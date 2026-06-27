Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සුනඛයෙකු මරා දැමූ වෛරල් වීඩියෝවට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරේ

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සුනඛයෙකු මරා දැමූ වෛරල් වීඩියෝවට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරේ

වෛරල් දර්ශන මහජන කෝපයට හා පොලිස් ක්‍රියාමාර්ගවලට තුඩු දේ

2025 වර්ෂයේ සමාජ මාධ්‍යවල පැතිර ගිය දර්ශන හේතුවෙන් පුළුල් මහජන කෝපයට තුඩු දුන් සුනඛයෙකු මරා දැමීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු ඇප මත මුදා හරින ලද බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

අන්තර්ජාල විරෝධය හමුවේ අත්අඩංගුවට ගැනේ

සුනඛයා මරා දැමූ දර්ශන සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා රාශියක් හරහා වෛරල් වීමත් සමඟ සත්ව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් සහ සාමාන්‍ය මහජනතාව දැඩි පීඩනය එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව සැකකරුවන් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. එම දර්ශන ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර කඩිනම් හෙළාදැකීමට ලක්වූ අතර, වගකිව යුතු පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව ක්ෂණික නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් එල්ල විය.

නඩු කටයුතු ඉදිරියට යාමට නියමිතව ඇප මත මුදා හැරේ

අත්අඩංගුවට ගත්තද, සැකකරුවන් දෙදෙනාටම ඇප ලබා දී මුදා හරින ලද අතර නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින සත්ව සුභසාධන නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ රට පුරා සතුන් සඳහා ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් සහතික කිරීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳ නැවත සාකච්ඡාවක් ඇවිළවීය.

සත්ව සුභසාධන සැලකිලි මතුපිටට එළිපත් වේ

ක්‍රියාකාරීන් සහ උපදේශන කණ්ඩායම් මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ව හිංසනය හා සම්බන්ධ නඩු ගැන දිගින් දිගටම පවතින දඬුවම් රහිත සංස්කෘතියක් ලෙස ඔවුන් විස්තර කරන දෙය ඉස්මතු කිරීමට යොදා ගන්නා ලදී. වරදකරු බව සිද්ධ වූවන්ට නීතිය යටතේ සැබෑ ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙන බව සහතික කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු ඉල්ලීම් කරයි.

වීඩියෝව වෛරල් වීම, කුරිරු ක්‍රියා මහජන අවධානයට ගෙනෙමින් වගවීම ඇති කිරීමේදී සමාජ මාධ්‍ය ඉටු කරන බලවත් භූමිකාව මතක් කර දෙන්නක් විය.

මෙම නඩුව තවමත් විමර්ශනය යටතේ පවතින අතර, නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ තවදුරටත් අධිකරණ පෙනී සිටීම් අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හෝමුස් සේනාලාභය හරහා ගමන් කළ ටැංකර් නෞකාවකට පහරක් — තීරණාත්මක නාවික මාර්ගයට නව තර්ජනයක් Sinhala

හෝමුස් සේනාලාභය හරහා ගමන් කළ ටැංකර් නෞකාවකට පහරක් — තීරණාත්මක නාවික මාර්ගයට නව තර්ජනයක්

ලෝකයේ වැදගත්ම ක්‍රමෝපාය නාවික කොරිඩෝවලින් එකක් වන හෝමුස් සේනාලාභය තුළදී ටැංකර් නෞකාවකට පහරක් එල්ල වී ඇති බව, කලාපය පුරා නෞකා ආරක්ෂාව අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම දරන…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය අත්පත් කර ගෙන ඇති අතර, මෙම සුවිශේෂී පිළිගැනීම හරහා ද්වීපය ගෝලීය…

27 Jun 2026 Discuss
විට්ජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරයි, වෙන්කරවීම් ආරම්භ වේ Sinhala

විට්ජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරයි, වෙන්කරවීම් ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ නව이정표 අඩු වියදම් ගුවන් සේවා සපයන විට්ජෙට් සමාගම, ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරන මෙතෙක් සිදු නොවූ ප්‍රථම සෘජු ගුවන්…

27 Jun 2026 Discuss