Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොහුවල පාලම පිළිබඳ වෛරස් වූ ව්‍යාජ රූපය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොහුවල පාලම පිළිබඳ වෛරස් වූ ව්‍යාජ රූපය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

කොහුවල පාලම නිරූපණය කරන බවට කියා සිටින ව්‍යාජ රූපයක් සමාජ මාධ්‍යවල වෛරස් ලෙස ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ, වැරදි තොරතුරු ප්‍රචාරය වීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය මැදිහත් වී තිබේ.

ව්‍යාජ රූපය අන්තර්ජාලය හරහා වේගයෙන් පැතිරේ

විවිධ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල දී සැලකිය යුතු ලෙස ජනප්‍රිය වූ මෙම නොමඟ යවන රූපය, ව්‍යාජ බව බලධාරීන්ට දැනුම් දෙන්නට පෙර ශ්‍රී ලාංකික අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් අතර පුළුල් ලෙස බෙදාගන්නා ලදී. කොහුවල පාලමේ සැබෑ තත්ත්වය හෝ තත්ත්වය නිවැරදිව ඉදිරිපත් නොකරන බවත්, සත්‍යාපනය නොකර එය ප්‍රචාරය කර ඇති බවත් පොලීසිය තහවුරු කළේය.

පොලීසිය මහජන වගකීම අවධාරණය කරයි

මෙම සිදුවීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින්, ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් රාජ්‍ය සම්පත් ගෙන ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා රසිය අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, ප්‍රජාව ව්‍යාජ දෙයක් හෝ ව්‍යාකූලත්වයක් ඇති කළ හැකි රූප සහ වීඩියෝ ඇතුළු ඕනෑම අන්තර්ගතයක් සමාජ මාධ්‍ය හරහා බෙදාගැනීමට පෙර සූක්ෂමත්වයෙන් හා වගකීමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල තොරතුරු බෙදාගැනීමට පෙර නිල හා විශ්වාසදායක මූලාශ්‍ර හරහා ඒවා සත්‍යාපනය කරන ලෙස මහජනතාවට තරයේ උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

වැරදි තොරතුරු හිතාමතා ප්‍රචාරය කිරීම මහජන සාමයට හානිකර පමණක් නොව, වැරදි තොරතුරු ප්‍රචාරය පාලනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින නීති යටතේ නෛතික ප්‍රතිවිපාකද ඇති කළ හැකි බව බලධාරීන් අවධාරණය කළේය.

ඩිජිටල් යුගයේ වර්ධනය වන උත්කණ්ඨාවක්

Facebook, WhatsApp සහ කලින් Twitter ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ X වැනි වේදිකාවල සත්‍යාපනය නොකළ අන්තර්ගතයන් වේගයෙන් පැතිරීම මහජන ආරක්ෂාවට සහ සමාජ ස්ථාවරත්වයට තර්ජනයක් ලෙස දිගින් දිගටම ක්‍රියා කරන බැවින්, මෙම සිදුවීම දිවයිනේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනයන් මුහුණ දෙන වර්ධනය වන අභියෝගයක් ඉස්මතු කරයි.

සැක සහිත හෝ ව්‍යාජ විය හැකි අන්තර්ගතයන් හමු වන මහජනතාව ඒවා තවදුරටත් බෙදාගැනීමෙන් වළකින්නේ නම් අනවශ්‍ය භීතිය සහ මහජන විශ්වාසය ඛාදනය වීම වැළැක්වීම සඳහා ඒවා ප්‍රචාරය නොකර සුදුසු බලධාරීන් වෙත වාර්තා කළ යුතු බව පොලීසිය නැවත අවධාරණය කළේය.

  • රූප හෝ වීඩියෝවල සත්‍යතාව සත්‍යාපනය නොකර ඒවා බෙදා නොගන්න.
  • නිවැරදි යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා රජයේ සහ පොලිස් නිල නාලිකා මත රඳා සිටින්න.
  • සැක කටයුතු වැරදි තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ නිල සම්බන්ධතා ස්ථාන හරහා වාර්තා කරන්න.

ව්‍යාජ කොහුවල පාලම් රූපයේ මූලාරම්භය පිළිබඳ විමර්ශනයන් දිගටම සිදු වන බවත්, ව්‍යාජ අන්තර්ගතය හිතාමතා ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු බව සොයාගනු ලබන්නන්ට නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකි බවත් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය පෙන්වා දී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චෙම්මානි සමූහ මිනීවළේ අවශේෂ වල DNA පරීක්ෂණ වහාම සිදු කරන ලෙස ප්‍රේමචන්ද්‍රන් බල කරයි Sinhala

චෙම්මානි සමූහ මිනීවළේ අවශේෂ වල DNA පරීක්ෂණ වහාම සිදු කරන ලෙස ප්‍රේමචන්ද්‍රන් බල කරයි

දෙමළ දේශපාලන නායකයෙකු සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන විනෝ ප්‍රේමචන්ද්‍රන්, උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි සමූහ මිනීවළ ස්ථානයෙන් හෑරී ගත් මිනිස් අවශේෂ…

12 Aug 2026 Discuss
යාල වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සන්නද්ධ ගැටුමකින් පසු සැකකරු වන්දි දඩයම්කරුවෙකු වෙඩි තබා අත්අඩංගුවට Sinhala

යාල වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සන්නද්ධ ගැටුමකින් පසු සැකකරු වන්දි දඩයම්කරුවෙකු වෙඩි තබා අත්අඩංගුවට

යාල වනජීවී රක්ෂිතය තුළ වනජීවී සංරක්ෂණ නිලධාරීන් සහ සැකකරු දඩයම්කරුවන් පිරිසක් අතර සිදු වූ උත්කණ්ඨාජනක වෙඩි හුවමාරුවකින් පසු සැකකරු දඩයම්කරුවෙකු තුවාල ලබා…

12 Aug 2026 Discuss
බැකෝ සමන්" යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුන්වන අපකීර්තිමත් අපාය ලෝක චරිතයේ මව මිද්දෙනිය ප්‍රහාරයකදී වෙඩි තබා තුවාල කෙරේ Sinhala

බැකෝ සමන්" යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුන්වන අපකීර්තිමත් අපාය ලෝක චරිතයේ මව මිද්දෙනිය ප්‍රහාරයකදී වෙඩි තබා තුවාල කෙරේ

"බැකෝ සමන්" යන නමින් හඳුන්වන අපරාධ ලෝකයේ චරිතයක් ලෙස සැලකෙන පුද්ගලයෙකුගේ මව, මිද්දෙනිය ප්‍රදේශයේදී සිදු කරන ලද ඉලක්කගත ප්‍රහාරයකින් වෙඩි තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර…

12 Aug 2026 Discuss