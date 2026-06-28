Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජැංගූ සහ චේස් රෙකෝඩ් සාකච්ඡාවකින් ශ්‍රී ලංකාව දණ ගස්වයි — ඇන්ටිගුවා ටෙස්තුවේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශක්තිමත් ග්‍රහණයක්

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජැංගූ සහ චේස් රෙකෝඩ් සාකච්ඡාවකින් ශ්‍රී ලංකාව දණ ගස්වයි — ඇන්ටිගුවා ටෙස්තුවේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශක්තිමත් ග්‍රහණයක්

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරුවන් වන අමීර් ජැංගූ සහ රොස්ටන් චේස් ඇන්ටිගුවාවේ පළමු ටෙස්ත් තරඟයේ හතරවන දිනය ආරම්භ වන විට ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත් අසරණ තත්ත්වයකට ඇද දමමින්, ඉතිහාසගත 401 ධාවන හවුල් කීර්තිමත් ලෙස සාක්ෂාත් කරගත්හ.

ඓතිහාසික හවුල් කීර්තිය නව රෙකෝඩයක් තබයි

සර් විවියන් රිචර්ඩ්ස් ක්‍රිකට් පිටියේ තෙවන දිනය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරු යුවලගේ දිනයක් විය. ජැංගූ සහ චේස්, ඉවසීමෙන්, නිරවද්‍යතාවයෙන් සහ නොනවතින ධාවන සමුච්චයකින් ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීම් ප්‍රහාරයට දඬුවම් කළහ. ජැංගූ විශිෂ්ට 233ක් ලකුණු කළ අතර, චේස් ද 194ක් ලකුණු කරමින් සමාන ආධිපත්‍යයක් දැරීය. ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඒකාබද්ධ දායකත්වය මෑත කාලීන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ටෙස්ත් ක්‍රිකට්හි දක්නට ලැබෙන වඩාත්ම ආධිපත්‍ය සහ අද්විතීය දිනක ක්‍රීඩාවක් ලෙස ඉතිහාසයට එක් විය.

401 ධාවන හවුල් කීර්තිය, ශ්‍රී ලංකාව දිනය පුරාම කෙතරම් සම්පූර්ණයෙන් පරාජය වූවාද යන්න අවධාරණය කරන නව රෙකෝඩයකි. ගෙදර රටේ පිතිකරුවන් ස්ට්‍රයික් ඵලදායී ලෙස මාරු කරගනිමින් ලිහිල් පන්දු සායනික ලෙස දඬුවම් කරමින් සංචාරක කණ්ඩායමට ප්‍රායෝගිකව කිසිදු පිළිතුරක් ඉතිරි නොකළහ.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු ඉනිම් තුළ ව්‍යාප්ත වාසිය අල්ලා ගනී

තෙවන දිනයේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු ඉනිම් තුළ ධාවන 318ක ආධිපත්‍යමය වාසියක් ස්ථාපිත කර තිබූ අතර, තරඟයේ තවත් දින දෙකක් ඉතිරිව ඇති සංදර්භය තුළ සංචාරකයන් ඉතාමත් දුෂ්කර තත්ත්වයකට ඇද දමා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙය අමතක කිරීමට කැමති දිනයක් ලෙස සිහිපත් වනු ඇත. ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් කැරිබියන් හිරු යටතේ නොනවතින ශ්‍රමයෙන් කාර්යය ඉටු කළ ද, ගෙදර රටේ පිතිකරුවන් රේඛාව, දිග හෝ සාන්ද්‍රණය තුළ ඇතිවූ ඕනෑම මොහොතක දුබලතාවක් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඔවුන්ගේ ශ්‍රමයට ගැළපෙන ත්‍යාගය ලැබෙනු ඇතැයි කීමට නොහැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවට දුෂ්කර අභියෝගයක්

මෙතරම් ප්‍රබල ඝාතකයකට මුහුණ දෙමින්, ශ්‍රී ලංකාව දැන් තරඟය බේරා ගැනීමේ හෝ ඊටත් වඩා නරකින්, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට තරඟාවලියේ සැලකිය යුතු වාසියක් ලබා දෙන පරාජයකට ගොදුරු වීමේ ගම්භීර ඉදිරිදර්ශනය ට මුහුණ දෙයි. කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වය ඉක්මනින් නැවත ශ්‍රේණිගත වී, නැවත ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසීමට පෙර උපායශීලී හා මානසික ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සොයා ගත යුතුය.

විශේෂයෙන්ම ජැංගූගේ දක්ෂතාවය — ඉහළම මට්ටමේ ව්‍යාප්තියේ මෙම සුවිශේෂ මොහොතේදී 233ක් ලකුණු කිරීම — මෙම තරඟය අවසන් වූ බොහෝ කලකින් පසුත් කතාබහට ලක් වනු ඇති අතර, චේස්ගේ ද්විත්ව ශතකයට ආසන්න ඉනිම තවදුරටත් ඔහු වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ගේ වඩාත් විශ්වසනීය හා පළපුරුදු ටෙස්ත් ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ඔහුගේ වටිනාකම ඔප්නැංවීය.

ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවාවේ තරඟාවලි ආරම්භක පරාජයකින් වැළකී සිටීමට නම් ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම නැවත ආරම්භ කිරීමේදී සම්පූර්ණ ශක්තියෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට සිදු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය දිනාගෙන ඇත. මෙය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ගෝලීය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර…

28 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන USD ගෙවීම් පද්ධතිය නාවික අංශය සඳහා එළිදක්වයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන USD ගෙවීම් පද්ධතිය නාවික අංශය සඳහා එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික කර්මාන්තය නවීකරණය කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් තබමින්, සම්පත් බැංකු පීඑල්සී සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (SLPA) එක්ව රටේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බල ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් ප්‍රදානය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බල ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් ප්‍රදානය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිසිදු ශක්ති සංක්‍රමණය ත්වරණය කිරීම අරමුණු කරගත් ප්‍රධාන වහල සූර්ය බල මුලපිරීමක් හරහා ඩොලර් මිලියන 57.4 ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයකට ආසියානු…

28 Jun 2026 Discuss