FIFA ලෝක කුසලාන තරඟ අනවසරයෙන් විකාශය කළ වෙබ් අඩවි 400කට ආසන්න සංඛ්යාවක් එක්සත් ජනපද බලධාරීන් විසින් වසා දමයි
එක්සත් ජනපද බලධාරීන් විසින් අනවසර අන්තර්ජාල ධාරා විකාශයන්ට එරෙහිව පුළුල් මර්දන ව්යාපාරයක් දියත් කරමින්, FIFA ලෝක කුසලාන තරඟ අනවසරයෙන් විකාශය කළ අන්තර්ජාල වසම් 400කට ආසන්න සංඛ්යාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
මුහුදු කොල්ලකාරී ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල මෙහෙයුමක්
මෙම විශාල පරිමාණ බලාත්මක කිරීමේ ක්රියාමාර්ගය, මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ අනවසර ක්රීඩා ධාරා විකාශයට එරෙහිව ගනු ලැබූ වඩාත් තීරණාත්මක පියවරයන්ගෙන් එකක් ලෙස සලකනු ලැබ, ප්රතිෂ්ඨාමත් පාදකන්දු තරඟාවලිය සමඟ බැඳුණු විකාශ හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් වෙබ් අඩවි සිය ගණනක් අන්තර්ජාලයෙන් ඉවත් කර ඇත.
අත්අඩංගුවට ගත් වසම් මඟින් නරඹන්නන්ට ජීවමාන ලෝක කුසලාන විකාශයන් වෙත අනවසර ප්රවේශය ලබා දෙමින්, තරඟ විකාශය හා ගුවන් ගත කිරීමේ නීත්යානුකූල හිමිකම් දරණ නිල විකාශකයන් මඟහැර කටයුතු කර තිබිණ.
නරඹන්නන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ලෝක කුසලාන ක්රියාදාමයන් අනුගමනය කිරීමට අනවසර ධාරා විකාශ වේදිකා මත රඳා සිටි ක්රීඩා රසිකයන්ට, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම්වලින් පසු එම අඩවිවලට ප්රවේශ වීමට නොහැකි වනු ඇත. ප්රධාන ක්රීඩා උත්සවවල අනවසර ධාරා විකාශය බරපතල නීතිමය ප්රතිවිපාක සහිත බවට බලධාරීන් මෙම මර්දන ව්යාපාරය පැහැදිලි අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස භාවිත කරති.
- මුළු වශයෙන් අන්තර්ජාල වසම් 400කට ආසන්න සංඛ්යාවක් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී
- අඩවි සියල්ල FIFA ලෝක කුසලාන අන්තර්ගතය අනවසරයෙන් ධාරා විකාශ කළ බව සොයාගන්නා ලදී
- මෙහෙයුම ක්රියාත්මක කරනු ලැබුවේ එක්සත් ජනපද බලධාරීන් විසිනි
කලාපයට අනතුරු ඇඟවීමක්
ප්රධාන ජාත්යන්තර ක්රීඩා උත්සවවල අනවසර ධාරා විකාශය ඉහළ මට්ටමක පවතින ශ්රී ලාංකික ප්රේක්ෂකයන්ට ද මෙම මර්දන ව්යාපාරය වැදගත් වේ. දිවයිනේ නරඹන්නන් FIFA ලෝක කුසලානය වැනි තරඟාවලි නරඹීමට බොහෝ විට බලපත්ර රහිත අන්තර්ජාල වේදිකා වෙත යොමු වන අතර, එවැනි අඩවි ඇති කළ හැකි නීතිමය හා සයිබර් ආරක්ෂණ අවදානම් පිළිබඳ ඔවුන් බොහෝ විට නොදැනුවත්ව සිටිති.
අනවසර ධාරා විකාශ වෙබ් අඩවි හරහා අන්තර්ගතයට ප්රවේශ වීම විකාශ කර්මාන්තයට හානි කිරීමට පමණක් නොව, භාවිතකරුවන් අනිෂ්ට මෘදුකාංග, දත්ත සොරකම් සහ වෙනත් ඩිජිටල් තර්ජනවලට ද නිරාවරණය කළ හැකිය.
එක්සත් ජනපද බලධාරීන්ගේ මෙම ක්රියාමාර්ගය, ඉහළ මට්ටමේ ගෝලීය උත්සව අතරතුර විශේෂයෙන්, අනවසර ක්රීඩා ධාරා විකාශ මෙහෙයුම් නිරීක්ෂණය කරමින් ඒවාට එරෙහිව ක්රියා කිරීමට බලාත්මක කිරීමේ ආයතන සක්රියව නිරත වන බවට ලෝකයේ සෑම තැනකම මුහුදු කොල්ලකාරී ජාල ක්රියාකරුවන්ට දැඩි සංඥාවක් යවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.