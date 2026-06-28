Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සහ එම යුරෝපීය රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ.

දිසානායක ජනාධිපතිවරණයෙන් ජයගත් පසු ඔහුගේ පරිපාලනය ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගනිමින් සිටින අතර, මෙම සංචාරය කොළඹ සහ පැරිස් අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

යුරෝපීය සංගමය සමඟ වූ පුළුල් රාමුව තුළ මෙන්ම ගෝලීය වේදිකාවේ බලගතු කටහඬක් ලෙසද ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රංශය ඉතා වැදගත් හවුල්කරුවෙකු වෙයි. මෙවැනි නිල ජනාධිපති සංචාරයක් සාමාන්‍යයෙන් වෙළෙඳාම, ආයෝජනය, සංවර්ධන සහযෝගිතාව සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුතු ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවලට දොරටු විවර කරයි.

ක්‍රමවේද වෙනසක් සහ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ වේදිකාවක් මත බලයට පත් ජනාධිපති දිසානායක, ශ්‍රී ලංකාව මෑත කාලීන දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් මතු වෙමින් සිටින මෙවේලේ රටේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ක්‍රියාශීලීව ගොඩනගා ගනිමින් සිටී.

සංචාරයේ ගමන් මාර්ගය, නිශ්චිත න්‍යාය පත්‍රය සහ සංචාරය අතරතුර අත්සන් කිරීමට නියමිත ගිවිසුම් හෝ අවබෝධතා ගිවිසුම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මගින් තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

ප්‍රංශ සංචාරය පිළිබඳ නිවේදනය, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ස්ථාවරකරණ ප්‍රයත්නයන් සඳහා ආයෝජනය誘致 කිරීමට සහ ජාත්‍යන්තර සහාය ලබාගැනීමට ඉලක්ක කරගත් පුළුල් විදේශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රවේශයක කොටසක් ලෙස බටහිර රාජ්‍යයන් සමඟ සබඳතා ගැඹුරු කිරීමට දිසානායක රජය සූදානම් බව පෙන්නුම් කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහන ත්වරාන්විත කිරීමේ අරමුණින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩොලර් මිලියන 57.4ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයක් අනුමත කර ඇති අතර,…

28 Jun 2026 Discuss
මහේන්ද්‍රන් සහ රවී කේ විරුද්ධ බැඳුම්කර වෙන්දේසි නඩුව සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ජූලි 22 දිනය නියම කරයි Sinhala

මහේන්ද්‍රන් සහ රවී කේ විරුද්ධ බැඳුම්කර වෙන්දේසි නඩුව සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ජූලි 22 දිනය නියම කරයි

කොළඹ මහාධිකරණය, හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් සහ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ඇතුළු පෙරෙන් 11 දෙනකු සම්බන්ධ, දිගු කලක් තිස්සේ පවත්නා මහ බැංකු…

28 Jun 2026 Discuss
චෙම්මනි සමූහ සොහොන් පරීක්ෂණය සඳහා ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සහාය ලබා ගැනීමට රජය තීරණය කරයි Sinhala

චෙම්මනි සමූහ සොහොන් පරීක්ෂණය සඳහා ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සහාය ලබා ගැනීමට රජය තීරණය කරයි

චෙම්මනි සමූහ සොහොන් භූමියෙන් හෑරී ගෙන ආ මානව අවශේෂ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සහාය ලබා ගැනීමට රජය කටයුතු කරනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ…

28 Jun 2026 Discuss