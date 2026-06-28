Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට

ඉරිදා දිනයේ සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්‍රංශයේ වෙන් වෙන් වශයෙන් සිදු වූ ගුවන් අනතුරු දෙකක් හේතුවෙන් මුළු මනින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙම සිදුවීම් ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා ප්‍රජාව අතර දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය.

සෞදි ඇරම්කෝ සමාගමේ හෙලිකොප්ටරය කඩා වැටේ

සෞදි අරාබියාවේදී රාජ්‍ය සතු බලශක්ති දැවැන්තයා වන සෞදි ඇරම්කෝ සමාගමට සම්බන්ධ හෙලිකොප්ටරයක් කඩා වැටී බහු පාර්ශ්වීය මරණ සිදු විය. රාජ්‍යයේ 광범囲 ශ්‍රේෂ්ඨ තෙල් හා ගෑස් මෙහෙයුම්වල සෞදි ඇරම්කෝ ඉටු කරන ප්‍රමුඛ භූමිකාව සහ දුරස්ථ පහසුකම් හා නොගිලෙන ස්ථාපනයන් හරහා කාර්යමණ්ඩලය ප්‍රවාහනය කිරීමට හෙලිකොප්ටර් නිතිපතා භාවිත කිරීම සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ශනය කර ගෙන ඇත.

රාජ්‍යයේ බලධාරීන් අනතුරට හේතු සොයා බලා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති නමුත්, මෙම අවස්ථාව වන විට නිල නිගමන කිසිවක් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැත.

ප්‍රංශයේ ගුවන් අනතුරකින් ජීවිත හිමිද යයි

එම දිනයේම ප්‍රංශය ද තමන්ගේම ගුවන් ඛේදවාචකයකට ගොදුරු වූ අතර, ගුවන් යානා අනතුරක් හේතුවෙන් එදිනෙදා මරණ ගණනට තවත් ජීවිත එකතු විය. හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් සිදුවීම් ස්ථානය වෙත ළඟා වූ අතර, බේරාගැනීමේ සහ ශරීර ලබාගැනීමේ මෙහෙයුම් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.

ප්‍රංශ බලධාරීන් මරණ සිදු වූ බව තහවුරු කළ අතර, අදාළ ගුවන් ආරක්ෂිත ආයතන විසින් අනතුරට හේතු සොයා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

ගෝලීය ගුවන් ප්‍රජාව අවධානයෙන්

එකම දිනයක් තුළ මාරාන්තික ගුවන් සිදුවීම් දෙකක් සිදු වීම ලොව පුරා ගුවන් ආරක්ෂිත විශ්ලේෂකයන් අතර සැලකිලිමත් බවක් ඇති කර ඇත. ඛේදවාචක දෙකෙන්ම මතු වන ප්‍රධාන කරුණු ඇතුළත් වන්නේ:

  • අනතුරු දෙකෙහිම මුළු මරණ ගණන 25 දෙනෙකු වීම
  • සෞදි අරාබියාව සහ ප්‍රංශය යන දෙරටෙහිම විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වීම
  • සිදුවීම් දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ බවට කිසිදු ක්ෂණික ඇඟවීමක් නොමැති වීම

රජයන් දෙකම ජීවිතක්ෂයට පත් වූවන්ගේ පවුල්වලට සංවේදනා පළ කර ඇති අතර, ඉදිරි දින හා සති කිහිපය තුළ සෑම අනතුරකම නිශ්චිත හේතු හෙළිදරව් කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ විමර්ශන ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු බර වැඩිවෙමින් පවතී ශ්‍රී ලංකාවේ සමුච්චිත ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, රෝගය වැළඳීම් ගණන ක්‍රමයෙන් ඉහළ යෑම හේතුවෙන්…

28 Jun 2026 Discuss
වියට්නාමයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට: Vietjet සහ Vietnam Airlines විසින් හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කෙරේ Sinhala

වියට්නාමයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට: Vietjet සහ Vietnam Airlines විසින් හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කෙරේ

හෝ චි මින් නගරය සහ කොළඹ අතර මෙතෙක් කිසිදා නොතිබූ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය යන දෙරට අතර සංචාරක හා ගමනාගමන සබඳතා තවදුරටත්…

28 Jun 2026 Discuss
බෙදුම්වාදී දේශපාලනය අත්හැර ජාතික එකමුතුව ගොඩනඟන බවට ඇමති විජිත හේරත්ගේ ප්‍රතිඥාව Sinhala

බෙදුම්වාදී දේශපාලනය අත්හැර ජාතික එකමුතුව ගොඩනඟන බවට ඇමති විජිත හේරත්ගේ ප්‍රතිඥාව

බෙදුම්වාදී දේශපාලන ක්‍රමවේදයන්ගෙන් ඉවත් වී වඩාත් එක්සත් හා සමන්විත සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතිශ්‍රුතිය අලුත් කර ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ…

28 Jun 2026 Discuss