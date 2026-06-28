Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බල ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් ප්‍රදානය කරයි

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බල ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් ප්‍රදානය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිසිදු ශක්ති සංක්‍රමණය ත්වරණය කිරීම අරමුණු කරගත් ප්‍රධාන වහල සූර්ය බල මුලපිරීමක් හරහා ඩොලර් මිලියන 57.4 ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයකට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, එය රටේ පුනර්ජනනීය ශක්ති අපේක්ෂාවන් සඳහා සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

දැරිය හැකි පිරිසිදු ශක්තියට ඉහළ ඔසවා තැබීමක්

අනුමත කළ මූල්‍යකරණය සැලසුම් කර ඇත්තේ විශාල පරිමාණ වහල සූර්ය බල ඒකාරාශීකරණ වැඩසටහනකට සහාය දෙමින් ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ථ හා ව්‍යාපාරික පාරිභෝගිකයන්ට දැරිය හැකි සූර්ය බලශක්තිය ලබා ගැනීමේ හැකියාව පුළුල් කිරීම සඳහා ය. මෙම මුලපිරීමේ කේන්ද්‍රීය සංකල්පය වනුයේ අථාර්ථික ශුද්ධ මිනුම් ක්‍රමයකි; එමඟින් වහල සූර්ය ස්ථාපනවලින් ජනනය කෙරෙන ශක්තිය පාරිභෝගිකයන්ගේ ගිණුම් වෙත ණය කරනු ලැබෙන බැවින් පිරිසිදු ශක්තිය ආශ්‍රය කිරීම මූල්‍යමය වශයෙන් වඩාත් ආකර්ෂණීය ක්‍රියාවලියක් බවට පත්වේ.

විමෝචන හා ශක්ති පිරිවැය අඩු කිරීම

ශක්ති ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීමෙන් ඔබ්බට ගොස්, මෙම වැඩසටහනට ශක්තිමත් පාරිසරික වගකීමක් ද පවතී. වහල සූර්ය තාක්ෂණයේ පුළුල් ව්‍යාප්තිය දිරිමත් කිරීම තුළින් හරිතාගාර වායු විමෝචනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දේශගුණ විපර්යාසවල බලපෑම් ඉදිරියේ ඉතා අවදානමට ලක්ව සිටින දූපත් රාජ්‍යයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට මෙය ඉතා ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයකි.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු මූල්‍යමය හා මෙහෙයුම් පීඩනයකට ලක්ව ඇති ශක්ති අංශයක් සමඟ දැඩි අභියෝගයන්ට මුහුණ දී ඇත. ඉහළ ගිය ඉන්ධන ආනය පිරිවැය සහ නිතර ඇතිවන විදුලිය හිඟය, රටේ ශක්ති මිශ්‍රණය විවිධාංගීකරණය කර ෆොසිල් ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කර ගැනීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව ඉස්මතු කර ඇත.

මූල්‍යකරණ පැකේජයේ අන්තර්ගතය

ADB ආයතනයෙන් ලැබෙන ඩොලර් මිලියන 57.4 ක පැකේජය, වහල සූර්ය ක්‍රම යෙදවීම හා ආශ්‍රිත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට සහාය වීම සඳහා ව්‍යුහගත කරන ලද මූල්‍ය උපකරණ ගණනාවකින් සමන්විත වේ. මූල්‍යකරණ බෙදීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර ප්‍රකාශයට පත් නොකළ ද, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය හා තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සඳහා ADB ය දැනටමත් දක්වන කැපවීම මෙම පැකේජය තුළ පිළිබිඹු වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය ශක්ති ගමන් මග

ADB ය ගත් මෙම නවතම මැදිහත්වීම, ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ජාතික පුනර්ජනනීය ශක්ති ඉලක්කවලට අනුකූල වේ; ඉදිරි දශකවල දී විදුලි ජනනයේ සැලකිය යුතු කොටසක් ෆොසිල් ඉන්ධනවලින් ඉවත් කිරීම සඳහා මෙම ඉලක්ක ආශාකාමී ලෙස සකස් කර ඇත. රටේ අනන්ත හිරු එළිය හා විශාල උපයෝගිතා ව්‍යාපෘතිවලට සාපේක්ෂව සාපේක්ෂව අඩු යටිතල පහසුකම් පිරිවැය සැලකිල්ලට ගත් කල, වහල සූර්ය බලය විශේෂයෙන් ඒ උපාය මාර්ගයේ ප්‍රධාන ස්තම්භයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

මෙම වැඩසටහනෙන් සහාය ලබා දෙන අථාර්ථික ශුද්ධ මිනුම් රාමුව, පුද්ගලික අංශයේ හා ගෘහස්ථ සහභාගිත්වය ඉහළ නංවාලීමට දිරිගැන්වීමක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ජනගහනය පුරා පිරිසිදු ශක්තියේ ප්‍රතිලාභ වඩාත් පුළුල් ලෙස බෙදා හැරීමට ද එය දායක වනු ඇත.

ADB ය ගත් අනුමැතිය කාලෝචිත හා උපාය මාර්ගිකව වැදගත් සහාය ලෙස කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, බෙදා හරින ලද සූර්ය බල ජනනය විශාල කිරීම, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා විදුලිය මිල ස්ථාවර කිරීමේ දී අර්ථවත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි බවත් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ රටේ දේශගුණ කැපවීම්වලට දායකත්වය ලබා දිය හැකි බවත් ඔවුහු සඳහන් කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය දිනාගෙන ඇත. මෙය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ගෝලීය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර…

28 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන USD ගෙවීම් පද්ධතිය නාවික අංශය සඳහා එළිදක්වයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන USD ගෙවීම් පද්ධතිය නාවික අංශය සඳහා එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික කර්මාන්තය නවීකරණය කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් තබමින්, සම්පත් බැංකු පීඑල්සී සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (SLPA) එක්ව රටේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන…

28 Jun 2026 Discuss
හයිටි හි පීඩිතයන් ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා හමුදා සූදානම් බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි Sinhala

හයිටි හි පීඩිතයන් ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා හමුදා සූදානම් බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි

හයිටි මෙහෙයුම සම්බන්ධ ජනාධිපති ප්‍රතිශ්‍රුතිය හයිටිය යනු කැරිබියන් කලාපයේ කැළඹිලිවලට ලක්ව ඇති රටකි. එහි පීඩාවට පත් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක…

28 Jun 2026 Discuss