ජනාධිපති දිසානායක ප්රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ශ්රී ලංකාව සහ එම යුරෝපීය රාජ්යය අතර රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ.
දිසානායක ජනාධිපතිවරණයෙන් ජයගත් පසු ඔහුගේ පරිපාලනය ප්රධාන ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගනිමින් සිටින අතර, මෙම සංචාරය කොළඹ සහ පැරිස් අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
යුරෝපීය සංගමය සමඟ වූ පුළුල් රාමුව තුළ මෙන්ම ගෝලීය වේදිකාවේ බලගතු කටහඬක් ලෙසද ශ්රී ලංකාවට ප්රංශය ඉතා වැදගත් හවුල්කරුවෙකු වෙයි. මෙවැනි නිල ජනාධිපති සංචාරයක් සාමාන්යයෙන් වෙළෙඳාම, ආයෝජනය, සංවර්ධන සහযෝගිතාව සහ රාජ්යතාන්ත්රික කටයුතු ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්රයන්හි ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවලට දොරටු විවර කරයි.
ක්රමවේද වෙනසක් සහ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ වේදිකාවක් මත බලයට පත් ජනාධිපති දිසානායක, ශ්රී ලංකාව මෑත කාලීන දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් මතු වෙමින් සිටින මෙවේලේ රටේ ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා ක්රියාශීලීව ගොඩනගා ගනිමින් සිටී.
සංචාරයේ ගමන් මාර්ගය, නිශ්චිත න්යාය පත්රය සහ සංචාරය අතරතුර අත්සන් කිරීමට නියමිත ගිවිසුම් හෝ අවබෝධතා ගිවිසුම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මගින් තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
ප්රංශ සංචාරය පිළිබඳ නිවේදනය, ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක ආර්ථික ස්ථාවරකරණ ප්රයත්නයන් සඳහා ආයෝජනය誘致 කිරීමට සහ ජාත්යන්තර සහාය ලබාගැනීමට ඉලක්ක කරගත් පුළුල් විදේශ ප්රතිපත්ති ප්රවේශයක කොටසක් ලෙස බටහිර රාජ්යයන් සමඟ සබඳතා ගැඹුරු කිරීමට දිසානායක රජය සූදානම් බව පෙන්නුම් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.