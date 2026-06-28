Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තෙල්දෙණිය වාහනයක් තුළ සොයාගත් භෞත චිකිත්සකයාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් සිවුදෙනෙකු රිමාන්ඩ්

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තෙල්දෙණිය වාහනයක් තුළ සොයාගත් භෞත චිකිත්සකයාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් සිවුදෙනෙකු රිමාන්ඩ්

තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ වාහනයක් තුළින් මළසිරුර හමුවූ භෞත චිකිත්සකයාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සිවුදෙනෙකු නුවරඑළිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ජූලි 9 වැනිදා දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනීමට නියෝග කර ඇත.

ප්‍රධාන සැකකරුවන් රිමාන්ඩ් භාරයට

රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබූවන් අතර ඝාතනයේ කේන්ද්‍රීය සැලසුම්කරු යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයා, ඔහුගේ භාර්යාව සහ සිදුවීමට සම්බන්ධ යැයි සැලකෙන තවත් දෙදෙනෙකු ඇතුළත් වේ. සිකුරාදා සැකකරුවන් මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අධිකරණය රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කළේය.

වාහනය තුළ මළසිරුර සොයාගැනීම

තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ නතර කර තිබූ වාහනයක් තුළ භෞත චිකිත්සකයාගේ මළසිරුර සොයාගැනීමත් සමඟ අධිකාරීන් වහාම විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කළහ. ඝාතනය වටා පවතින තත්ත්වයන් හේතුවෙන් විමර්ශකයින්ට නඩුව සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී ඇති සිවුදෙනා හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි විය.

විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට

සැකකරුවන් ජූලි 9 වැනිදා ඊළඟ අධිකරණ අවස්ථාව දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටිද්දී, පොලීසිය සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටී. නඩුව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යාමත් සමඟ හේතුව සහ සිදුවීම්වල සම්පූර්ණ අනුක්‍රමය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම නඩුව සෙමෙන් ජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, භෞත චිකිත්සකයාගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම්වල සම්පූර්ණ දාමය ස්ථාපිත කිරීමට අධිකාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අනතුරුදායක රිය පැදවීම සඳහා ක්ෂණික දඩ මුදල් අහෝසි කරමින් ශ්‍රී ලංකාව නඩු විභාගයට යොමු කිරීමේ නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙයි Sinhala

අනතුරුදායක රිය පැදවීම සඳහා ක්ෂණික දඩ මුදල් අහෝසි කරමින් ශ්‍රී ලංකාව නඩු විභාගයට යොමු කිරීමේ නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගවල නොසැලකිලිමත් ලෙස රිය පදවන්නන්ට ඉදිරියේදී ක්ෂණික දඩ මුදලකින් නිදහස් වීමේ අවකාශය තවදුරටත් නොලැබෙනු ඇත. මේ බව රට පුරා රථවාහන බලාත්මක කිරීමේ…

28 Jun 2026 Discuss
අයර්ලන්තය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කම්පනයට පත් කළත් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවතට Sinhala

අයර්ලන්තය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කම්පනයට පත් කළත් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවතට

තරගාවලියේ වෙනත් තැනක සිදු වූ අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලාපොරොත්තු ක්ෂණිකව ජීවත් කළද, කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන අවසන් වී ඇත. අයර්ලන්තය…

28 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද හමුදා ඉරාන ඉලක්ක වෙත නව ප්‍රහාර රැල්ලක් එල්ල කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපද හමුදා ඉරාන ඉලක්ක වෙත නව ප්‍රහාර රැල්ලක් එල්ල කරයි

ඇමරිකානු හමුදාව කලාපයේ මෙහෙයුම් තීව්‍ර කරයි එක්සත් ජනපද හමුදාව ඉරාන ස්ථාන ඉලක්ක කරගනිමින් අතිරේක ප්‍රහාර සිදු කර ඇති අතර, මෙය වොෂින්ටනය සහ තෙහෙරානය අතර…

28 Jun 2026 Discuss