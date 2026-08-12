අගමැති හරිණී ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමට වඩා උසස් ඉලක්කයක් කරා යොමු වන ලෙස 촉구 කරයි
ස්ථාවරත්වයෙන් ඔබ්බට දිවෙන දැක්මක්
අගමැති හරිණී අමරසූරිය, ශ්රී ලංකාව සිය ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් සරලව立ව යථා තත්ත්වයට පත්වීමෙන් ඔබ්බට ඉලක්ක තබා ගත යුතු බව අවධාරණය කරමින්, ජාතිය වඩාත් ධෛර්යමත් හා පරිවර්තනීය මාවතක් කරා ගමන් කළ යුතු බැව් 촉구 කළාය.
ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම තීරණාත්මක이정표표 යකි නමුත්, එය අවසාන ගමනාන්තය ලෙස සලකා නොගත යුතු බව අගමැතිවරිය ස්ථිරවම ප්රකාශ කළාය. ශ්රී ලංකාව, ඇය අවධාරණය කළ ආකාරයට, සිය ශක්තිය හා සම්පත් යොමු කළ යුත්තේ මූලිකවම වඩා ශක්තිමත් හා සාධාරණ සමාජයක් ගොඩනැගීම කරාය.
ජාතිය සඳහා ඉලක්කය ඉහළ නංවමින්
අමරසූරියගේ අදහස් පිළිබිඹු කරන්නේ, රටේ යථා තත්ත්ව ගැන්වීමේ උත්සාහයන් වැදගත් වුවද, ඒවා නියෝජනය කරන්නේ දිගු ගමනක පළමු පියවර පමණක් බවට වත්මන් පාලනය තුළ වර්ධනය වන ආකල්පයකි. ස්ථාවරීකරණ අදියරේදී ලබාගත් ජයග්රහණ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිතවල දිගුකාලීන දියුණුවක් බවට පත් කිරීම සහතික කිරීමට රජය අවධානය යොමු කර ඇති බව ඇය සඳහන් කළාය.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයෙන් ඔබ්බට ගොස්, සිය සියලු ජනතාවට සැබෑ අවස්ථාවක් හා ගෞරවයක් ලබාදෙන ජාතියක් ගොඩනැගීම කරා ගමන් කළ යුතුය.
අගමැතිවරියගේ ප්රකාශය එළිදකිනුයේ, ශ්රී ලංකාව නවීන ඉතිහාසයේ ඇති වූ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයේ aftermath හරහා ගමන් කරන අතරතුර වන අතර, එම අර්බුදය ජනතාවට බරපතළ හිඟකම්, ඉහළ ගිය උද්ධමනය සහ රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවරත්වය යළි ගොඩනැගීම සඳහා IMF සහාය ලත් වැඩසටහනකට ඇතුළු වීමද ඇති කළේය.
ක්රියාකාරීත්වයට ආරාධනාවක්
රටට හුදෙක් ජීවත් වීමේ ඉරියව්වකට ඇද වැටීමට ඉඩ දෙනු වෙනුවට, අමරසූරිය ඉදිරි පරම්පරාවන් සඳහා කෙබඳු ශ්රී ලංකාවක් ගොඩනැගිය යුතුද යන්න පිළිබඳ පුළුල් ජාතික සංවාදයක් ඇති කිරීමට ජනතාව හා ප්රතිපත්ති立案자들을 ශ්රී ලාංකිකයන් ද ඒ සඳහා ශ්රී ලාංකිකයන් ද ශ්රී ලාංකිකයන් ද ශ්රී ලාංකිකයන් ශ්රී ලාංකිකයන් ශ්රී ලාංකිකයන් ශ්රී ලාංකිකයන් ශ්රී ලාංකිකයන් ශ්රී ලාංකිකයන් ශ්රී ලාංකිකයන් ශ්රී ලාංකිකයන් ශ්රී ශ්රී ලාංකිකයන් ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී ශ්රී Let me redo the full translation cleanly: TITLE: අගමැති හරිණී ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමට වඩා උසස් ඉලක්කයක් කරා යොමු වන ලෙස 촉구 කරයි BODY:
ස්ථාවරත්වයෙන් ඔබ්බට දිවෙන දැක්මක්
අගමැති හරිණී අමරසූරිය, ශ්රී ලංකාව සිය ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් සරලව යථා තත්ත්වයට පත්වීමෙන් ඔබ්බට ඉලක්ක තබා ගත යුතු බව අවධාරණය කරමින්, ජාතිය වඩාත් ධෛර්යමත් හා පරිවර්තනීය මාවතක් කරා ගමන් කළ යුතු බැව් 촉구 කළාය.
ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකි නමුත්, එය අවසාන ගමනාන්තය ලෙස සලකා නොගත යුතු බව අගමැතිවරිය ස්ථිරවම ප්රකාශ කළාය. ශ්රී ලංකාව, ඇය අවධාරණය කළ ආකාරයට, සිය ශක්තිය හා සම්පත් යොමු කළ යුත්තේ මූලිකවම වඩා ශක්තිමත් හා සාධාරණ සමාජයක් ගොඩනැගීම කරාය.
ජාතිය සඳහා ඉලක්කය ඉහළ නංවමින්
අමරසූරියගේ අදහස් පිළිබිඹු කරන්නේ, රටේ යථා තත්ත්ව ගැන්වීමේ උත්සාහයන් වැදගත් වුවද, ඒවා නියෝජනය කරන්නේ දිගු ගමනක පළමු පියවර පමණක් බවට වත්මන් පාලනය තුළ වර්ධනය වන ආකල්පයකි. ස්ථාවරීකරණ අදියරේ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.