Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චේස් සහ ජැංගූ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දැවැන්ත රන් 401ක දිගුවකින් ලෝක වාර්තාව කුඩු කරති

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චේස් සහ ජැංගූ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දැවැන්ත රන් 401ක දිගුවකින් ලෝක වාර්තාව කුඩු කරති

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරුවන් වන රොස්ටන් චේස් සහ අමීර් ජැංගූ, ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ රන් 401ක් දක්වා දිවෙන දිගුවක් ගොඩනඟමින් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම් කොටා ඇත — ක්‍රීඩාවේ දිගම ආකෘතියෙහි ඕනෑම වකුගඩුවකට හිමි ලෝක වාර්තාව බිඳ දමමින්.

යුගයන්ට ජීවත්වන වාර්තාවක්

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර ගොඩනැගුණු මෙම දැවැන්ත දිගුව පෙර ලෝක වාර්තාව අභිබවා ගිය අතර, ක්‍රිකට් ලෝකය විශ්මයාවිෂ්ට කළේය. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරගය අතරතුර සිදු කරන ලද මෙම ක්‍රීඩා ජය, සාමාන්‍ය තරගයක් ක්‍රීඩා ඉතිහාසාංකනයේ සීමාන්තික අවස්ථාවක් බවට පත් කළේය.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමේ නැගී එන දක්ෂ ක්‍රීඩකයකු ලෙස සැලකෙන ජැංගූ, පළපුරුදු චේස් සමඟ එක්ව අවස්ථාවේ උසට ක්‍රීඩා කළ අතර, දෙදෙනා ම එකට අසාමාන්‍ය ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවකින් හා නිපුණතාවයකින් යුත් ඉනිමක් ගොඩනැගීය. දීර්ඝ කාලයක් පුරා දිගුව ගොඩනඟා පවත්වාගෙන යාමේ ඔවුන්ගේ සමත්කම, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු ප්‍රහාරය ලගින් රැකගැනීමට නොහැකිවීමට ප්‍රධාන හේතු විය.

ශ්‍රී ලංකාවට එය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට නම්, වාර්තා බිඳ දැමූ මෙම දිගුව තරගයේ සත්කාරකයන් දැඩි පීඩනයකට යටත් කරවමින් සැලකිය යුතු අසාර්ථකත්වයක් නියෝජනය කරයි. ද්වීපික ජාතියේ පන්දු යවන්නන්ට, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රමානුකූලව ප්‍රහාරය ඉරා දමමින් අත් ලබාගන්නා ආකාරයට රන් රැස්කරගෙන ගිය ගමනේදී, බිඳවැටීමක් ඇති කර ගත නොහැකි විය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආධාරකරුවන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම ශක්තිමත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වුවද, දිගුවේ විශාලත්වය ගෘහ කණ්ඩායම ජය ගැනීමට ගිනිකදු ගොඩකට මුහුණ දෙන තත්ත්වයකට ඇද දමා ඇත.

චේස්ගේ අඛණ්ඩ විශිෂ්ටත්වය

රොස්ටන් චේස් දිගු කලක් තිස්සේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පේළියේ වඩාත් විශ්වාසදායක හා තාක්ෂණිකව ශක්තිමත් පිතිකරුවන් අතර ස්ථානගත වී ඇත. මෙම ඓතිහාසික දිගුවට ඔහු ලබාදුන් දායකත්වය, ඉහළම මට්ටමේ තරගාවලිවලදී ජය ගෙනදෙන ක්‍රීඩකයකු ලෙස ඔහු ස්ථාන ගන්නා ආකාරය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි. ඒ අතරම, ජැංගූගේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා ඉරණම, මෙම ඇදහිය නොහැකි ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව තීව්‍ර ලෙස ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

වාර්තා ස්ථාපිත කළ මෙම දිගුව, නූතන ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි මහා පිතිකරු ප්‍රදර්ශනවලින් එකක් ලෙස සහ සමස්ත වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට් ගේ ආඩම්බරයට හේතු වන මොහොතක් ලෙස සැමරෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පා කර්මාන්තය පොලිස් වැටලීම් වෙනුවට නිසි නියාමනයක් ඉල්ලා සිටී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පා කර්මාන්තය පොලිස් වැටලීම් වෙනුවට නිසි නියාමනයක් ඉල්ලා සිටී

පීඩනයට පත් කර්මාන්තයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පා සහ සුවතා කර්මාන්තය ක්‍රමයෙන් වැඩිවන පරීක්ෂණයකට ලක්වෙමින් තිබේ. එහෙත් ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාකරුවන් සහ පෙනී සිටින්නන් තර්ක…

28 Jun 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 8%ක් අඩු වෙයි Sinhala

2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 8%ක් අඩු වෙයි

මුදල් ඒකකය සැලකිය යුතු ලෙස දුර්වල වීමත් සමඟ රුපියලට පීඩනය එල්ල වෙයි 2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 8කින් පමණ අවප්‍රමාණය වී ඇති…

28 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට අමතර T20 තරග ඇතුළත් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් යෝජනාව BCCI ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට අමතර T20 තරග ඇතුළත් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් යෝජනාව BCCI ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ඉන්දියාවේ ඉදිරි සංචාරයේදී අමතර Twenty20 ජාත්‍යන්තර තරග තුනක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව බෝඩ් ඔෆ් කන්ට්‍රෝල් ෆෝ ක්‍රිකට් ඉන්…

28 Jun 2026 Discuss