්ලුම යටපත් කිරීමේ සහ ආර්ථිකයේ ඵලදායි අංශවලට ආයෝජනය කිරීමේ රාජ්ය ධාරිතාව සීමා කිරීමේ අවදානමක් දරන බව ඔවුන්ගේ තර්කයයි.
2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සියයට 5.1 ක වර්ධනයක් ලබා තිබියදීත්, 2026 සහ 2027 වලදී ශ්රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය වර්ධනය සියයට 3 ක් පමණ ලෙස රැඳෙනු ඇතැයි ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල අනාවැකි කියයි. මෙය වර්තමාන යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ පියවරවල ප්රමාණාතිශය පිළිබඳ හදිනාකම් ප්රශ්න මතු කරයි.
ශ්රී ලංකාව සිය නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක ආර්ථික කාලපරිච්ඡේදයන්ගෙන් එකක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින මෙම මොහොතේ, සුදුසු ප්රතිපත්ති සංයෝගය පිළිබඳ විවාදය නිරාකරණය වී නැත. ශක්තිමත් හා සමග්රීය ආර්ථික වර්ධනයක් ලබා දීම සඳහා රජය සිය ප්රවේශය නැවත සකස් කරනු ඇත්ද යන්න, ශ්රී ලංකා දූපතේ ආර්ථික අනාගතය සඳහා තීරණාත්මක ප්රශ්නයක් ලෙස පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.