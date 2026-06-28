ඉන්දියාවේ ශ්රී ලංකා සංචාරයට අමතර T20 තරග ඇතුළත් කිරීමේ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් යෝජනාව BCCI ප්රතික්ෂේප කරයි
ඉන්දියාවේ ඉදිරි සංචාරයේදී අමතර Twenty20 ජාත්යන්තර තරග තුනක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව බෝඩ් ඔෆ් කන්ට්රෝල් ෆෝ ක්රිකට් ඉන් ඉන්දියාව (BCCI) විසින් ප්රතික්ෂේප කළ බව වාර්තා වීමත් සමඟ, නියමිත තරග මාලාවට අමතර T20I තරග සුරක්ෂිත කර ගැනීමට ශ්රී ලංකාව දැරූ අපේක්ෂාවන් බිඳ වැටී ඇත.
අමතර තරග පැවැත්වීමේ ඉල්ලීම ප්රතික්ෂේප වෙයි
සංචාරයේ විෂය පථය පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ අතර, එමඟින් ධාරක මණ්ඩලයට වැඩි මූල්ය ප්රතිලාභ ලැබීමටත්, දේශීය රසිකයන්ට ස්වදේශීය පිටියේදී ක්රිකට් දැවැන්තයින් දෙදෙනා අතර ගැටුම් නැරඹීමට වැඩි අවස්ථා සැලසීමටත් හැකිවනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු විය.
කෙසේ වෙතත්, යෝජිත T20 ජාත්යන්තර තරග තුන ඇතුළත් නොකර මුල් කාලසටහන එලෙසම පවත්වාගෙන යාමට BCCI තීරණය කර, එම ඉල්ලීම ප්රතික්ෂේප කළ බව සඳහන් වේ.
මූල්ය හා කාලසටහන් සම්බන්ධ ප්රතිවිපාක
අමතර T20I තරග ඇතුළත් සංචාරයක් ශ්රී ලංකා ක්රිකට්වලට සැලකිය යුතු ශක්තිමත් කිරීමක් වනු ඇතිව තිබූ අතර, ඉන්දීය සංචාරක කණ්ඩායම් දිවයිනේ සෑම විටෙකම අති විශාල වාණිජ උනන්දුවක් හා ටිකට් ආදායමක් ජනනය කරයි. මෙම ප්රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන්, දැනටමත් උද්යෝගිමත් මෙම තරග මාලාවට ලාභදායී එකතු කිරීමක් ලෙස ලැබිය හැකිව තිබූ අවස්ථාවෙන් ශ්රී ලංකාව වංචිත වී ඇත.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් දිනදර්ශනයේ වඩාත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින තරග අතරට ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දීය සංචාරය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඇතුළත් වී ඇති අතර, ආසියානු දැවැන්තයාට එරෙහිව පැවැත්වෙන තරග සාමාන්යයෙන් ක්රීඩාංගන පිරවෙන අතර රටපුරා ප්රබල විකාශන නරඹන්නන් ප්රමාණයක් ආකර්ෂණය කරගනී.
සංචාරය නියමිත පරිදි ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
මෙම පසුබෑම තිබියදීත්, දෙපාර්ශ්වය අතර පුළුල් සංචාරය මුලින් සැලසුම් කළ පරිදිම ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අවසාන කාලසටහනේ සවිස්තරාත්මක කරුණු සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශ්වයම තවම නිල මහජන නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් රසිකයන් ඒ වුවද තහවුරු කළ තරග කාලසූචිය සඳහා 간절ව බලා සිටිනු ඇති අතර, ආසියාවේ ප්රමුඛ ක්රිකට් ජාතීන් දෙදෙනා අතර ආකර්ෂණීය තරග මාලාවක් බවට පත්වීමට නියමිත මෙම සංචාරය ඉදිරියේ ජනතා ප්රතීක්ෂාව දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.