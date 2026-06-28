ඩෙංගු උවදුරට එරෙහිව ශ්රී ලංකාව ඩ්රෝන යාත්රා යොදා ගනී — රෝගීන් සංඛ්යාව භයානක ලෙස ඉහළට
ශ්රී ලංකාව, දිවයිනේ සෑම දෙසකම රෝගීන් සංඛ්යාව තියුණු ලෙස ඉහළ යාමට හේතු වන මදුරු ජනගහනය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා රහිත මිනිස් ගුවන් යානා යොදා ගනිමින්, උත්සන්න වෙමින් පවතින ඩෙංගු උවදුරට එරෙහිව සටන් කිරීමේ දී ඩ්රෝන තාක්ෂණය වෙත යොමු වී ඇත.
වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයකට නවීන තාක්ෂණික ප්රතිචාරයක්
ශ්රී ලංකාව පුරා ඩෙංගු උණ රෝගය ව්යාප්ත වෙමින් පවතින අතර, සෞඛ්ය බලධාරීන් සිය ආයුධ ගබඩාවට අසාමාන්ය අවියක් එකතු කර ගෙන ඇත — එනම් ඩ්රෝන යාත්රා ය. මෙම රහිත මිනිස් ගුවන් යානා, මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන ඉලක්ක කර ගැනීම සඳහා යොදා ගැනෙමින් ඇති අතර, ජාතික මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක් මධ්යයේ රෝග වාහක පාලනය කෙරෙහි රටේ ප්රවේශය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා ක්රමය මත දිගු කලක් සිට මෙකල් බරක් ව පවතී, නමුත් මෑතකදී ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණු සහිත උත්සන්නතාවක ලක්ෂණ දක්වා ඇති, මදුරු දෂ්ටයෙන් පැතිරෙන රෝගය ව්යාප්ත වීම වැළැක්වීමට පීඩනයට ලක්ව සිටින නිලධාරීන් අතර වැඩෙන හදිසිත්වය මෙම පියවර පිළිබිඹු කරයි.
ඩෙංගු රෝගය දිරණ තර්ජනයක් ව පවතින්නේ මන්ද
ප්රධාන වශයෙන් Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටයෙන් සම්ප්රේෂණය වන ඩෙංගු උණ රෝගය, ශ්රී ලංකාවේ නිවර්තන දේශගුණය තුළ ලෙහෙසියෙන් ව්යාප්ත වේ. නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල රඳවා පවතින ජලය මදුරන් බෝ වීමට හොඳම පරිසරය සපයන බැවින්, සාම්ප්රදායික භූ මට්ටමේ දුම් ගෑමේ හා කීටාභිකාරක පාලන ක්රම විශාල පරිමාණයකින් ක්රියාත්මක කිරීම දුෂ්කර ය.
ඩ්රෝන යාත්රා මේ සඳහා විශේෂ වාසියක් ලබා දෙයි; සාම්ප්රදායික ක්රම හා සසඳන විට ඉතා කාර්යක්ෂමව විශාල හා ළඟා වීමට අපහසු ප්රදේශ ආවරණය කිරීමට බලධාරීන්ට ඉඩ ලබා දෙයි. භූ කණ්ඩායම්වලට ළඟා වීමට අපහසු ස්ථානවල ලාර්වානාශක ද්රාවණ ඉසිනු ලැබීමට හෝ ජලය රැඳී ඇති තැන් හඳුනා ගැනීමට මෙම ගුවන් යානා යොදා ගත හැකි ය.
මහජන සෞඛ්ය උපාය මාර්ගය සඳහා පුළුල් ඇඟවීම්
ඩ්රෝන තාක්ෂණය අනුගමනය කිරීම, යල් පැන ගිය ගැටලුවලට නූතන විසඳුම් සඳහා ශ්රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්ය අංශය තුළ පවතින පුළුල් කැමැත්ත ප්රකාශ කරයි. දේශගුණික රටා වෙනස් වෙමින් සහ මදුරු ජනගහනය අනුවර්තනය වෙමින් පවතින විශේෂයෙන්, ඩෙංගු රෝගයට එරෙහිව සටන් කිරීමට නව්ය ක්රියාමාර්ග අවශ්ය බව විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
- භූ කණ්ඩායම්වලට ළඟා වීමට නොහැකි භූමි ප්රදේශ ඩ්රෝන යාත්රාවලට ආවරණය කළ හැකි ය
- ගුවනින් ඉසිනු ලැබීම, මදුරු පාලන ද්රාවණ වඩාත් නිවැරදිව හා පුළුල් ලෙස යෙදීමට ඉඩ සලසයි
- තත්ය කාලීන නිරීක්ෂණ හැකියාවන් නව බෝවීමේ උණුසුම් ස්ථාන ඉක්මනින් හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ
මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන්, ශ්රී ලාංකික වැසියන්ගෙන් රාජ්ය මැදිහත්වීම් මත පමණක් යැපීමෙන් වළකින ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, ප්රජා සහභාගිත්වය තවමත් ඉතාමත් වැදගත් බව අවධාරණය කරයි. Aedes මදුරුවාගේ සාමාන්ය බෝවීමේ ස්ථාන වන බඳුන්, මල් වාසි, සහ ජල ඇළ මාර්ගවල රඳවා ඇති ජලය ඉවත් කරන ලෙස ගෘහස්ථ යන් නැවත නැවතත් මතක් කර දෙනු ලැබේ.
අවදියෙන් සිටින ජාතියක්
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යෑම් පවතින හෙයින්, ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය බලධාරීන් ආයතනික හා ප්රජා මට්ටම් දෙකෙහිම ඉහළ අවදිකාරිත්වයක් ඇති කර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී. ජාතික ප්රතිචාරය තුළට ඩ්රෝන තාක්ෂණය ඒකාබද්ධ කිරීම, සමාන රෝග වාහක ජනිත රෝග බරෙන් පීඩා විඳින වෙනත් නිවර්තන ජාතීන්ට ආදර්ශ ආකෘතියක් ලෙස දේශීය හා
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.