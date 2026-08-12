යාල වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සන්නද්ධ ගැටුමකින් පසු සැකකරු වන්දි දඩයම්කරුවෙකු වෙඩි තබා අත්අඩංගුවට
යාල වනජීවී රක්ෂිතය තුළ වනජීවී සංරක්ෂණ නිලධාරීන් සහ සැකකරු දඩයම්කරුවන් පිරිසක් අතර සිදු වූ උත්කණ්ඨාජනක වෙඩි හුවමාරුවකින් පසු සැකකරු දඩයම්කරුවෙකු තුවාල ලබා අත්අඩංගුවට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
ආරක්ෂිත රක්ෂිතය තුළ ගැටුම් ඇති වෙයි
යාල ජාතික උද්යාන ප්රදේශය තුළ මුර සංචාරයේ නිරත වූ වනජීවී නිලධාරීන්ට අනවසරයෙන් දඩයම් කිරීමේ යෙදෙන බවට සැක කෙරෙන පිරිසක් හමු විය. තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් උග්ර වූ අතර, දෙපාර්ශ්වය අතර වෙඩි හුවමාරුවක් සිදු වූ සන්නද්ධ ගැටුමකට මඟ පෑවේය.
සැකකරු දඩයම්කරුවන්ගෙන් එක් අයෙකු වෙඩි හුවමාරුව අතරතුර තුවාල ලබා ඉන් පසුව වනජීවී නිලධාරීන් විසින් සිදුවූ ස්ථානයේ දීම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. කණ්ඩායමේ ඉතිරි සාමාජිකයන් අවට වනාන්තරය තුළට පළා ගිය බව වාර්තා වේ.
ශ්රී ලංකාවේ වනජීවීන්ට එල්ල වන නිරන්තර තර්ජනය
ශ්රී ලංකාවේ ගිනිකොන දිශාවේ පිහිටි යාල ජාතික උද්යානය, රටේ වඩාත් ප්රකට ආරක්ෂිත ප්රදේශයන්ගෙන් එකක් වන අතර, ලෝකයේ ඉහළම දිවියා ඝනත්වයක් සහිත ස්ථානයක් ලෙස ප්රසිද්ධියට පත්ව ඇත. ඇතුන්, තල්වළුසුන්, කිඹුලන් සහ පොහොසත් පක්ෂි විශේෂ විවිධත්වයක් ද මෙම උද්යානයේ වාසය කරයි.
රටේ ස්වාභාවික උරුමය රැකගැනීම සඳහා කාර්යභාරය පැවරී ඇති සංරක්ෂණ බලාත්මක කිරීමේ කණ්ඩායම් සමඟ සන්නද්ධ දඩයම්කරුවන් ඇතැම් විට ගැටෙමින්, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂිත වනජීවී කලාපවලට අනවසර දඩයම් කිරීම නිරන්තර තර්ජනයක් ලෙස පවතී.
විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
තුවාල ලැබූ සැකකරු දැනට වෛද්ය ප්රතිකාර ලබමින් සිටින අතර, බලධාරීන් සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. ගැටුමෙන් පසු පළා ගිය අනෙකුත් පුද්ගලයින් හඳුනාගෙන සොයා ගැනීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
- සිදුවීම යාල ජාතික උද්යාන ආරක්ෂිත කලාපය තුළ සිදු විය
- සැකකරු දඩයම්කරුවෙකු තුවාල ලබා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී
- කණ්ඩායමේ අනෙකුත් සාමාජිකයන් වනාන්තරය තුළට පළා ගියහ
- සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත
ශ්රී ලංකාවේ ජාතික උද්යාන තුළ දඩයම් කිරීම මැඩලීමේ මෙහෙයුම් තීව්ර කරමින්, වනජීවී සංරක්ෂණ නිලධාරීන් සහ පොලිසිය ප්රදේශයේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.