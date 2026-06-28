Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බාහිර තර්ජන රාශියකට මුහුණදෙන ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳාම මත රඳා පවතින ආර්ථිකය දිගින් දිගටම අර්බුදයේ

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බාහිර තර්ජන රාශියකට මුහුණදෙන ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳාම මත රඳා පවතින ආර්ථිකය දිගින් දිගටම අර්බුදයේ

ප්‍රතිලාභ ලබමින් සිටිය ද තවමත් අභියෝග රැසකට මුහුණදෙන සුඛෝපභෝගී ආර්ථිකයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය, දශක ගණනාවක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම මත රඳා පැවතී බාහිර කම්පනවලට ගොදුරු වෙමින් ආ ඒ, මෑත වසරවල ඇති වූ ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ලාභ කරා ළඟා වීමට ගත් දැඩි උත්සාහය කඩාකප්පල් කළ හැකි නොනැවතී පවතින තර්ජන පෙළකට තවමත් මුහුණ දෙමින් සිටී. කඨෝර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියකින් සහ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනකින් පසු පැනනගින සීරුමාරු ශුභවාදය මධ්‍යයේ ද, ආර්ථික විශේෂඥයන් හා ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් අනතුරු අඟවන්නේ, ශ්‍රී ලංකාව තවමත් අනතුරෙන් මිදී නොමැති බවයි.

වෙළඳ යැපීම නිසා දෝෂ සඳහා ඉඩකඩ ශූන්‍ය මට්ටමකට පත්ව ඇත

කුඩා, විවෘත ආර්ථිකයක් වශයෙන්, ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන හා ඖෂධ සිට ආහාර ද්‍රව්‍ය දක්වා අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා ආනයනය මත දැඩිව රඳා සිටිමින්, විදේශ විනිමය සංචිත පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපනයන ආදායම් හා විදේශ ප්‍රේෂණ මතද යැපේ. මෙම ද්විත්ව අවදානම හේතුවෙන්, භූ දේශපාලන ආතතීන්, නැව් මාර්ග අස්ථාවරත්වය හෝ ගොනු ගැසෙන වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ගණන් නිසා ඇති වූ ද, ගෝලීය වෙළඳ ප්‍රවාහ කෙරෙහි ඇති ඕනෑම කඩාකප්පලක් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා දේශීය දුෂ්කරතා ඉක්මනින් ඇති කළ හැකිය.

ඇඳුම්, තේ, රබර් සහ කුළු බඩු ප්‍රමුඛ රටේ අපනයන ලැයිස්තුව සීමිත සහ ඒකාකාරී ස්වභාවයක් ගෙන ඇති අතර, විශේෂයෙන් යුරෝපය හා උතුරු ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවන්ගේ ඉල්ලුමේ ඇති වෙනස්කම්වලට අවදානම් සහගත ලෙස නිරාවරණය වී ඇත. ඒ වෙළඳපළවල පාරිභෝගික වියදම් මන්දගාමී වීමකදී, රටට ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වූ මොහොතක ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ මුදල් ආදායම් සැලකිය යුතු ලෙස හිඟ විය හැකිය.

ආර්ථිකය මුහුණ දෙන ප්‍රධාන අවදානම්

  • විශේෂයෙන් තෙල් හා ආහාර වෙළඳපළවල ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල උච්චාවචනයට ඇති අඛණ්ඩ නිරාවරණය
  • ඉහළ අගය-සහිත කර්මාන්ත කරා විවිධාංගීකරණය සීමිත, පටු අපනයන පදනමක්
  • සත්කාරක රටවල තත්ත්වයන් සමඟ උච්චාවචනය විය හැකි, කම්කරු ප්‍රේෂණ මත රඳා පැවතීම
  • ගෝලීය ඩොලර් ශක්තිය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල මත පවතින අඛණ්ඩ පීඩනය
  • සංවර්ධනය සඳහා රජයේ වියදම් සීමා කරන ඉහළ ණය සේවා බැඳීම්

ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාව තවදුරටත් පීඩනය ඇති කරයි

පුළුල් ගෝලීය පරිසරය කිසිදු සහනයක් ලබා නොදෙයි. බහු ප්‍රදේශවල ගැටුම් ඉදිරියටත් දිගු වීම, උසස් ආර්ථිකවල මුදල් ප්‍රතිපත්ති තද කිරීම, සහ ගෝලීය සැපයුම් දාම නැවත හැඩ ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාව වැනි ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් ඇති කුඩා ආර්ථිකයකට අභියෝග ඇති කරයි. රතු මුහුද කොරිඩෝව සම්බන්ධ කනස්සල්ල ඇතුළු ප්‍රධාන නැව් මාර්ගවල කඩාකප්පල් ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් හා ආනයනකරුවන් සඳහා ගොනු ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සහ බෙදාහැරීමේ කාල සීමා දීර්ඝ කිරීමට දැනටමත් හේතු වී ඇත.

ආර්ථිකයේ තවත් තීරණාත්මක ස්ථම්භයක් වන සහ විදේශ විනිමය ප්‍රධාන ප්‍රභවයක් වන සංචාරකත්ව, ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් ඇතත්, ස්ථාවරත්වය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර හැඟීම් කෙරෙහි සංවේදී ලෙස පවතී. දේශපාලන නොසංසිදීම් හෝ ස්වාභාවික විපත් වේවා, ඕනෑම නිෂේධාත්මක සිදුවීමක් සංචාරකයන් පැමිණීම ඉක්මනින් හීන කිරීමට සහ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ඉලක්ක ලඟා කර ගැනීම ප්‍රමාද කිරීමට හේතු විය හැකිය.

ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටීම

විශ්ලේෂකයන් අවධාරණය කරන්නේ, ශ්‍රී ලංකාව බාහිර කම්පනවලට ඇති අවදානම අඩු කිරීම සඳහා ව්‍යුහාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ඉක්මනින් ක

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

සෞඛ්‍ය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ගෝලීය පිළිගැනීමක් දිනා ගන්නා දූපත් රාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වැඩිම ජනප්‍රියතාවක් ලබන සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහන ත්වරාන්විත කිරීමේ අරමුණින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩොලර් මිලියන 57.4ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයක් අනුමත කර ඇති අතර,…

28 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සහ එම යුරෝපීය රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා…

28 Jun 2026 Discuss