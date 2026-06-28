Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අතීත ලිංගික අතවර චෝදනාවලට දඬුවම් නොලැබීම හේතුවෙන් හේතිය වෙත හමුදා යෙදවීම අත්හිටුවන ලෙස මානව හිමිකම් සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අතීත ලිංගික අතවර චෝදනාවලට දඬුවම් නොලැබීම හේතුවෙන් හේතිය වෙත හමුදා යෙදවීම අත්හිටුවන ලෙස මානව හිමිකම් සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙර සාම සාධන මෙහෙයුම්වලදී ශ්‍රී ලාංකික සාම සාධකයින් විසින් සිදු කළ ලිංගික අතවර සම්බන්ධව දඬුවම් නොලැබී ඇති ගැඹුරු කලකිරීමට පත් කිරීමේ වාර්තාවක් උද්ධෘත කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදා නිලධාරීන් හේතිය වෙත යෙදවීම අත්හිටුවන ලෙස අන්තර්ජාතික මානව හිමිකම් සංවිධාන ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

ශ්‍රී ලාංකික සාම සාධකයින්ට එරෙහි බරපතල චෝදනා

අතීත සාම සාධන මෙහෙයුම්වලදී සිදු කළ ලිංගික සූරාකෑම් හා අතවර සම්බන්ධව සිය හමුදා සෙබළුන්ට වගකිව යුතු බව ශ්‍රී ලංකාව නිරන්තරයෙන් පැහැර හැර ඇති බව මෙම මානව හිමිකම් සංවිධාන තර්ක කරයි. මෙම වගවීමේ හිඩැස් විසඳීමකින් තොරව හේතිය වෙත හමුදා යැවීම, අවදානමට ලක් ව සිටින ප්‍රජාවන්ට හානි කළ හානිකර රටාවක් නැවත සිදු වීමේ අවදානමක් ඇති කරන බව නිදහස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

දැඩි දේශපාලන අස්ථාවරත්වයකින්, කල්ලි ප්‍රචණ්ඩත්වයකින් සහ මානවීය අර්බුදයකින් පෙළෙන හේතිය, ලෝකයේ වඩාත්ම අස්ථාවර පරිසරයන්ගෙන් එකක් ලෙස සලකනු ලැබේ. නොවිසඳුණු නොගැලපෙන හැසිරීමේ ඉතිහාසයක් සහිත හමුදා යෙදවීම, දැනටමත් දුක් විඳිනා ජනගහනයක් තවදුරටත් අනතුරට හෙළිය හැකි බව මානව හිමිකම් ව්‍යාපාරිකයෝ අවධාරණය කරති.

දඬුවම් නොලැබීමේ රටාවක්

ශ්‍රී ලාංකික හමුදා කලින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධන නියෝග යටතේ සේවය කර ඇති අතර, ඒ අතරතුර ලිංගික සූරාකෑම් හා අතවර සම්බන්ධ බහුවිධ චෝදනා ඔවුන්ට එල්ල විය. අපරාධකරුවන් කිසි විටෙකත් හෝ ඉතා කලාතුරකින් නීතිය ඉදිරියට ගෙන යන ලද බවත්, සිදුවීම් සඳහා වගකිව යුත්තන්ට නඩු පැවරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රමාණවත් කැපවීමක් නොදැක්වූ බවත් මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයෝ තර්ක කරති.

අර්ථවත් වගවීමක් නොමැතිකම භයානක පණිවිඩයක් යවයි — එනම්, එවැනි නොගැලපෙන හැසිරීමට නිල ඇඳුමක් අඳින අයට කිසිදු ප්‍රතිවිපාකයක් නොමැති බවයි, යනුවෙන් මානව හිමිකම් සංවිධාන ප්‍රකාශ කරයි.

මෙම නතර කිරීම ඉල්ලා සිටින කණ්ඩායම් අතර ගෝලීය වශයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධන හැසිරීම නිරීක්ෂණය කරන සංවිධාන ද ඇතුළත් වේ. විශ්වාසදායක වගවීමේ යාන්ත්‍රණ ස්ථාපිත කර ඔප්පු කරන තෙක් හමුදා යෙදවීම නැවත සලකා බලන ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් හා එක්සත් ජාතීන්ගෙන් ද ඉල්ලා, ඔවුහු විධිමත් ලෙස සිය කනස්සල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත.

හේතිය මෙහෙයුමේ ශ්‍රී ලංකාවේ භූමිකාව

වර්ධනය වන කල්ලි ප්‍රචණ්ඩත්වය හා රාජ්‍ය ආයතනවල ඇති වී ඇති ඇකිලීම මධ්‍යයේ කැරිබියානු රාජ්‍යය ස්ථාවර කිරීමට සහාය වීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මන්ත්‍රණ සභාව විසින් බලය ලබා දෙන ලද හේතියේ බහුජාතික ආරක්ෂක සහාය මෙහෙයුම සඳහා නිලධාරීන් දායක කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙමින් සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව ලොව පුරා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධන මෙහෙයුම්වලට ක්‍රියාකාරී දායකත්වයක් ලබා දී ඇති නමුත්, සහභාගීත්වය ජාත්‍යන්තර හැසිරීම් ප්‍රමිතීන් — විශේෂයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට පත් කර ඇත්තන් විසින් සිවිල් වැසියන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධව — ඉහළ නැංවීමේ ප්‍රදර්ශිත කැපවීමක් මත කොන්දේසි සහිත විය යුතු බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

රජය විධිමත් ප්‍රතිචාරයක් තවම දක්වා නැත

වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, ශ්‍රී ලංකා රජය මානව හිමිකම් සංවිධානවල ඉල්ලීම් සම්බන්ධව විධිමත් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබිණි. විවිධ සන්දර්භයන් හිදී ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගෙන් දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනයට ලක් ව ඇති හමුදා වගවීම් සම්බන්ධ කොළඹේ ප්‍රවේශය කෙරෙහි ඇති සියුම් විමසීම මෙම ඉල්ලීම් තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා, මෙම ආන්දෝලනය ලෝක වේදි

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

සෞඛ්‍ය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ගෝලීය පිළිගැනීමක් දිනා ගන්නා දූපත් රාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වැඩිම ජනප්‍රියතාවක් ලබන සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහන ත්වරාන්විත කිරීමේ අරමුණින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩොලර් මිලියන 57.4ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයක් අනුමත කර ඇති අතර,…

28 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සහ එම යුරෝපීය රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා…

28 Jun 2026 Discuss