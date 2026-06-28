තෙල්දෙණිය වාහනයක් තුළ සොයාගත් භෞත චිකිත්සකයාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් සිවුදෙනෙකු රිමාන්ඩ්
තෙල්දෙණිය ප්රදේශයේ වාහනයක් තුළින් මළසිරුර හමුවූ භෞත චිකිත්සකයාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සිවුදෙනෙකු නුවරඑළිය මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසින් ජූලි 9 වැනිදා දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනීමට නියෝග කර ඇත.
ප්රධාන සැකකරුවන් රිමාන්ඩ් භාරයට
රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබූවන් අතර ඝාතනයේ කේන්ද්රීය සැලසුම්කරු යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයා, ඔහුගේ භාර්යාව සහ සිදුවීමට සම්බන්ධ යැයි සැලකෙන තවත් දෙදෙනෙකු ඇතුළත් වේ. සිකුරාදා සැකකරුවන් මහේස්ත්රාත්වරයා ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අධිකරණය රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කළේය.
වාහනය තුළ මළසිරුර සොයාගැනීම
තෙල්දෙණිය ප්රදේශයේ නතර කර තිබූ වාහනයක් තුළ භෞත චිකිත්සකයාගේ මළසිරුර සොයාගැනීමත් සමඟ අධිකාරීන් වහාම විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කළහ. ඝාතනය වටා පවතින තත්ත්වයන් හේතුවෙන් විමර්ශකයින්ට නඩුව සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී ඇති සිවුදෙනා හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි විය.
විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට
සැකකරුවන් ජූලි 9 වැනිදා ඊළඟ අධිකරණ අවස්ථාව දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටිද්දී, පොලීසිය සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටී. නඩුව අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යාමත් සමඟ හේතුව සහ සිදුවීම්වල සම්පූර්ණ අනුක්රමය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම නඩුව සෙමෙන් ජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, භෞත චිකිත්සකයාගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම්වල සම්පූර්ණ දාමය ස්ථාපිත කිරීමට අධිකාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.