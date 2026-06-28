ශ්රී ලංකාවේ ස්පා කර්මාන්තය පොලිස් වැටලීම් වෙනුවට නිසි නියාමනයක් ඉල්ලා සිටී
පීඩනයට පත් කර්මාන්තයක්
ශ්රී ලංකාවේ ස්පා සහ සුවතා කර්මාන්තය ක්රමයෙන් වැඩිවන පරීක්ෂණයකට ලක්වෙමින් තිබේ. එහෙත් ක්ෂේත්රයේ ක්රියාකරුවන් සහ පෙනී සිටින්නන් තර්ක කරන්නේ, මෙම ක්ෂේත්රයට සැබවින්ම අවශ්ය වන්නේ පැහැදිලි නීතිමය රාමුවක් මිස, රට පුරා නීත්යානුකූල ව්යාපාරවලට බාධා කරමින් ක්රමයෙන් වැඩිවන දරුණු පොලිස් වැටලීම් නොවන බවයි.
නියාමන පදනමක් නොමැතිව සිදුවන වැටලීම්
මෑත මාසවලදී නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් ස්පා ආයතන ඉලක්ක කරගනිමින් වැටලීම් මාලාවක් සිදු කර ඇති අතර, නීතියේ සීමාවෙන් පිටත ක්රියාත්මක වන බවට සැක කෙරෙන ස්ථාන ඒ සඳහා ඉලක්ක කොට ගෙන ඇත. එහෙත් විවේචකයෝ මූලික ගැටලුවක් පෙන්වා දෙති: ශ්රී ලංකාවේ ස්පා කර්මාන්තය පිළිබඳව විශේෂයෙන් පාලනය කරන සමස්ත නීති රෙගුලාසි ක්රමයක් දැනට පවතින්නේ නැති නිසා, නීත්යානුකූල සුවතා ව්යාපාර සහ අනවසර ක්රියාකාරකම්වල නිරත ආයතන අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම දුෂ්කර වේ.
නිසි නියාමන ව්යුහයක් නොමැති තත්ත්වය තුළ, නීත්යානුකූල ස්පා හිමිකරුවෝ තර්ක කරන්නේ ඔවුන් අසාධාරණ ලෙස හරස් ගිනිකඩ මැද සිර වී ඇති බවත්, නිශ්චිත රහිත බලාත්මක කිරීමේ ක්රියාවන් හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ ව්යාපාර කීර්තිමත් හා මූල්යමය හානිවලට ලක්වෙමින් ඇති බවත්ය.
නීති සම්පාදනය සඳහා වූ තර්කය
කර්මාන්තයේ පාර්ශවකරුවෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මකවන ස්පා සහ සුවතා ව්යාපාර නිල වශයෙන් නිර්වචනය කිරීමට, බලපත්ර ලබා දීමට සහ නියාමනය කිරීමට හැකිවන ආකාරයෙන් නීති සකස් කිරීම සහ සම්මත කිරීම ප්රමුඛතාවයක් ලෙස සලකන ලෙසයි. එවැනි නීති රෙගුලාසි මඟින් ක්රියාකරුවන් සඳහා පැහැදිලි ප්රමිතීන් ස්ථාපිත කරනු ඇති බවත්, කර්මාන්තය තුළ සේවකයන් ආරක්ෂා කරනු ඇති බවත්, සැබෑ ලෙසම නීති විරෝධී ව්යවසායන්ට එරෙහිව ක්රියා කිරීම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කරන්නන්ට නිසි නීතිමය පදනමක් සලසනු ඇති බවත් ඔවුහු පවසති.
හොඳින් නියාමනය කරන ලද ස්පා කර්මාන්තයක් මඟින් පාරිභෝගිකයන් සහ සේවකයන් ආරක්ෂා කිරීම පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක හා සුවතා ආර්ථිකයට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ද ලබා දෙනු ඇත.
බලාත්මක කිරීම සහ ආර්ථික වටිනාකම සමතුලිත කිරීම
ස්පා සහ සුවතා ක්ෂේත්රය ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ආශ්රිත ආර්ථිකයේ කැපී පෙනෙන කොටසක් සාදයි. එය ප්රතිකාරාත්මක සහ විවේකී සේවා සෙවන දේශීය ගනුදෙනුකරුවන් මෙන්ම විදේශීය සංචාරකයන් ද ආකර්ෂණය කරගනී. නොනවතින අනියාමිත වැටලීම් ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය බිඳ දැමීමේ සහ සුවතා ගමනාන්තයක් ලෙස රටේ කීර්තිය හානිකර ගැනීමේ අවදානමක් ඇති බව පෙනී සිටින්නෝ අනතුරු අඟවති.
දෘඪ නීතිමය පදනමක් නොමැති බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් පමණක් මත රඳා සිටීම වෙනුවට, සාධාරණ, විනිවිද පෙනෙන සහ ක්රියාත්මක කළ හැකි නියාමන ක්රමවේදයක් සකස් කිරීම සඳහා සම්බන්ධ රජයේ අමාත්යාංශ කර්මාන්ත නියෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡා කරන ලෙස පාර්ශවකරුවෝ ඉල්ලා සිටිති.
ඉදිරි මාර්ගය
කර්මාන්තය තුළින් මතුවෙන පුළුල් මතෛකමතය පැහැදිලිය: වැටලීම් පමණකින් ගැටලුව විසඳනු නොලැබේ. අවශ්ය වන්නේ නීත්යානුකූල සුවතා ව්යාපාර සහ නීති විරෝධී ලෙස ක්රියාත්මකවන ව්යාපාර වෙන් කරගනිමින්, සියලු පාර්ශවවලට වගවීම සහතික කරමින්, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ වටිනා ක්ෂේත්රයකට විශ්වාසයෙන් හා පැහැදිලිව ක්රියාත්මක වීමට ඉඩ සලසන ව්යුහගත, නීතිමය ප්රවේශයකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.