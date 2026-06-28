Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු වැඩිවීමට 'නව වර්ගයක්' හේතු බවට අගමැතිගේ තර්කයට සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන්ගෙන් එරෙහිවීමක්

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු වැඩිවීමට 'නව වර්ගයක්' හේතු බවට අගමැතිගේ තර්කයට සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන්ගෙන් එරෙහිවීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට රට පුරා වාර්තා වන ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ තියුණු ඉහළ යාමට නව ඩෙංගු වර්ගයක් වගකිව යුතු බවට අගමැතිනී හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය ඉදිරිපත් කළ තර්කයට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් සහ වෛද්‍යවරුන් ප්‍රසිද්ධියේ විරෝධය පළ කර තිබේ.

අගමැතිගේ ප්‍රකාශ විද්‍යාත්මක විමර්ශනයට ලක්වේ

නව ඩෙංගු වර්ගයක් මතුවීම රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ කනස්සල්ලට තුඩු දෙන ඉහළ යාමට හේතු විය හැකි බව අගමැතිනී අමරසූරිය මහත්මිය මෑතකදී යෝජනා කළ අතර, එම ප්‍රකාශය විද්‍යාත්මකව සනාථ නොවන නිගමනයක් ලෙස සැලකෙන බව ප්‍රකාශ කළ වෛද්‍ය විශේෂඥයන් සහ වසංගත රෝග විද්‍යාඥයන්ගෙන් දැඩි ප්‍රතිචාරයකට ලක්ව ඇත.

ශක්තිමත් විද්‍යාත්මක සාක්ෂි නොමැතිව ඉහළ යාම නව වර්ගයකට ආරෝපණය කිරීම මහජනතාව මුළාවේ හෙලීමේ අවදානමක් ඇති කරන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ කාලීන ඩෙංගු වසංගත සඳහා හේතු වන හොඳින් තහවුරු වූ සාධකවලින් අවධානය වෙනතකට යොමු කරන බව සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් අවධාරණය කර ඇත.

ඉහළ යාමට සැබෑ හේතු ලෙස විශේෂඥයන් සඳහන් කරන්නේ කුමක්ද

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ ස්වාධීන වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ට අනුව, දැනට ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමට හේතු වන්නේ බොහෝ දුරට සිදුකළ හැකි, ප්‍රතිකාර කළ හැකි හුරුපුරුදු හේතු වන අතර ඒවාට ඇතුළත් වන්නේ:

  • එකතු වී රැඳෙන ජලය Aedes aegypti මදුරුවන්ගේ අභිජනනය සඳහා පරිසරය සැකසීම
  • නාගරික සහ අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවල දෛශික පාලන ක්‍රමවේදවල ඌනතාවය
  • මදුරු ව්‍යාප්තියට හිතකර තත්ත්ව නිර්මාණය කරන කාලීන වර්ෂාපාත රටාවන්
  • ප්‍රජා මට්ටමේ දැනුවත් කිරීමේ සහ වැළැක්වීමේ ප්‍රයත්නවල ඇති ශිථිලතාවය

තහවුරු නොවූ වෛරස් විකෘතීන් පිළිබඳ අනුමාන කිරීම් කරනවා වෙනුවට ඔප්පු වූ මහජන සෞඛ්‍ය මැදිහත්වීම් සඳහා සම්පත් යොමු කරන ලෙස විශේෂඥයන් රජයට බල කර ඇත.

මහජන සෞඛ්‍ය සන්නිවේදනය සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්

මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් අතරතුර නායකත්වයෙන් නිවැරදි සන්නිවේදනයක් ලබා දීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. නව වර්ග පිළිබඳ සනාථ නොවූ ප්‍රකාශ අනවශ්‍ය සැකසංකා ඇති කළ හැකි අතර සෞඛ්‍ය ආයතන කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය ඛාදනය කළ හැකිය.

සායනික හා විද්‍යාත්මක වැදගත්කමක් ඇති කරුණු පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශ කිරීමට පෙර රජයේ නිලධාරීන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ සුදුසුකම් ලත් වසංගත රෝග විද්‍යාඥයන් සමඟ සමීපව සාකච්ඡා කළ යුතු බවට වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් 촉구කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව සැලකිය යුතු ඩෙංගු බරක් දරා ඇති අතර, කාලීන ඉහළ යාම් විශේෂයෙන් බටහිර පළාතේ රෝහල් පද්ධතිවලට සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කර ඇත. රෝගයට එරෙහිව ඵලදායිම ආරක්ෂාව ලෙස ප්‍රජා මට්ටමේ කාලෝචිත ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ඉතිරිව ඇති බව අවධාරණය කරමින්, බලධාරීන් සහ මහජනතාව යන දෙපාර්ශ්වයම වැළැක්වීමේ ප්‍රයත්නයන් දෙගුණ කළ යුතු බවට සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් බල කරති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට Sinhala

සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට

ඉරිදා දිනයේ සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වශයෙන් සිදු වූ ගුවන් අනතුරු දෙකක් හේතුවෙන් මුළු මනින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙම සිදුවීම් ජාත්‍යන්තර…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු බර වැඩිවෙමින් පවතී ශ්‍රී ලංකාවේ සමුච්චිත ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, රෝගය වැළඳීම් ගණන ක්‍රමයෙන් ඉහළ යෑම හේතුවෙන්…

28 Jun 2026 Discuss
වියට්නාමයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට: Vietjet සහ Vietnam Airlines විසින් හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කෙරේ Sinhala

වියට්නාමයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට: Vietjet සහ Vietnam Airlines විසින් හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කෙරේ

හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර මෙතෙක් කිසිදා නොතිබූ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය යන දෙරට අතර සංචාරක හා ගමනාගමන සබඳතා තවදුරටත්…

28 Jun 2026 Discuss