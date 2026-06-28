Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවේ BJP නායක රාම් මාධව් කොළඹ දී ඉන්දිය-පාකිස්තාන් රහස් සාකච්ඡා පැවැත්වූ බවට වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවේ BJP නායක රාම් මාධව් කොළඹ දී ඉන්දිය-පාකිස්තාන් රහස් සාකච්ඡා පැවැත්වූ බවට වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ (BJP) ජ්‍යෙෂ්ඨ නායක රාම් මාධව්, ශ්‍රී ලංකාවේ අගනුවර වන කොළඹ නගරයේ දී ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර රහස් ට්‍රැක් 2 රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා පැවැත්වූ බවට මාධ්‍ය වාර්තා කළ තොරතුරු තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

ට්‍රැක් 2 රාජ්‍යතන්ත්‍රය යනු රාජ්‍යයන් නියෝජනය කරන ශාස්ත්‍රඥයින්, හිටපු නිලධාරීන් හෝ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයින් විසින් නිල රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මාර්ග හරහා නොව, ආතතීන් සමනය කිරීම හෝ සාමය සඳහා අවස්ථා ගවේෂණය කිරීමේ අරමුණින් මෙහෙයවනු ලබන අනිල, අවිධිමත් සංවාදය වේ.

BJP හි ප්‍රමුඛ පෙළේ නායකයෙකු වන අතරම ඉන්දීය දේශපාලන ස්ථාපනයට සමීප සහකාරයෙකු වන මාධව්, එම වාර්තා සම්පූර්ණයෙන් ම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඒවා නිවැරදි නොවන බව ප්‍රකාශ කළේය. ගිනි අවි රාශියකින් සන්නද්ධ, ගැඹුරු ලෙස ආතති සහගත සබඳතාවක් පවත්වාගෙන යන අසල්වැසි රටවල් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාව මධ්‍යස්ථ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා භූමිය ලෙස යොදා ගත් බවට සංසරණය වූ ප්‍රකාශවලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඔහු මෙම ප්‍රතික්ෂේපය කළේය.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පසුබිමක් ලෙස කොළඹ

ශ්‍රී ලංකාව, දකුණු ආසියාවේ මධ්‍යස්ථ හා උපාය මාර්ගිකව වැදගත් ස්ථානයක පිහිටි දූපත් රාජ්‍යයක් ලෙස ඓතිහාසිකව ස්ථාන ගත කර ගෙන ඇති අතර, කලෙක කලෙක කලාපීය සංවාදය සඳහා හැකි ස්ථානයක් ලෙස අවධානයට ලක් වේ. නව දිල්ලිය සහ ඉස්ලාමාබාදය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල ගැඹුරු ආතතිය හමුවේ, කොළඹ ඉන්දිය-පාකිස්තාන් සාකච්ඡාවලට සත්කාරකත්වය සැපයූ බවට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව සැලකිය යුතු අවධානයක් දිනා ගෙන තිබිණ.

කෙසේ නමුත්, මාධව්ගේ නිශ්චිත ප්‍රතික්ෂේපය හමුවේ, ශ්‍රී ලාංකික භූමියේ එවැනි අවිධිමත් සංවාදයක් සිදු වූ බවට ඉන්දීය පාර්ශ්වය විසින් ඕනෑම අනුමානයකට ඉඩ ප්‍රස්ථාව හොඳින් ම වසා දමා ඇති බවක් පෙනී යයි.

මෙම වාර්තා සකස් කරන අවස්ථාව වන විට පාකිස්තාන නියෝජිතයින් කිසිදු නිල ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබිණ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය දිනාගෙන ඇත. මෙය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ගෝලීය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර…

28 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන USD ගෙවීම් පද්ධතිය නාවික අංශය සඳහා එළිදක්වයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන USD ගෙවීම් පද්ධතිය නාවික අංශය සඳහා එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික කර්මාන්තය නවීකරණය කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් තබමින්, සම්පත් බැංකු පීඑල්සී සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (SLPA) එක්ව රටේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බල ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් ප්‍රදානය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බල ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් ප්‍රදානය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිසිදු ශක්ති සංක්‍රමණය ත්වරණය කිරීම අරමුණු කරගත් ප්‍රධාන වහල සූර්ය බල මුලපිරීමක් හරහා ඩොලර් මිලියන 57.4 ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයකට ආසියානු…

28 Jun 2026 Discuss