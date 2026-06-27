සුනඛයෙකු මරා දැමූ වෛරල් වීඩියෝවට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරේ
වෛරල් දර්ශන මහජන කෝපයට හා පොලිස් ක්රියාමාර්ගවලට තුඩු දේ
2025 වර්ෂයේ සමාජ මාධ්යවල පැතිර ගිය දර්ශන හේතුවෙන් පුළුල් මහජන කෝපයට තුඩු දුන් සුනඛයෙකු මරා දැමීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු ඇප මත මුදා හරින ලද බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
අන්තර්ජාල විරෝධය හමුවේ අත්අඩංගුවට ගැනේ
සුනඛයා මරා දැමූ දර්ශන සමාජ මාධ්ය වේදිකා රාශියක් හරහා වෛරල් වීමත් සමඟ සත්ව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් සහ සාමාන්ය මහජනතාව දැඩි පීඩනය එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව සැකකරුවන් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. එම දර්ශන ශ්රී ලාංකිකයන් අතර කඩිනම් හෙළාදැකීමට ලක්වූ අතර, වගකිව යුතු පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව ක්ෂණික නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් එල්ල විය.
නඩු කටයුතු ඉදිරියට යාමට නියමිතව ඇප මත මුදා හැරේ
අත්අඩංගුවට ගත්තද, සැකකරුවන් දෙදෙනාටම ඇප ලබා දී මුදා හරින ලද අතර නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ පවතින සත්ව සුභසාධන නීති ක්රියාත්මක කිරීම සහ රට පුරා සතුන් සඳහා ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් සහතික කිරීමේ අවශ්යතාව පිළිබඳ නැවත සාකච්ඡාවක් ඇවිළවීය.
සත්ව සුභසාධන සැලකිලි මතුපිටට එළිපත් වේ
ක්රියාකාරීන් සහ උපදේශන කණ්ඩායම් මෙම සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ සත්ව හිංසනය හා සම්බන්ධ නඩු ගැන දිගින් දිගටම පවතින දඬුවම් රහිත සංස්කෘතියක් ලෙස ඔවුන් විස්තර කරන දෙය ඉස්මතු කිරීමට යොදා ගන්නා ලදී. වරදකරු බව සිද්ධ වූවන්ට නීතිය යටතේ සැබෑ ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙන බව සහතික කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු ඉල්ලීම් කරයි.
වීඩියෝව වෛරල් වීම, කුරිරු ක්රියා මහජන අවධානයට ගෙනෙමින් වගවීම ඇති කිරීමේදී සමාජ මාධ්ය ඉටු කරන බලවත් භූමිකාව මතක් කර දෙන්නක් විය.
මෙම නඩුව තවමත් විමර්ශනය යටතේ පවතින අතර, නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ තවදුරටත් අධිකරණ පෙනී සිටීම් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.