එක්සත් ජනපදය සටන්විරාම උල්ලංඝනය කිරීමේ චෝදනා මත ඉරාන හමුදා ඉලක්ක වෙත ප්රහාර එල්ල කරයි
තෙහෙරාන් සටන්විරාම එකඟතාවක් උල්ලංඝනය කළ බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ, එක්සත් ජනපදය සිකුරාදා ඉරාන ඉලක්ක වෙත හමුදා ප්රහාර එල්ල කළ අතර, එය දෙරට අතර තතනාන ගැටුම් සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ඉරාන හමුදා මූලස්ථාන ඉලක්ක කරගනිමින් ප්රහාර දියත් කෙරේ
ඇමෙරිකානු හමුදාව 26 වැනි සිකුරාදා ඉරාන හමුදා කඳවුරු ඉලක්ක කරගනිමින් ප්රහාර එල්ල කළේය. ඉරානය පවතින සටන්විරාම කොන්දේසි කඩ කළ බවට ප්රකාශ කරමින් වොෂිංටනය මෙම ක්රියාමාර්ගය යුක්ති සහගත ලෙස ඉදිරිපත් කළ අතර, එමඟින් දෙරට අතර පවතින දැඩි ආතතිය නව හා භයංකාර මාත්රාවකට ගෙනයන ලදී.
උත්සන්න වන තතනාන ගැටුම්වල පසුබිම
ලෝකයේ තෙල් සැපයුමේ සැලකිය යුතු කොටසක් ගමන් කරන ජාතාන්තරිකව ඉතා වැදගත් ජල මාර්ගයක් වන හෝර්මුස් සංකීර්ණයේ සිදු වූ貨物නෞකා සිද්ධියකින් අනතුරුව මෙම ප්රහාර එල්ල විය. එම නෞකාව ඉලක්ක කළ ප්රහාරයේ වගකීම ඉරානය වෙත පැවරූ එක්සත් ජනපදය, සිය හමුදා ප්රතිචාරය ඉරාන ආක්රමණශීලිත්වයට අවශ්ය හා සමාන පාලනයක් ලෙස සංලක්ෂිත කළේය.
කලාපීය ස්ථාවරත්වයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම්
මෙම වර්ධනය මැදපෙරදිග සහ ඉන් ඔබ්බට පැතිරෙන ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ බරපතල සැකසහිතභාවයක් ඇති කරන අතර, ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපළ හා ජාත්යන්තර නාවික මාර්ග කෙරෙහිද ඒ අනුගාමී බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය. තෙල් හා ද්රව ස්වාභාවික වායු ප්රවාහනය සඳහා ලෝකයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක සංකීර්ණ ස්ථානයක් ලෙස හෝර්මුස් සංකීර්ණය අඛණ්ඩව පවතී.
වොෂිංටනය හා තෙහෙරාන් අතර තවදුරටත් තතනාන ගැටුම් ඇතිවීම දිනෙන් දින කැළඹිලිසහගත කලාපයක් තවත් අස්ථිර කරාවිය යන භීතිය මතුවෙමින් තිබිය දී, ජාත්යන්තර ප්රජාව තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.