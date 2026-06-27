Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දෙවන දින වෙස්ට් ඉන්ඩීස් විවෘත පිතිකරු ජෝන් කැම්බල්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිපත් කළ අසාමාන්‍ය රන් අවුට් අභියාචනය තීන්දුකරු ප්‍රතික්ෂේප කරයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දෙවන දින වෙස්ට් ඉන්ඩීස් විවෘත පිතිකරු ජෝන් කැම්බල්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිපත් කළ අසාමාන්‍ය රන් අවුට් අභියාචනය තීන්දුකරු ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර පැවති ටෙස්ට් තරඟයේ දෙවන දිනයේ අසාමාන්‍ය අවස්ථාවක් උදා විය. ශ්‍රී ලංකා පිටිසන් කණ්ඩායම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් විවෘත පිතිකරු ජෝන් කැම්බල්ට එරෙහිව ඉදිරිපත් කළ අතිශයින් අසාමාන්‍ය රන් අවුට් අභියාචනයක් තරඟ තීන්දුකරුවන් ක්ෂණිකව ප්‍රතික්ෂේප කළහ.

ක්‍රීඩකයන් සහ රසිකයන් අතර විස්මය දනවූ අභියාචනයක්

මෙම සිදුවීම ඉතා ඉක්මනින් පුළුල් අවධානයට ලක් විය. දර්ශකයන් සහ ක්‍රිකට් රසිකයන් හාස්‍යය හා අවිශ්වාසය මිශ්‍ර ප්‍රතිචාර දැක්වූහ. කැම්බල් අවුට් කරවා ගැනීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා පිටිසන් කණ්ඩායම විසිතුරු අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ නමුත් තීන්දුකරු කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව ඒ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් පිතිකරු නොඅවුට් බව සංඥා කළේය.

මෙම අසාමාන්‍ය අභියාචනයේ නිශ්චිත ස්වරූපය ගැලරියේ සිටි රසිකයන් සහ විචාරකයන් අතර කතාබහට තුඩු දුන් අතර, දැඩි ලෙස ට‍ෙස්ට් තරඟයක් අතරතුර තීරණාත්මක වකට් ලබා ගැනීම සඳහා පිටිසන් කණ්ඩායමක් ගමන් කරන දිශාවන් ඉස්මතු කළේය.

කැම්බල් ක්‍රීස් රකිමින් සිටියි

ව්‍යර්ථ අභියාචනයෙන් අනතුරුව වම් අතින් ක්‍රීඩා කරන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් විවෘත පිතිකරු ජෝන් කැම්බල්ට ඔහුගේ ඉනිම දිගටම කරගෙන යෑමට ඉඩ සලසන ලදී. දවස පුරාම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමේ පිතිකරණ ප්‍රයත්නයන්හිදී ක්‍රීස් හිදී ඔහුගේ පැවැත්ම ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස ඉදිරිපත් විය.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරණ පෙළට ඉක්මනින් ඇතුළු වීමට දැඩි ලෙස උත්සාහ ගත් ශ්‍රී ලංකාවට, ඔවුන්ගේ අසාමාන්‍ය විරෝධතාවය හදිසියේ අවසන් කළ තීන්දුකරුගේ දෘඪ තීන්දුවේ ව්‍යාජ පසෙකට වැටෙන්නට සිදු විය.

තීන්දුකරුවන් බලය තහවුරු කරති

ක්‍රීඩා පිටියේ සිටි තීන්දුකරුගේ තීරණාත්මක හා ක්ෂණික ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, අසාමාන්‍ය තත්ත්වයකට ස්ථිර හා අධිකාරිමත් ප්‍රතිචාරයක් ලෙස බහුලව ප්‍රශංසාවට ලක් විය. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දුර්ලභ වුවද, මෙවැනි අවස්ථා ක්‍රීඩාවේ ගලනය හා සාරධර්ම රැකගැනීමේදී තීන්දුකරුවන් ඉටු කරන තීරණාත්මක කාර්යභාරය සිහිපත් කරවයි.

ටෙස්ට් තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරය ඉදිරියටත් දිගටම පවතින අතර, කණ්ඩායම නැවත සංවිධානය වෙමින් සම්ප්‍රදායික ක්‍රමෝපායන් මගින් පීඩනය ගොඩනැගීමට අවධානය යොමු කරයි. ඉතිරි දින තරඟයේ ප්‍රතිඵලය තීරණය කිරීමේදී තීරණාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජැන්ගූගේ පළමු ටෙස්ට් සියය වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු ඉනිංසයේ රන් 48ක වාසියක් අත්කර දේ Sinhala

ජැන්ගූගේ පළමු ටෙස්ට් සියය වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු ඉනිංසයේ රන් 48ක වාසියක් අත්කර දේ

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරු ජැන්ගූ, සිය පළමු ටෙස්ට් සියය සටහන් කරමින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් රඟදැල්ලට සංවේදී ලෙස පිවිසෙමින්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පවත්වනු ලබන ටෙස්ට් තරඟයේ 3…

27 Jun 2026 Discuss
කොළඹ නගරයේ ජලාපවාහන පද්ධතිය රුපියල් බිලියන 36ක් වැයකර යාවත්කාලීන කෙරේ Sinhala

කොළඹ නගරයේ ජලාපවාහන පද්ධතිය රුපියල් බිලියන 36ක් වැයකර යාවත්කාලීන කෙරේ

කොළඹ නගරයේ ජලාපවාහන ජාලය සම්පූර්ණයෙන් නවීකරණය කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, ප්‍රාග්ධනයේ පැරණි භූගත යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමට සහ පුළුල් කිරීමට කොළඹ නගරාධිපති Vraie…

27 Jun 2026 Discuss
පොල් සහ ආහාර හා පාන කර්මාන්ත අපනයන ඩොලර් බිලියන 3ක ඉලක්කය සපුරාලීමට කර්මාන්ත නායකයින් සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවක Sinhala

පොල් සහ ආහාර හා පාන කර්මාන්ත අපනයන ඩොලර් බිලියන 3ක ඉලක්කය සපුරාලීමට කර්මාන්ත නායකයින් සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවක

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සිකුරාදා දහවල් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් කර්මාන්ත හා ආහාර හා පාන නිෂ්පාදන අංශයන්හි ප්‍රමුඛ කර්මාන්තකරුවන්…

27 Jun 2026 Discuss