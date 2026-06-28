Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සුනඛයෙකුට පහර දෙන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රචාරය වීමෙන් පසු කල්මුනේ තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සුනඛයෙකුට පහර දෙන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රචාරය වීමෙන් පසු කල්මුනේ තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට

සුනඛයෙකුට පහර දෙන අසිරිමත් වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වීමත් සමඟ මහජන කෝපය හා ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් එල්ල වූ අතර, කල්මුනේ පොලිසිය විසින් වයස අවුරුදු 21ක් වූ තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

එම දර්ශන අන්තර්ජාලයේ ප්‍රචාරය වී සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගැනීමත්, සත්ව සුභසාධන ක්‍රියාකාරීන් සහ මහජනයා අතර පුළුල් හෙළා දැකීමකට තුඩු දීමත් සමඟ, බලධාරීන් සැකකරු හඳුනා ගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට ඉක්මන් පියවර ගත්හ.

මහජන විරෝධය හමුවේ අත්අඩංගුවට ගැනීමක්

කල්මුනේ පොලිසිය විසින් වීඩියෝවේ දර්ශනය වූ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වයස අවුරුදු 21ක් වූ තරුණයා අත්අඩංගුවට ගත් බව තහවුරු කරන ලදී. සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රචාරය වූ දර්ශන නිරීක්ෂණය කරමින් විමර්ශකයෝ සැකකරු දක්වා එහි මූලාරම්භය සොයා ගත්හ.

එම වීඩියෝවේ ඇතුළත් රළු දර්ශන ශ්‍රී ලාංකික අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් අතර දැඩි ප්‍රතිචාර ඇති කළ අතර, බොහෝ දෙනෙකු ක්ලිපයේ පෙන්නුම් කෙරෙන කෲරත්වයට වගකිව යුත්තන්ට එරෙහිව ක්ෂණිකව පියවර ගන්නා ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

සත්ව හිංසනය වර්ධනය වන උද්වේගකර ගැටළුවක්

මෙම සිදුවීම නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ව හිංසනය කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති අතර, ක්‍රියාකාරීන් එවැනි හැසිරීම් වැලැක්වීම සඳහා පවතින නීති වඩාත් දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙති.

  • සැකකරු වයස අවුරුදු 21ක් වූ අතර කල්මුනේ ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
  • වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා කිහිපයක් හරහා පුළුල් ලෙස බෙදා හරින ලදී
  • මහජන පීඩනය හා පැමිණිලි හමුවේ පොලිසිය පියවර ගත්තේය

මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ වැඩිදුර විමර්ශන දැනට ක්‍රියාත්මකව පවතින අතර, සැකකරු නියමිත කාලය තුළ අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පා කර්මාන්තය පොලිස් වැටලීම් වෙනුවට නිසි නියාමනයක් ඉල්ලා සිටී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පා කර්මාන්තය පොලිස් වැටලීම් වෙනුවට නිසි නියාමනයක් ඉල්ලා සිටී

පීඩනයට පත් කර්මාන්තයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පා සහ සුවතා කර්මාන්තය ක්‍රමයෙන් වැඩිවන පරීක්ෂණයකට ලක්වෙමින් තිබේ. එහෙත් ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාකරුවන් සහ පෙනී සිටින්නන් තර්ක…

28 Jun 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 8%ක් අඩු වෙයි Sinhala

2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 8%ක් අඩු වෙයි

මුදල් ඒකකය සැලකිය යුතු ලෙස දුර්වල වීමත් සමඟ රුපියලට පීඩනය එල්ල වෙයි 2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 8කින් පමණ අවප්‍රමාණය වී ඇති…

28 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට අමතර T20 තරග ඇතුළත් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් යෝජනාව BCCI ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට අමතර T20 තරග ඇතුළත් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් යෝජනාව BCCI ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ඉන්දියාවේ ඉදිරි සංචාරයේදී අමතර Twenty20 ජාත්‍යන්තර තරග තුනක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව බෝඩ් ඔෆ් කන්ට්‍රෝල් ෆෝ ක්‍රිකට් ඉන්…

28 Jun 2026 Discuss