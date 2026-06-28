සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්රංශයේ වෙන් වෙන් වූ ගුවන් අනතුරු දෙකකින් 25 දෙනෙකු මරුට
ඉරිදා දිනයේ සෞදි අරාබියාවේ සහ ප්රංශයේ වෙන් වෙන් වශයෙන් සිදු වූ ගුවන් අනතුරු දෙකක් හේතුවෙන් මුළු මනින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙම සිදුවීම් ජාත්යන්තර ගුවන් සේවා ප්රජාව අතර දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය.
සෞදි ඇරම්කෝ සමාගමේ හෙලිකොප්ටරය කඩා වැටේ
සෞදි අරාබියාවේදී රාජ්ය සතු බලශක්ති දැවැන්තයා වන සෞදි ඇරම්කෝ සමාගමට සම්බන්ධ හෙලිකොප්ටරයක් කඩා වැටී බහු පාර්ශ්වීය මරණ සිදු විය. රාජ්යයේ 광범囲 ශ්රේෂ්ඨ තෙල් හා ගෑස් මෙහෙයුම්වල සෞදි ඇරම්කෝ ඉටු කරන ප්රමුඛ භූමිකාව සහ දුරස්ථ පහසුකම් හා නොගිලෙන ස්ථාපනයන් හරහා කාර්යමණ්ඩලය ප්රවාහනය කිරීමට හෙලිකොප්ටර් නිතිපතා භාවිත කිරීම සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ශනය කර ගෙන ඇත.
රාජ්යයේ බලධාරීන් අනතුරට හේතු සොයා බලා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති නමුත්, මෙම අවස්ථාව වන විට නිල නිගමන කිසිවක් ප්රකාශයට පත් කර නොමැත.
ප්රංශයේ ගුවන් අනතුරකින් ජීවිත හිමිද යයි
එම දිනයේම ප්රංශය ද තමන්ගේම ගුවන් ඛේදවාචකයකට ගොදුරු වූ අතර, ගුවන් යානා අනතුරක් හේතුවෙන් එදිනෙදා මරණ ගණනට තවත් ජීවිත එකතු විය. හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් සිදුවීම් ස්ථානය වෙත ළඟා වූ අතර, බේරාගැනීමේ සහ ශරීර ලබාගැනීමේ මෙහෙයුම් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක කෙරිණි.
ප්රංශ බලධාරීන් මරණ සිදු වූ බව තහවුරු කළ අතර, අදාළ ගුවන් ආරක්ෂිත ආයතන විසින් අනතුරට හේතු සොයා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
ගෝලීය ගුවන් ප්රජාව අවධානයෙන්
එකම දිනයක් තුළ මාරාන්තික ගුවන් සිදුවීම් දෙකක් සිදු වීම ලොව පුරා ගුවන් ආරක්ෂිත විශ්ලේෂකයන් අතර සැලකිලිමත් බවක් ඇති කර ඇත. ඛේදවාචක දෙකෙන්ම මතු වන ප්රධාන කරුණු ඇතුළත් වන්නේ:
- අනතුරු දෙකෙහිම මුළු මරණ ගණන 25 දෙනෙකු වීම
- සෞදි අරාබියාව සහ ප්රංශය යන දෙරටෙහිම විමර්ශන ක්රියාත්මක වීම
- සිදුවීම් දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ බවට කිසිදු ක්ෂණික ඇඟවීමක් නොමැති වීම
රජයන් දෙකම ජීවිතක්ෂයට පත් වූවන්ගේ පවුල්වලට සංවේදනා පළ කර ඇති අතර, ඉදිරි දින හා සති කිහිපය තුළ සෑම අනතුරකම නිශ්චිත හේතු හෙළිදරව් කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ විමර්ශන ක්රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.