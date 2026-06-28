Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහන ත්වරාන්විත කිරීමේ අරමුණින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩොලර් මිලියන 57.4ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයක් අනුමත කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ පිරිසිදු හා වඩාත් දැරිය හැකි විදුලි ජනනය කරා ගමන් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා වූ විශාල ප්‍රවර්ධනයක්

මෙම ප්‍රතිපාදන සැලසුම් කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා වහල සූර්ය සවිකිරීම් සඳහා ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීමටයි. එමඟින් ගෘහස්ථ සහ ව්‍යාපාරික පාර්ශ්වවලට තමන්ගේම විදුලිය ජනනය කිරීමත්, මිල අධික ඛනිජ තෙල් ආනයනය මත යැපීම අඩු කිරීමත් හැකි වේ. මෙම මුලපිරීම ජාතික විදුලි ජාලයේ පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ කොටස ඉහළ නැංවීමේ රජයේ පුළුල් අභිලාෂයන් සමඟ සමගාමී වේ.

ශ්‍රී ලංකාව දිගුකලක් තිස්සේ ඉහළ විදුලි වියදම් සහ නිතර සිදුවන විදුලි සැපයුම් බාධාවන් සමඟ පොරබදමින් සිටින අතර, 2022 දී ඇති වූ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය මෙම අභියෝග තවදුරටත් කැපී පෙනෙන ලෙස ඉස්මතු කළේය. වහල සූර්ය විදුලි පද්ධති ජාතික විදුලි ජාලය මත පැටවෙන බර සැහැල්ලු කරමින් පාරිභෝගිකයන්ට දිගුකාලීන ඉතිරිකිරීම් ලබා දිය හැකි විමධ්‍යගත විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරයි.

මූල්‍යකරණය ඉටු කරනු ලබන දේ

  • නේවාසික, වාණිජ සහ රාජ්‍ය අංශ ගොඩනැගිලිවල වහල සූර්ය ධාරිතාව පුළුල් කිරීම
  • අඩු හා මධ්‍යම ආදායම්ලාභී පවුල්වලට සූර්ය තාක්ෂණය ලබා ගැනීමේ ආධාර
  • වැඩි වූ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ආදානය සඳහා ජාල යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම
  • සූර්ය බලශක්ති අනුගැනීම සඳහා නියාමන හා මූල්‍ය රාමු වැඩිදියුණු කිරීමට තාක්ෂණික සහාය

පුළුල් බලශක්ති ඉලක්ක

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට විදුලි ජනනයෙන් සියයට 70ක් පුනර්ජනනීය ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගැනීමේ ඉහළ ඉලක්කයක් නියම කර ගෙන ඇත. ADB පැකේජය පෞද්ගලික ආයෝජන අවුළුවාලීමෙන් සහ ඓතිහාසිකව වහල සූර්ය ව්‍යාප්තිය මන්දගාමී කළ මූල්‍ය බාධා ඉවත් කිරීමෙන් රටට එම ඉලක්කය කරා ළඟා වීමට අර්ථවත් දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම අනුමැතිය ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර බලශක්ති ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි ඇති කැපවීම සහ පිරිසිදු බලශක්ති සංක්‍රමණය සඳහා කලාපීය ආදර්ශයක් බවට පත් වීමේ හැකියාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය ඉහළ යමින් පවතින බව පිළිබිඹු කරයි.

ADB බහු ක්ෂේත්‍රයන් හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ නිරන්තර සංවර්ධන හවුල්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර, මෙම නවතම අනුමැතිය රටේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සහ දීර්ඝකාලීන වර්ධනයේ ස්ථම්භයක් ලෙස දේශගුණ ඔරොත්තු දෙන යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතනයේ අවධානය අවධාරණය කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

සෞඛ්‍ය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ගෝලීය පිළිගැනීමක් දිනා ගන්නා දූපත් රාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වැඩිම ජනප්‍රියතාවක් ලබන සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ…

28 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සහ එම යුරෝපීය රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා…

28 Jun 2026 Discuss
මහේන්ද්‍රන් සහ රවී කේ විරුද්ධ බැඳුම්කර වෙන්දේසි නඩුව සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ජූලි 22 දිනය නියම කරයි Sinhala

මහේන්ද්‍රන් සහ රවී කේ විරුද්ධ බැඳුම්කර වෙන්දේසි නඩුව සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ජූලි 22 දිනය නියම කරයි

කොළඹ මහාධිකරණය, හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් සහ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ඇතුළු පෙරෙන් 11 දෙනකු සම්බන්ධ, දිගු කලක් තිස්සේ පවත්නා මහ බැංකු…

28 Jun 2026 Discuss