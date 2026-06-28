Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 ඉක්මවයි

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු බර වැඩිවෙමින් පවතී

ශ්‍රී ලංකාවේ සමුච්චිත ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, රෝගය වැළඳීම් ගණන ක්‍රමයෙන් ඉහළ යෑම හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ රජයේ සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් අතර මෙම වසංගතයේ ගමන් මග පිළිබඳ නව කනස්සල්ලක් මතුව ඇත.

වර්ධනය වන සාධාරණ සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්

නවතම සංඛ්‍යාලේඛන, මෝසම් වර්ෂාව සහ නාගරික හා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ දෙකෙහිම මදුරු වාසභූමි ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ඓතිහාසිකව සෘතුමය ඩෙංගු උච්ඡස්ථාන අත්විඳ ඇති මෙම දිවයිනට සැලකිය යුතු රෝග බරක් නියෝජනය කරයි. ඩෙංගු වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට මූලිකව වගකිව යුතු Aedes aegypti මදුරුවා, අධික වර්ෂාපාතයේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිඵලයක් වන සිරවූ ජලය තුළ ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වේ.

කොළඹ, ගම්පහ සහ මහනුවර වැනි ජනාකීර්ණ නගරවල ඉදිකිරීම් භූමි, ඉවතලන ලද බඳුන් සහ නිසි ලෙස නඩත්තු නොකළ කාණු පද්ධති ඔස්සේ ත්වරිත රෝග සම්ප්‍රේෂණයකට ඉතා ගොදුරු සුළු බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.

මහජනතාව දැනගත යුතු දේ

ඩෙංගු උණ සාමාන්‍යයෙන් හදිසි තද උණ, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, මාංශ පේශී හා සන්ධි වේදනාව, ඔක්කාරය සහ සම පිළිසිඳීමක් සමඟ ප්‍රකාශ වේ. වඩාත් බරපතල අවස්ථාවල දී, මෙම රෝගය ඩෙංගු රක්තපාත උණ දක්වා වර්ධනය විය හැකි අතර, ශීඝ්‍ර ප්‍රතිකාර නොලැබුණහොත් එය ජීවිතය තර්ජනයට ලක් කළ හැකිය. රෝග ලක්ෂණ අත්විඳීමේ දී වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස පදිංචිකරුවන්ට නිර්දේශ කෙරේ.

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නිර්දේශ කරන ප්‍රධාන වැළැක්වීමේ පියවරවලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • මදුරුවන්ට බෝ විය හැකි නිවාස හා රැකියා ස්ථාන අවට සිරවූ ජලය ඉවත් කිරීම
  • මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කිරීම සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම, විශේෂයෙන් අලුයම සහ සවස් කාලවලදී
  • ජල ගබඩා බඳුන් සෑම විටම තදින් ආවරණය කර ඇති බව සහතික කිරීම
  • ප්‍රාදේශීය රජයේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට සම්භාව්‍ය මදුරු වාසභූමි පිළිබඳ දැනුම් දීම
  • උණ රෝග ලක්ෂණ පළමු ලක්ෂණයෙදීම ඉක්මන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

ප්‍රජා ක්‍රියාදාමය ඉතාමත් තීරණාත්මකය

ඩෙංගු වැළැක්වීම සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ පමණක් වගකීමක් නොවේ — එයට රටපුරා සෑම නිවසකින් සහ ප්‍රජාවකින් ක්‍රියාශීලී සහභාගිත්වය අවශ්‍ය වේ.

රජයේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් බලපෑමට ලක්වූ දිස්ත්‍රික්ක පුරා දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර සහ පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වාගෙන ගිය ද, නිරන්තර ප්‍රජා සහභාගිත්වය රෝගයේ පැතිරීමට එරෙහිව වඩාත් ඵලදායී ආයුධය ව පවතින බව විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති.

සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම අඛණ්ඩව පවතිද්දී, තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහීමට පෙර වසංගතය පාලනය කිරීමේ ජාතික උත්සාහයන් ශක්තිමත් කරමින්, සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදිව සිටින ලෙසත්, වැළැක්වීමේ පියවර බැරෑරුම් ලෙස ගන්නා ලෙසත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට Sinhala

සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට

ඉරිදා දිනයේ සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වශයෙන් සිදු වූ ගුවන් අනතුරු දෙකක් හේතුවෙන් මුළු මනින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙම සිදුවීම් ජාත්‍යන්තර…

28 Jun 2026 Discuss
වියට්නාමයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට: Vietjet සහ Vietnam Airlines විසින් හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කෙරේ Sinhala

වියට්නාමයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට: Vietjet සහ Vietnam Airlines විසින් හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කෙරේ

හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර මෙතෙක් කිසිදා නොතිබූ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය යන දෙරට අතර සංචාරක හා ගමනාගමන සබඳතා තවදුරටත්…

28 Jun 2026 Discuss
බෙදුම්වාදී දේශපාලනය අත්හැර ජාතික එකමුතුව ගොඩනඟන බවට ඇමති විජිත හේරත්ගේ ප්‍රතිඥාව Sinhala

බෙදුම්වාදී දේශපාලනය අත්හැර ජාතික එකමුතුව ගොඩනඟන බවට ඇමති විජිත හේරත්ගේ ප්‍රතිඥාව

බෙදුම්වාදී දේශපාලන ක්‍රමවේදයන්ගෙන් ඉවත් වී වඩාත් එක්සත් හා සමන්විත සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතිශ්‍රුතිය අලුත් කර ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ…

28 Jun 2026 Discuss