Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ක්‍රීඩාංගණයේ ඉතිහාසය: ජැංගූ සහ චේස් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ලෝක වාර්තා සහිත හයවන විකට් සමායෝජනයක්

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ක්‍රීඩාංගණයේ ඉතිහාසය: ජැංගූ සහ චේස් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ලෝක වාර්තා සහිත හයවන විකට් සමායෝජනයක්

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරුවන් වන කාවෙම් ජැංගූ සහ රොස්ටන් චේස්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වෙන දැනට ක්‍රියාත්මක ටෙස්ට් තරඟාවලිය තුළ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සටහන් වූ ඉහළම හයවන විකට් සමායෝජනය ගොඩනගමින් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම් කැටයම් කරගත්හ.

වාර්තා බිඳ දැමූ සමායෝජනයක්

මෙම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් මධ්‍යම පේළියේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා, ක්‍රිකට්හි දිගුම ආකෘතිය වන ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි පෙර සටහන් වූ සියලු හයවන විකට් වාර්තා අභිබවා යන අසාමාන්‍ය සමායෝජනයක් ගොඩනැගූහ. ශ්‍රී ලංකාවට විකට් ලබාගෙන තරඟය පාලනය කිරීමේ අපේක්ෂාවන්ට මෙය දැඩි පසුබෑමක් විය, මන්ද ජෝඩුව අනන්‍ය සන්සුන්භාවයකින් හා අධිෂ්ඨානයකින් පිතිකරණය කළ බැවිනි.

ජැංගූ ලෝක වේදිකාවේ තම පැමිණීම ප්‍රකාශ කරයි

කාවෙම් ජැංගූ සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම වාර්තා බිඳ දැමූ සමායෝජනය තවමත් නැගී එන ටෙස්ට් වෘත්තීය ජීවිතයක සුවිශේෂ මෙහෙවරක් නියෝජනය කරයි. ඔහු පළපුරුදු රොස්ටන් චේස් සමග දක්ෂ ක්‍රීඩා ස්වභාවයක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, ඉදිරි වසර ගණනාවක් තිස්සේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරණ පෙළගැස්මේ නිරන්තර සාමාජිකයෙකු ලෙස ඔහු බැබළිය හැකිය යන්න සනාථ කරන ස්වභාවයේ ක්‍රීඩා ශෛලියක් ඔහු ප්‍රදර්ශනය කළේය.

චේස්ගේ ස්ථිර දායිත්වය

ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකු වන රොස්ටන් චේස්, විශ්වාසදායී මධ්‍යම පේළි නැංගුරමක් ලෙස නැවතත් තම වටිනාකම ඔප්පු කළේය. ජැංගූ සමග ඔහු ගොඩනැගූ සමායෝජනය, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ජයග්‍රාහකයෙකු සිටි හැකි ස්ථානයකින් ගොඩගත් පමණක් නොව, ක්‍රීඩා ඉතිහාස රේඛා නැවත ලිවීය.

ශ්‍රී ලංකාවට දුෂ්කර දිනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරුවන් සහ ක්ෂේත්‍ර කණ්ඩායමට, මෙම සැසිය අතිශය කලකිරීමකින් පිරි අවස්ථාවක් ලෙස සිහිතබාගනු ඇත. ඔවුන්ගේ උත්සාහයන් තිබියදීත්, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරුවන් දෙදෙනා පීඩනය උරාගෙන ලකුණු රැස්කිරීමේ අවස්ථා ප්‍රයෝජනයට ගත් බැවින් ඔවුනට සමායෝජනය බිඳ දැමීමට නොහැකි විය.

ජැංගූ සහ චේස් අතර ලෝක වාර්තා සහිත හයවන විකට් සමායෝජනය, මෑතකාලීන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත් සමරනු ලබන පිතිකරණ ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස ස්ථාන ගෙන ඇති අතර, නිසැකවම මෙම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එදිරිව ශ්‍රී ලංකා තරඟාවලියේ ඉරණම් තීරණය කළ මොහොතක් ලෙස සිහිතබා ගනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට Sinhala

සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට

ඉරිදා දිනයේ සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වශයෙන් සිදු වූ ගුවන් අනතුරු දෙකක් හේතුවෙන් මුළු මනින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙම සිදුවීම් ජාත්‍යන්තර…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු බර වැඩිවෙමින් පවතී ශ්‍රී ලංකාවේ සමුච්චිත ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, රෝගය වැළඳීම් ගණන ක්‍රමයෙන් ඉහළ යෑම හේතුවෙන්…

28 Jun 2026 Discuss
වියට්නාමයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට: Vietjet සහ Vietnam Airlines විසින් හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කෙරේ Sinhala

වියට්නාමයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට: Vietjet සහ Vietnam Airlines විසින් හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කෙරේ

හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර මෙතෙක් කිසිදා නොතිබූ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය යන දෙරට අතර සංචාරක හා ගමනාගමන සබඳතා තවදුරටත්…

28 Jun 2026 Discuss