චෙම්මනි සමූහ සොහොන් පරීක්ෂණය සඳහා ජාත්යන්තර වෛද්ය විද්යාත්මක සහාය ලබා ගැනීමට රජය තීරණය කරයි
චෙම්මනි සමූහ සොහොන් භූමියෙන් හෑරී ගෙන ආ මානව අවශේෂ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර වෛද්ය විද්යාත්මක සහාය ලබා ගැනීමට රජය කටයුතු කරනු ඇති බව ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ අමාත්යවරයා පෙන්වා දී තිබේ. එම සහාය අවශ්ය අවස්ථාවකදී ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇති බවද උන්වහන්සේ සඳහන් කළේය.
විදේශ විශේෂඥ දැනුම රැගෙන ඒමට රජය පෙළඹවීම සඳහා විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් බලපෑම් කිරීමෙන් අනතුරුව, රටේ සිවිල් යුධ සමය හා සම්බන්ධ මෙම සංවේදී හා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් සහිත නඩුව සම්බන්ධයෙන් මෙම නිවේදනය නිකුත් කෙරිණි.
රාජ්යතාන්ත්රික නාලිකා දැනටමත් සක්රිය කෙරේ
විශේෂ වෛද්ය විද්යාත්මක සහාය ලබා ගැනීමේ හැකියාව ගවේෂණය කරමින් රජය විසින් දැනටමත් කිහිප රටක තානාපති කාර්යාල සමඟ මූලික සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බව අධිකරණ අමාත්යවරයා තහවුරු කළේය. කෙසේ වෙතත්, මෙම අවස්ථාවේදී නිශ්චිත රටවල් හෝ සංවිධාන නම් කර නොමැත.
උතුරු යාපනය අර්ධද්වීපයේ පිහිටි චෙම්මනි ස්ථානය, යුධ සමය තුළ සිදු වූ කෘර ක්රියාවන් ආරෝපිතව දිගු කලක් තිස්සේ සංවේදී ස්ථානයක් ලෙස සළකනු ලබන අතර, ශ්රී ලංකාව තුළ මෙන්ම විදේශගතව ද සිටින දෙමළ ජනතාව හා මානව හිමිකම් සංවිධාන අතර ගැඹුරු කනස්සල්ලට හේතුවී ඇත.
ගැඹුරු ඓතිහාසික වැදගත්කමක් සහිත නඩුවකි
1990 දශකයේ අගභාගයේ දී හිටපු සොල්දාදුවෙකු, දෙමළ සිවිල් වැසියන්ගේ මෘතදේහ එම ස්ථානයේ භූමදාන කර ඇති බව සාක්ෂි දෙපිට, චෙම්මනි සමූහ සොහොන් ගැන මහජන අවධානය යොමු විය. වසර ගණනාවක් පුරා සිදු කළ හෑරීම් මගින් මානව ඇටකටු අවශේෂ හමු වී ඇතත්, ස්ථානයේ සම්පූර්ණ විෂ්කම්භය හා දේහ හිමිකරුවන්ගේ අනන්යතාවය තවමත් නිශ්චිතව තහවුරු කර ගැනීමට හැකිවී නොමැත.
ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදා හා ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය අතර දශකවල් ගණනක් තිස්සේ ගෙන ගිය ගැටුමේ දී ආදරණීයයන් අහිමි වූ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් විශේෂයෙන්ම, සම්පූර්ණ හා විනිවිද භාවයෙන් යුත් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස නිතරම ඉල්ලීම් කර ඇත.
විපක්ෂය හදිසි ක්රියාමාර්ගයක් ඉල්ලා සිටී
ජාත්යන්තර වෛද්ය විද්යාත්මක විශේෂඥයින් රැගෙනඒම ප්රමාද නොකරන ලෙස විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. අවශ්ය පරීක්ෂණ ක්රියාවලියේ සංකීර්ණතාව හා විෂ්කම්භය හමුවේ දේශීය ධාරිතාව පමණක් ප්රමාණවත් නොවිය හැකි බව ඔවුහු තර්ක කළහ.
- ජාත්යන්තර වෛද්ය විද්යාත්මක කණ්ඩායම්වලට උසස් DNA හඳුනාගැනීමේ ශිල්පක්රම ලබා දිය හැකිය
- ස්වාධීන විදේශ විශේෂඥ දැනුම, පරීක්ෂණයට වඩාත් විශ්වාසනීයත්වයක් ලබා දිය හැකිය
- අවශේෂවල වයස හා තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන, කාලානුකූල ක්රියාමාර්ගය ඉතාමත් වැදගත් ලෙස සළකනු ලැබේ
අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වලට පිළිතුරු ලැබීමට හිමිකමක් ඇති බවත්, යුක්තිය අනිශ්චිත ලෙස කල් දැමිය නොහැකි බවත් මානව හිමිකම් සංවිධාන ද මෙම ඉල්ලීම්වලට හඬ එකතු කරමින් පෙන්වා දී ඇත.
සංහිඳියාවට පුළුල් ඇඟවුම් සහිතය
යුද්ධයෙන් පසු책임වහල් භාවය හා ජාතික සංහිඳියාව සඳහා රජය දක්වන කැපවීමේ දර්ශකයක් ලෙස, චෙම්මනි පරීක්ෂණය හසුරුවනු ලබන ආකාරය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කෙරේ. 2009 දී අවසන් වූ සිවිල් යුද්ධයේ අවසන් අදියර සම්බන්ධ නිරාකරණ නොවූ මානව හිමිකම් ගැටළු හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර විමර්ශනයට ලක්වීම තවමත් අඛණ්ඩව සිදුවෙමින් පවතී.
ප්රවේශමෙන් සකස් කළ ප්රකාශයක් වූවද, අධිකරණ අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය, බාහිර මැදිහත්වීමට රජය අවම වශයෙන් සූදානම් බව ප්රකාශ කරයි. ක්රියාවලිය සම්බන්ධ මහජන විශ්වාසය යළි ගොඩනැඟීමේ දී මෙය ඉතාමත් තීරණාත්මක පියවරක්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.