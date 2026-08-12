Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යාල වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සන්නද්ධ ගැටුමකින් පසු සැකකරු වන්දි දඩයම්කරුවෙකු වෙඩි තබා අත්අඩංගුවට

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යාල වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සන්නද්ධ ගැටුමකින් පසු සැකකරු වන්දි දඩයම්කරුවෙකු වෙඩි තබා අත්අඩංගුවට

යාල වනජීවී රක්ෂිතය තුළ වනජීවී සංරක්ෂණ නිලධාරීන් සහ සැකකරු දඩයම්කරුවන් පිරිසක් අතර සිදු වූ උත්කණ්ඨාජනක වෙඩි හුවමාරුවකින් පසු සැකකරු දඩයම්කරුවෙකු තුවාල ලබා අත්අඩංගුවට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

ආරක්ෂිත රක්ෂිතය තුළ ගැටුම් ඇති වෙයි

යාල ජාතික උද්යාන ප්‍රදේශය තුළ මුර සංචාරයේ නිරත වූ වනජීවී නිලධාරීන්ට අනවසරයෙන් දඩයම් කිරීමේ යෙදෙන බවට සැක කෙරෙන පිරිසක් හමු විය. තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් උග්‍ර වූ අතර, දෙපාර්ශ්වය අතර වෙඩි හුවමාරුවක් සිදු වූ සන්නද්ධ ගැටුමකට මඟ පෑවේය.

සැකකරු දඩයම්කරුවන්ගෙන් එක් අයෙකු වෙඩි හුවමාරුව අතරතුර තුවාල ලබා ඉන් පසුව වනජීවී නිලධාරීන් විසින් සිදුවූ ස්ථානයේ දීම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. කණ්ඩායමේ ඉතිරි සාමාජිකයන් අවට වනාන්තරය තුළට පළා ගිය බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වනජීවීන්ට එල්ල වන නිරන්තර තර්ජනය

ශ්‍රී ලංකාවේ ගිනිකොන දිශාවේ පිහිටි යාල ජාතික උද්යානය, රටේ වඩාත් ප්‍රකට ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයන්ගෙන් එකක් වන අතර, ලෝකයේ ඉහළම දිවියා ඝනත්වයක් සහිත ස්ථානයක් ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇත. ඇතුන්, තල්වළුසුන්, කිඹුලන් සහ පොහොසත් පක්ෂි විශේෂ විවිධත්වයක් ද මෙම උද්යානයේ වාසය කරයි.

රටේ ස්වාභාවික උරුමය රැකගැනීම සඳහා කාර්යභාරය පැවරී ඇති සංරක්ෂණ බලාත්මක කිරීමේ කණ්ඩායම් සමඟ සන්නද්ධ දඩයම්කරුවන් ඇතැම් විට ගැටෙමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂිත වනජීවී කලාපවලට අනවසර දඩයම් කිරීම නිරන්තර තර්ජනයක් ලෙස පවතී.

විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි

තුවාල ලැබූ සැකකරු දැනට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින අතර, බලධාරීන් සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. ගැටුමෙන් පසු පළා ගිය අනෙකුත් පුද්ගලයින් හඳුනාගෙන සොයා ගැනීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

  • සිදුවීම යාල ජාතික උද්යාන ආරක්ෂිත කලාපය තුළ සිදු විය
  • සැකකරු දඩයම්කරුවෙකු තුවාල ලබා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී
  • කණ්ඩායමේ අනෙකුත් සාමාජිකයන් වනාන්තරය තුළට පළා ගියහ
  • සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික උද්යාන තුළ දඩයම් කිරීම මැඩලීමේ මෙහෙයුම් තීව්‍ර කරමින්, වනජීවී සංරක්ෂණ නිලධාරීන් සහ පොලිසිය ප්‍රදේශයේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චෙම්මානි සමූහ මිනීවළේ අවශේෂ වල DNA පරීක්ෂණ වහාම සිදු කරන ලෙස ප්‍රේමචන්ද්‍රන් බල කරයි Sinhala

චෙම්මානි සමූහ මිනීවළේ අවශේෂ වල DNA පරීක්ෂණ වහාම සිදු කරන ලෙස ප්‍රේමචන්ද්‍රන් බල කරයි

දෙමළ දේශපාලන නායකයෙකු සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන විනෝ ප්‍රේමචන්ද්‍රන්, උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි සමූහ මිනීවළ ස්ථානයෙන් හෑරී ගත් මිනිස් අවශේෂ…

12 Aug 2026 Discuss
කොහුවල පාලම පිළිබඳ වෛරස් වූ ව්‍යාජ රූපය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

කොහුවල පාලම පිළිබඳ වෛරස් වූ ව්‍යාජ රූපය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

කොහුවල පාලම නිරූපණය කරන බවට කියා සිටින ව්‍යාජ රූපයක් සමාජ මාධ්‍යවල වෛරස් ලෙස ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ, වැරදි තොරතුරු ප්‍රචාරය වීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට…

12 Aug 2026 Discuss
බැකෝ සමන්" යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුන්වන අපකීර්තිමත් අපාය ලෝක චරිතයේ මව මිද්දෙනිය ප්‍රහාරයකදී වෙඩි තබා තුවාල කෙරේ Sinhala

බැකෝ සමන්" යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුන්වන අපකීර්තිමත් අපාය ලෝක චරිතයේ මව මිද්දෙනිය ප්‍රහාරයකදී වෙඩි තබා තුවාල කෙරේ

"බැකෝ සමන්" යන නමින් හඳුන්වන අපරාධ ලෝකයේ චරිතයක් ලෙස සැලකෙන පුද්ගලයෙකුගේ මව, මිද්දෙනිය ප්‍රදේශයේදී සිදු කරන ලද ඉලක්කගත ප්‍රහාරයකින් වෙඩි තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර…

12 Aug 2026 Discuss