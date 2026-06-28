Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බෙදුම්වාදී දේශපාලනය අත්හැර ජාතික එකමුතුව ගොඩනඟන බවට ඇමති විජිත හේරත්ගේ ප්‍රතිඥාව

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බෙදුම්වාදී දේශපාලනය අත්හැර ජාතික එකමුතුව ගොඩනඟන බවට ඇමති විජිත හේරත්ගේ ප්‍රතිඥාව

බෙදුම්වාදී දේශපාලන ක්‍රමවේදයන්ගෙන් ඉවත් වී වඩාත් එක්සත් හා සමන්විත සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතිශ්‍රුතිය අලුත් කර ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ කැබිනට් ඇමතිවරයකු ප්‍රකාශ කරයි.

ඇමති විජිත හේරත් මෙම ප්‍රකාශය රජය වෙනුවෙන් සිදු කළ අතර, දේශපාලනික අරමුණින් ඇති කරන ලද බෙදීම් බිඳ දැමීම වත්මන් රජයේ පුළුල් ජාතික න්‍යාය පත්‍රයේ මූලික ප්‍රමුඛතාවක් ලෙස සලකන බව දැඩිව අවධාරණය කළේය.

දේශපාලන පරිවර්තනයකට කැඳවීමක්

වසර ගණනාවක් පුරා පැවැති බෙදුම්වාදී දේශපාලනය ශ්‍රී ලාංකික සමාජය තුළ ගැඹුරු තුවාල ඉතිරි කර ඇති බව ඇමති හේරත් අවධාරණය කළ අතර, පාක්ෂික තරඟකාරිත්වයට හා ජනවාර්ගික හෝ ප්‍රජාමය ආතතීන්ට ඉහළින් සාමූහික ප්‍රගතිය තබන නව මාර්ගයක් සකස් කිරීමට රජය දෘඪ අධිෂ්ඨානයෙන් කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ කළේය.

ඇමතිවරයාගේ ප්‍රකාශය, ජාතික සමගිය ඓතිහාසිකව දුර්වල කර ඇති ඛේදනීය ඛණ්ඩනයන්ගෙන් රට ඈත් කරමින්, රට‌ේ දේශපාලන සංස්කෘතිය නැවත අර්ථ දැක්වීමට පරිපාලනය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින අධිෂ්ඨානය පිළිබිඹු කරයි.

ජාතික අරමුණක් ලෙස එකමුතුව

හේරත්ට අනුව, රජයේ දැක්ම මැතිවරණ දේශපාලනයෙන් ඔබ්බට විහිදෙන අතර, ප්‍රජාවන් වෙන් කිරීමට නොව එකිනෙකා සමීප කිරීමට හේතු වන දිගුකාලීන ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් ඇති කිරීම ඉලක්ක කරයි. සංවාදය පෝෂණය කිරීම, සමාන නියෝජනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ පසුබිම කුමක් වුවත් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට රාජ්‍ය පාලනය සේවය කිරීම සහතික කිරීම ඊට ඇතුළත් වේ.

බෙදුම්වාදී දේශපාලනයේ සංස්කෘතිය අවසන් කිරීමට සහ සෑම පුරවැසියෙකුම සැබවින්ම ඇතුළත් කර ගනු ලබන හා නියෝජනය කරනු ලබන සමාජයක් ගොඩනැගීමට රජය සම්පූර්ණයෙන්ම කැපවී සිටී.

වසර ගණනාවක ආර්ථික දුෂ්කරතා හා මහජන අසහනයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සංකීර්ණ සමාජීය හා දේශපාලනික අභියෝගයන් මැද ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ මෙම ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් වේ. සැබෑ ජාතික එකමුතුවක් ගොඩනැගීමට දේශපාලන ප්‍රකාශනයෙන් ඔබ්බේ නොනවතින උත්සාහය හා ප්‍රායෝගික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය බව නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කර ඇත.

ඉදිරි මාසවල රජය ස්වකීය පාලන වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යද්දී, ඇමති හේරත්ගේ ප්‍රකාශය රජයේ පුළුල් අභිප්‍රාය සංඥා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට Sinhala

සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට

ඉරිදා දිනයේ සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වශයෙන් සිදු වූ ගුවන් අනතුරු දෙකක් හේතුවෙන් මුළු මනින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙම සිදුවීම් ජාත්‍යන්තර…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු බර වැඩිවෙමින් පවතී ශ්‍රී ලංකාවේ සමුච්චිත ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, රෝගය වැළඳීම් ගණන ක්‍රමයෙන් ඉහළ යෑම හේතුවෙන්…

28 Jun 2026 Discuss
වියට්නාමයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට: Vietjet සහ Vietnam Airlines විසින් හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කෙරේ Sinhala

වියට්නාමයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට: Vietjet සහ Vietnam Airlines විසින් හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කෙරේ

හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර මෙතෙක් කිසිදා නොතිබූ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය යන දෙරට අතර සංචාරක හා ගමනාගමන සබඳතා තවදුරටත්…

28 Jun 2026 Discuss