Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සම්පත් බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන USD ගෙවීම් පද්ධතිය නාවික අංශය සඳහා එළිදක්වයි

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සම්පත් බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන USD ගෙවීම් පද්ධතිය නාවික අංශය සඳහා එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික කර්මාන්තය නවීකරණය කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් තබමින්, සම්පත් බැංකු පීඑල්සී සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (SLPA) එක්ව රටේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන එක්සත් ජනපද ඩොලර් ගෙවීම් විසඳුම shipping අංශය සඳහාම විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර එළිදක්වා ඇත.

නාවික මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික පියවරක්

මෙම සුවිශේෂී මුලපිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය හා නාවික කටයුතු තුළ විදේශ මුදල් ගනුදෙනු සිදු කිරීමේදී දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවති අපහසු අතින් සිදු කරන ගෙවීම් ක්‍රියාවලීන්ගෙන් ඉවත්වීමේ ප්‍රධාන හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් සනිටුහන් කරයි. බාධාවකින් තොර, තත්‍යකාලීන USD ගෙවීම් වේදිකාවක් හඳුන්වාදීමෙන්, ආයතන දෙකම රටේ නාවික මූල්‍ය යටිතල පහසුකම් නවීන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.

විදේශ මුදල් ගනුදෙනුවල අකාර්යක්ෂමතා ඉවත් කිරීම

මෙම වර්ධනයට පෙර, නාවික කර්මාන්තය තුළ ව්‍යාපාරිකයන් සහ ක්‍රියාකරුවන්ට විදේශ මුදල් ගෙවීම් තීරණය කිරීමේදී කාලය ගතවන, බොහෝ දුරට කඩදාසි පදනම් කරගත් ක්‍රියාවලීන් හරහා යාමට සිදු විය. නව පද්ධතිය මෙම බාධාවන් ඉවත් කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති අතර, රටේ shipping ජාලය පුරා වේගවත්, වඩාත් විනිවිද පෙනෙන සහ විශ්වාසදායක ගනුදෙනු සිදු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

සහයෝගීතා දැක්මක්

සම්පත් බැංකුව සහ SLPA අතර ඇති සහකාරිත්වය, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන අංශයක ඩිජිටල් පරිවර්තනය ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා වූ හවුල් කැපවීමක් පිළිබිඹු කරයි. දූපත් රාජ්‍යයක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය වෙළඳාම සඳහා ප්‍රධාන ද්වාරයන් ලෙස සේවය කරන හෙයින්, නාවික ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාම හා ආකර්ශනය කර ගැනීම සඳහා කාර්යක්ෂම හා නවීකරණය කළ ගෙවීම් යටිතල පහසුකම් විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.

මෙම එළිදැක්වීම නාවික පරිසර පද්ධතිය තුළ shipping නියෝජිතයින්, වරාය ක්‍රියාකරුවන් සහ භාර ප්‍රේෂකයින් ඇතුළු පුළුල් පාර්ශ්වකරුවන් පිරිසකට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඔවුහු දැන් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වේගයකින් හා කාර්යක්ෂමතාවකින් USD ගනුදෙනු සිදු කිරීමට සමත් වනු ඇත.

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් මෙම පියවර කාලෝචිත හා ඉදිරි-චින්තනශීලී වර්ධනයක් ලෙස පිළිගෙන ඇති අතර, වරාය සම්බන්ධ මූල්‍ය ක්‍රියාවලීන් නවීකරණය කිරීම, කලාපීය නාවික මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත තරඟකාරිත්වය වැඩිදියුණු කළ හැකි බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය දිනාගෙන ඇත. මෙය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ගෝලීය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බල ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් ප්‍රදානය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බල ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් ප්‍රදානය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිසිදු ශක්ති සංක්‍රමණය ත්වරණය කිරීම අරමුණු කරගත් ප්‍රධාන වහල සූර්ය බල මුලපිරීමක් හරහා ඩොලර් මිලියන 57.4 ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයකට ආසියානු…

28 Jun 2026 Discuss
හයිටි හි පීඩිතයන් ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා හමුදා සූදානම් බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි Sinhala

හයිටි හි පීඩිතයන් ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා හමුදා සූදානම් බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි

හයිටි මෙහෙයුම සම්බන්ධ ජනාධිපති ප්‍රතිශ්‍රුතිය හයිටිය යනු කැරිබියන් කලාපයේ කැළඹිලිවලට ලක්ව ඇති රටකි. එහි පීඩාවට පත් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක…

28 Jun 2026 Discuss