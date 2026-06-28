හයිටි හි පීඩිතයන් ආරක්ෂා කිරීමට ශ්රී ලංකා හමුදා සූදානම් බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි
හයිටි මෙහෙයුම සම්බන්ධ ජනාධිපති ප්රතිශ්රුතිය
හයිටිය යනු කැරිබියන් කලාපයේ කැළඹිලිවලට ලක්ව ඇති රටකි. එහි පීඩාවට පත් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හමුදා නිමක් නොමැති කැපවීමකින් සූදානමින් සිටින බව ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ප්රකාශ කර ඇත. ජාත්යන්තර සාම සාධක මෙහෙයුම කෙරෙහි ශ්රී ලංකාවේ කැපවීම ද ඒ සමඟ නැවත තහවුරු කෙරිණි.
මූලධර්මයන් මත රූඪ වූ මෙහෙයුමක්
දැඩි විශ්වාසයකින් අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ, හයිටි මෙහෙයුමට සහභාගී වන ශ්රී ලාංකික නිලධාරීන් හුදෙක් රාජ්යතාන්ත්රික වගකීමක් ඉටු කරනු පමණක් නොව, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ හයිටිය පීඩාවට පත් කළ ප්රචණ්ඩත්වය, අස්ථාවරත්වය හා නීතිවිරෝධිත්වය යටතේ ජීවන දෙවිගෙදර ගිය ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමේ ගැඹුරු අරමුණකින් මෙහෙයවෙන බවයි.
හයිටියේ පීඩිත ජනතාව වෙනුවෙන් ශ්රී ලංකා හමුදා නැගී සිටීමට සූදානම් බව ජනාධිපතිවරයා ප්රකාශ කරමින්, මෙම යෙදවීමේ සදාචාරාත්මක හා මානවීය මිණුම් ඉස්මතු කළේය.
හයිටි අර්බුදය
පසුගිය වසර කිහිපය තුළ හයිටිය පුරා ගැල්වී ඇති ගෑං ප්රචණ්ඩත්වය සහ නීතිය හා සාමය බිඳ වැටීම හේතුවෙන්, ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර ප්රජාව බහුජාතික ආරක්ෂක සහාය මෙහෙයුමක් ක්රියාත්මක කිරීමට පෙළඹී ඇත. ශ්රී ලංකාව ද මෙම ප්රයත්නයට පිරිස් දායක කරන රාජ්යයන් අතර වේ.
ශ්රී ලංකාවේ සාම සාධක උරුමය
ශ්රී ලංකාව ලොව පුරා එක්සත් ජාතීන්ගේ සහ බහුජාතික සාම සාධක මෙහෙයුම්වලට දායක වූ දිගු හා ගෞරවනීය ඉතිහාසයක් සතුව ඇත. හයිටි යෙදවීම ද එම සම්ප්රදායේ අඛණ්ඩ ගමනක් නියෝජනය කරන අතර, දරුණු මානවීය හා ආරක්ෂක අභියෝගවලට මුහුණ දෙන කලාපයක සේවය සඳහා රටේ සන්නද්ධ හමුදා නැවතත් ඉදිරිපත් වී ඇත.
- ශ්රී ලංකා හමුදා හයිටි ස්ථායීකරණ මෙහෙයුමට ක්රියාකාරීව දායක වෙමින් සිටී
- ඔවුන්ගේ සූදානම හා අධිෂ්ඨානය ජනාධිපතිවරයා친히 තහවුරු කර ඇත
- ගෑං ප්රචණ්ඩත්වය මධ්යේ සිවිල් ජනතාව ආරක්ෂා කර සාමය ස්ථාපිත කිරීම මෙහෙයුමේ අරමුණ වේ
- ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සාම සාධක ක්ෂේත්රයේ දිගු කාලීන දායකත්ව ඉතිහාසයක් සතුව ඇත
ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රකාශය, හයිටි මෙහෙයුම සඳහා දේශීය මහජන සහාය ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ගෝලීය සාමය හා ආරක්ෂාව සඳහා ශ්රී ලංකාවේ නොකඩවා ඇති කැපවීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර ප්රජාවට ශක්තිමත් පණිවිඩයක් ද එමගින් යවනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.