වසර දහයක් තුළ අගමැතිවරුන් හසරක්: බ්රිතාන්යයේ දේශපාලන කැරකෙන දොරකඩ ශ්රී ලංකාවට වගවීම පිළිබඳ ඉගැන්වෙන්නේ කුමක්ද?
නූතන පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදයේ උපන් බිම ලෙස දිගු කලක් සලකනු ලැබූ එක්සත් රාජධානිය, පසුගිය දශකය තුළ කැපී පෙනෙන හා කැළඹිලිසහගත දේශපාලන අස්ථාවරත්වයකට මුහුණ දී ඇත — වසර දහයක් ඇතුළත අගමැතිවරුන් සහදෙනෙකු හරහා ගමන් කරමිනි. ශ්රී ලංකාව, තවමත් සිය සංකීර්ණ ප්රජාතාන්ත්රික අභියෝග හමුවේ මග සොයන ජාතියක් ලෙස, බ්රිතාන්යයේ අත්දැකීම් දේශපාලන වගවීම, ආයතනික ශක්තිමත්භාවය සහ වගකීමකින් තොර නායකත්වයේ ප්රතිඵල පිළිබඳ වැදගත් පාඩම් රාශියක් රැගෙන එයි.
ඩවුනිං වීදියේ අවුල් සහගත දශකය
2016 දී බ්රෙක්සිට් ජනමත විචාරණයෙන් අනතුරුව ඩේවිඩ් කැමරූන් ඉල්ලා අස්වීමේ සිට 2022 දී ලිස් ට්රස්ගේ කෙටි හා ව්යාකූල කාලපරිච්ඡේදය දක්වා — ඇයගේ දින 45ක අගමැතිකම පාලන අසාර්ථකත්වයේ සංකේතයක් බවට පත් විය — බ්රිතාන්යයේ දේශපාලන පන්තිය ස්ථාවර හා වගකීම් සහිත නායකත්වයක් පවත්වා ගැනීමට අරගල කළේය. සෑම ඉල්ලා අස්වීමකම කැඩුණු පොරොන්දු, ප්රතිපත්ති අසාර්ථකත්වය හෝ රාජ්ය හා පාර්ලිමේන්තු විශ්වාසය නැතිවීම පිළිබඳ고유의 කතාන්දරයක් රැඳී තිබුණි.
තෙරේසා මේ බ්රෙක්සිට් ප්රශ්නය හමුවේ අවසානයක් නොපෙනෙන සටනක නිරත වී ඉල්ලා අස්වූවාය. බොරිස් ජොන්සන්윤리 කට්ටල මැද ධුරය හැර ගියේය. රිෂි සුනාක් තම කොන්සර්වේටිව් පක්ෂය ඓතිහාසික මැතිවරණ පරාජයකට ඇදගෙන ගියේය. මෙම රටාව දේශපාලන මහෝශාකයත්වය හා සැබෑ වගවීම අතර ගැඹුරු ව්යුහාත්මක ගැටීමක් හෙළිදරව් කරයි.
වගවීම යනු සැබවින්ම කුමක්ද?
ක්රියාකාරී ප්රජාතන්ත්රවාදයන්හි දේශපාලන වගවීම මට්ටම් කිහිපයක ක්රියාත්මක වේ. නායකයින් පාර්ලිමේන්තුවට, සිය පක්ෂයට සහ අවසානයේ ඡන්දදායකයාට පිළිතුරු දීමට බැඳී සිටිති. ඒ යාන්ත්රණ ක්රියාත්මක වූ විට — බ්රිතාන්යයේ මෙන් අසම්පූර්ණ ලෙස හෝ — අසාර්ථකවන නායකයින් ඉවත් කෙරෙති; එය විශ්වාස භංගත්ව යෝජනාවක් හෝ පක්ෂ අභ්යන්තර පීඩනය හෝ මහ මැතිවරණයක් මඟිනි.
බ්රිතාන්ය අත්දැකීම ප්රදර්ශනය කරන්නේ, කෙතරම් අවුල් සහගත වුවත්, වගවීම දේශපාලන බලය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම පාලනය කිරීමේ වඩාත්ම විශ්වාසදායක ක්රමය ව පවතින බවයි.
විශේෂයෙන් කෙනෙකු සැලකිලිමත් කළ යුත්තේ, මෙම මාරුවීම් අර්ථවත් කළේ නායකයින් වෙනස් වූ බව පමණක් නොව, ආයතන — සිවිල් සේවය, අධිකරණය, නිදහස් මාධ්ය සහ ක්රියාශීලී පාර්ලිමේන්තුව — දේශපාලන පළිගැනීමකට බිය නොවී ස්වාධීනව ක්රියා කිරීම දිගටම සිදු කළ බව ය.
ශ්රී ලාංකික සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාවටද 2022 දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයක් මධ්යයේ රට හැර පලා ගොස් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සිදු කළ, නොවිසඳූ ජනතා නැගිටීම ඇතුළු සිය ආවේගී දේශපාලන ඉතිහාසයක් ඇත. එම මොහොත රාජ්ය පාලනයේ ව්යසනකාරී අසාර්ථකත්වයට පිළිතුරු ඉල්ලා සිටි ජනතා වගවීමේ ප්රබල ප්රකාශනයක් ලෙස නිරූපිත විය.
එහෙත් ව්යුහාත්මක වගවීම දිවයිනේ දිගුකාලීන අභියෝගයක්ව පවතී. ප්රධාන ආයතනවල ස්වාධීනත්වය, දූෂණ විරෝධී පියවරවල ක්රියාත්මකභාවය සහ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට මිල අධික වූ ප්රතිපත්ති තීරණ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන නායකයින් සැබෑ ලෙස පිළිතුරු දීමට ඇති කැමැත්ත සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න අඛණ්ඩව නැගී ඇත.
ශ්රී ලංකාව ලබා ගත හැකි ප්රධාන පාඩම්
- පුද්ගලයන්ට වඩා ආයතන වැදගත් ය: බ්රිතාන්යය සිය දේශපාලන ව්යාකූලත්වය ජය ගත්තේ ඒ ආයතන ස්ථිරව රැකී සිටි නිසාය. ශ්රී ලංකාව ස්වාධීන අධීක්ෂණ ආයතන, අධිකරණය සහ ව්යවස්ථාදායකය ශක්තිමත් කළ යුතුය.
- විනිවිදභාවය සාකච්ඡාවට ලක් නොකළ හැකිය: විනිවිදභාවයකින් තො
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.