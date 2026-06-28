සුනඛයෙකුට පහර දෙන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්යවල ප්රචාරය වීමෙන් පසු කල්මුනේ තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට
සුනඛයෙකුට පහර දෙන අසිරිමත් වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල පුළුල් ලෙස ප්රචාරය වීමත් සමඟ මහජන කෝපය හා ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් එල්ල වූ අතර, කල්මුනේ පොලිසිය විසින් වයස අවුරුදු 21ක් වූ තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
එම දර්ශන අන්තර්ජාලයේ ප්රචාරය වී සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගැනීමත්, සත්ව සුභසාධන ක්රියාකාරීන් සහ මහජනයා අතර පුළුල් හෙළා දැකීමකට තුඩු දීමත් සමඟ, බලධාරීන් සැකකරු හඳුනා ගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට ඉක්මන් පියවර ගත්හ.
මහජන විරෝධය හමුවේ අත්අඩංගුවට ගැනීමක්
කල්මුනේ පොලිසිය විසින් වීඩියෝවේ දර්ශනය වූ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වයස අවුරුදු 21ක් වූ තරුණයා අත්අඩංගුවට ගත් බව තහවුරු කරන ලදී. සමාජ මාධ්යවල ප්රචාරය වූ දර්ශන නිරීක්ෂණය කරමින් විමර්ශකයෝ සැකකරු දක්වා එහි මූලාරම්භය සොයා ගත්හ.
එම වීඩියෝවේ ඇතුළත් රළු දර්ශන ශ්රී ලාංකික අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් අතර දැඩි ප්රතිචාර ඇති කළ අතර, බොහෝ දෙනෙකු ක්ලිපයේ පෙන්නුම් කෙරෙන කෲරත්වයට වගකිව යුත්තන්ට එරෙහිව ක්ෂණිකව පියවර ගන්නා ලෙස නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.
සත්ව හිංසනය වර්ධනය වන උද්වේගකර ගැටළුවක්
මෙම සිදුවීම නැවතත් ශ්රී ලංකාවේ සත්ව හිංසනය කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති අතර, ක්රියාකාරීන් එවැනි හැසිරීම් වැලැක්වීම සඳහා පවතින නීති වඩාත් දැඩිව ක්රියාත්මක කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙති.
- සැකකරු වයස අවුරුදු 21ක් වූ අතර කල්මුනේ ප්රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
- වීඩියෝව සමාජ මාධ්ය වේදිකා කිහිපයක් හරහා පුළුල් ලෙස බෙදා හරින ලදී
- මහජන පීඩනය හා පැමිණිලි හමුවේ පොලිසිය පියවර ගත්තේය
මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ වැඩිදුර විමර්ශන දැනට ක්රියාත්මකව පවතින අතර, සැකකරු නියමිත කාලය තුළ අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.