බෙදුම්වාදී දේශපාලනය අත්හැර ජාතික එකමුතුව ගොඩනඟන බවට ඇමති විජිත හේරත්ගේ ප්රතිඥාව
බෙදුම්වාදී දේශපාලන ක්රමවේදයන්ගෙන් ඉවත් වී වඩාත් එක්සත් හා සමන්විත සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා කටයුතු කිරීමට ශ්රී ලංකා රජය ප්රතිශ්රුතිය අලුත් කර ඇති බව ජ්යෙෂ්ඨ කැබිනට් ඇමතිවරයකු ප්රකාශ කරයි.
ඇමති විජිත හේරත් මෙම ප්රකාශය රජය වෙනුවෙන් සිදු කළ අතර, දේශපාලනික අරමුණින් ඇති කරන ලද බෙදීම් බිඳ දැමීම වත්මන් රජයේ පුළුල් ජාතික න්යාය පත්රයේ මූලික ප්රමුඛතාවක් ලෙස සලකන බව දැඩිව අවධාරණය කළේය.
දේශපාලන පරිවර්තනයකට කැඳවීමක්
වසර ගණනාවක් පුරා පැවැති බෙදුම්වාදී දේශපාලනය ශ්රී ලාංකික සමාජය තුළ ගැඹුරු තුවාල ඉතිරි කර ඇති බව ඇමති හේරත් අවධාරණය කළ අතර, පාක්ෂික තරඟකාරිත්වයට හා ජනවාර්ගික හෝ ප්රජාමය ආතතීන්ට ඉහළින් සාමූහික ප්රගතිය තබන නව මාර්ගයක් සකස් කිරීමට රජය දෘඪ අධිෂ්ඨානයෙන් කටයුතු කරන බව ප්රකාශ කළේය.
ඇමතිවරයාගේ ප්රකාශය, ජාතික සමගිය ඓතිහාසිකව දුර්වල කර ඇති ඛේදනීය ඛණ්ඩනයන්ගෙන් රට ඈත් කරමින්, රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය නැවත අර්ථ දැක්වීමට පරිපාලනය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින අධිෂ්ඨානය පිළිබිඹු කරයි.
ජාතික අරමුණක් ලෙස එකමුතුව
හේරත්ට අනුව, රජයේ දැක්ම මැතිවරණ දේශපාලනයෙන් ඔබ්බට විහිදෙන අතර, ප්රජාවන් වෙන් කිරීමට නොව එකිනෙකා සමීප කිරීමට හේතු වන දිගුකාලීන ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් ඇති කිරීම ඉලක්ක කරයි. සංවාදය පෝෂණය කිරීම, සමාන නියෝජනය ප්රවර්ධනය කිරීම සහ පසුබිම කුමක් වුවත් සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්ට රාජ්ය පාලනය සේවය කිරීම සහතික කිරීම ඊට ඇතුළත් වේ.
බෙදුම්වාදී දේශපාලනයේ සංස්කෘතිය අවසන් කිරීමට සහ සෑම පුරවැසියෙකුම සැබවින්ම ඇතුළත් කර ගනු ලබන හා නියෝජනය කරනු ලබන සමාජයක් ගොඩනැගීමට රජය සම්පූර්ණයෙන්ම කැපවී සිටී.
වසර ගණනාවක ආර්ථික දුෂ්කරතා හා මහජන අසහනයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව සංකීර්ණ සමාජීය හා දේශපාලනික අභියෝගයන් මැද ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ මෙම ප්රකාශය ඉදිරිපත් වේ. සැබෑ ජාතික එකමුතුවක් ගොඩනැගීමට දේශපාලන ප්රකාශනයෙන් ඔබ්බේ නොනවතින උත්සාහය හා ප්රායෝගික ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග අවශ්ය බව නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කර ඇත.
ඉදිරි මාසවල රජය ස්වකීය පාලන වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යද්දී, ඇමති හේරත්ගේ ප්රකාශය රජයේ පුළුල් අභිප්රාය සංඥා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.